Mit unbedingter Hingabe führten Studentenkantorei und Collegium Musicum der Kieler Universität die Friedensmesse „The Armed Man“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins in der Wunderino-Arena auf. Das rund 70-minütige Werk stieß auf große Zustimmung – und provozierte an einer Stelle ein tragisches Missverständnis.

Kiel. Schmerzhaft genau trifft das Semesterkonzert von Studentenkantorei und Collegium Musicum die heutige Weltlage. In der sehr gut besuchten Wunderino-Arena bringen beide Kieler Universitätsensembles unter Leitung von Kiels neuem Universitätsdirektor Daniel Kirchmann „The Armed Man – A Mass for Peace“ zur Aufführung, eine zur Zeit des Kosovo-Krieges entstandene, 2000 in London uraufgeführte Antikriegs-Komposition des 1944 in Wales geborenen Karl Jenkins.