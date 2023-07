Sex auf der Chaiselongue – „Alma und Oskar“ ist eine nicht allzu subtil erzählte Künstlerliebe

Alma Mahler (Emily Cox) hat die Nase voll vom Musendasein. Gut, ihr Ehemann, der Komponist Gustav Mahler, ist ein Genie, aber er behandelt sie nur noch wie eine bessere Assistentin. „Ich bin 31. Ich will leben, und er ist jung. Du schaust mich nicht einmal an. Du siehst mich nicht. Du hast nicht das geringste Interesse für das, was in mir vorgeht“ sagt sie zu ihrem Mann, als der von ihrer Affäre mit Walter Gropius erfährt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Monate nach dem Eklat stirbt Gustav Mahler am 18. Mai 1911. Das Erbe und die Einkünfte aus den Tantiemen erlauben der Witwe ein Leben in finanzieller Autonomie, wie es nur wenige Frauen ihrer Zeit genießen dürfen. Als unabhängige Frau gehörte Alma Mahler-Werfel (1879–1964) zu den schillerndsten Gestalten in der damaligen Kunst-High-Society.

Das It-Girl der Wiener Moderne konnte sich vor Heiratsanträgen nicht retten und sammelte Genies wie Quartettkarten. Neben Mahler war sie mit dem Bauhausarchitekten Walter Gropius verheiratet sowie dem Dichter Franz Werfel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenig Entfaltungsspielräume für weibliches Kunstschaffen

Aber nicht für die drei Ehen interessiert sich Dieter Berners historisches Porträt „Alma und Oskar“, sondern für die leidenschaftliche Affäre zu dem Enfant terrible der Wiener Kunstszene: Oskar Kokoschka. Nach dem Tod ihres Ehemannes wimmelt Alma Mahler den Heiratsantrag von Walter Gropius (Anton von Lucke) ab und widmet sich der Aufführung der letzten Komposition ihres verstorbenen Mannes.

Eigentlich hofft sie, endlich selbst als Komponistin Fuß fassen zu können. Aber der Musik- und Kunstbetrieb im Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts bietet wenig Entfaltungsspielräume für weibliches Kunstschaffen.

Als Alma den jungen Kokoschka (Valentin Postlmayr) kennenlernt, ist sie von dessen unkorrumpiertem Ego und der rebellischen Energie mehr als fasziniert. Schon bald entfacht eine stürmische Liebesbeziehung. Zwischen der mit allen Wassern gewaschenen Alma und dem lodernden Romantiker Kokoschka besteht ein deutliches Reifegradgefälle. Aber trotz Streitereien, zerbrochenem Glas, zahllosen Trennungen und Gewalt können die beiden nicht voneinander lassen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regisseur Berner ist fest entschlossen, die Geschichte dieser toxischen Beziehung als zünftige Amour fou zu erzählen. Nun bietet das Kino ja viele schöne Möglichkeiten, Leidenschaft ins Bild zu setzen. Die bieder-schwülstige (mit FSK 16 zertifizierte) Sexakrobatik, die Berner auf der Chaiselongue im schummrigen Atelierlicht inszeniert, gehört sicherlich nicht dazu.

Auch in den Dialogen ist keinerlei Subtilität nachweisbar. Wenn am Ende Kokoschka als Überlebender des Ersten Weltkrieges die ehemalige Geliebte durch eine lebensechte Stoffpuppe ersetzt, wird dies nur als bloßes Skurrilum abgehakt. Aber damit verweist dieses paartherapeutische Biopic unfreiwillig auch auf die eigene Leblosigkeit.

„Alma und Oskar“, Regie: Dieter Berner, mit Emily Cox, Valentin Postlmayr, Anton von Lucke, 88 Minuten, FSK 16