Sexsymbol der Sixties, Kultfigur „Ducky“ mit 70 – Zum Tod von David McCallum

Am Ende seiner Tätigkeit war Donald „Ducky“ Mallard nicht mehr so oft in der Endlosserie „Navy C.I.S.“ zu sehen. Er hatte schließlich noch eine Ehrendoktorwürde, war eine allseits viel gebuchte Koryphäe auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin, war zum N.C.I.S.-Historiker ernannt worden und auch ein renommierter Buchautor. Viel zu tun. Und so wurde er schon einmal nur per Videokonferenz zugespielt. Aber in 457 Folgen, von 2003 bis 2023, war „Ducky“, wie er von seinen Kollegen genannt wurde, das Herz der Krimiserie um das Ermittlerteam des Naval Criminal Investigative Service.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der schottische Ducky-Darsteller David McCallum, der am Montag (25. September) in New York im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes starb, spielte den Gerichtsmediziner dabei mit gelassener Aristokratie und gelinder Exzentrik. Sein Markenzeichen war die Fliege am Kragen. Ducky war fürsorglich und wohnte mit seiner an Alzheimer erkrankten Mutter zusammen, um die er sich aufopferungsvoll kümmerte. Es gab auch mal eine große Liebe, aus der nichts wurde. Aber er war der, der das Team zusammenhielt wie eine Familie. Ähnlich wie die von Pauley Perrette gespielte Forensikerin Abby Sciuto, ein Gothgirl der Nina-Hagen-Klasse, war McCallums Charakter als Fanliebling angelegt – der liebenswerte Ducky wurde zur TV-Kultfigur.

Ich wollte nur genug Geld verdienen, um ein angenehmes Leben zu haben und mich am Schauspiel zu erfreuen. David McCallum in einem Interview über seinen Starruhm

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

David McCallum wurde am 19. September 1933 in Glasgow geboren – Sohn des ersten Geigers des Londoner Royal Philharmonic Orchestra und einer Cellistin. Seine presbyterianische Erziehung empfand er als einengend. Anfangs versuchte er sich gemäß der Familientradition in der klassischen Musik, studierte Oboe an der Royal Academy of Music. Aber die Schauspielerei zog ihn stärker an. Dabei strebte er nach eigenen Worten nie nach Starruhm: „Ich wollte nicht berühmt werden“, sagte er in einem Interview, „ich wollte nur genug Geld verdienen, um ein angenehmes Leben zu haben und mich am Schauspiel zu erfreuen.“

Dann wurde er doch ein Star. Nach Anfängen beim Fernsehen machte McCallum in den heute als Klassikern geltenden Filmen „Die Verdammten der Meere“ (1962) und „Gesprengte Ketten“ (1963) das Publikum auf sich aufmerksam. Und übernahm dann von 1964 bis 1968 die Hauptrolle in der amerikanischen Agentenserie „Solo für O.N.C.E.L.“, wo er in 105 Episoden den russischen Agenten Illya Kuryakin spielte, der Seite an Seite mit dem Amerikaner Napoleon Solo (Robert Vaughn) für das frei erfundene United Network Command for Law and Enforcement kämpfte – eine wohl einzigartige Konstellation in Zeiten des Kalten Krieges.

In den Sechzigerjahren wurde McCallum mit Rolli und Blondschopf zum Sexsymbol

Die Serie war in den Sechzigerjahren ein TV-Hit in der Größenordnung von „Mit Schirm, Charme und Melone“ oder „Tennisschläger und Kanonen“ und erhielt 1966 den Golden Globe. McCallum wurde selbst zweimal für den Emmy nominiert und wurde mit seinen flachsblonden Haaren und seiner Liebe zu Rollkragenpullis zum Sexsymbol der Swinging Sixties (was ihm nicht behagte).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So groß war die McCallum-Mania damals, dass die Fans ihn bekreischten, als sei er ein verloren gegangener Beatle. Die „New York Times“ erinnerte jetzt in ihrem Nachruf an einen Bericht der Zeitung von 1965, in dem diese Hysterie augenzwinkernd dokumentiert wurde: „McCallums Autokolonnen dürfen jetzt auf Anordnung der Polizeichefs der Städte, die er besucht, nirgendwo entlang der Strecke anhalten. Wenn die Entourage langsamer wird, gibt es ein Blutbad auf den Straßen“.

Wenn die Entourage langsamer wird, gibt es ein Blutbad auf den Straßen. Die „New York Times“ 1965 über die Fanhysterie bei Auftritten des „Solo für O.N.C.E.L“-Stars David McCallum

Der Part des einsilbigen Russen erlaubte McCallum einen Nebenjob als Musiker. Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs im Spionagefach brachte die Plattenfirma Capitol mehrere Platten mit ihm heraus. Wobei er auf „Music – A Part of Me“ (1966) oder „Music – A Bit More of Me“ (1967) nicht etwa sang, sondern Instrumentalversionen von Pophits wie „Yesterday“, „Downtown“ oder „Satisfaction“ dirigierte. Nach dem Ende der „O.N.C.E.L.“-Serie blühte seine Karriere in Abständen auf – mit der Historienserie „Die Abenteuer des David Balfour“ (1978) etwa, der Mysteryserie „Sapphire & Steel“ (1979–1982) oder der Pferdesportserie „Trainer“ (1991/92). Zum zweiten Peak aber kam es erst spät – mit der Ducky-Rolle.

Einer zum Anhimmeln: David McCallum (hier 1975 während eines Interviews in den NBC-Studios) sorgte in den Sechzigerjahren für Fanhysterie. Dass es nach dem Ende des Serienhits „Solo für O.N.C.E.L.“ ruhiger um ihn wurde, genoss der gebürtige Schotte. © Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Neben Caesar war Ducky seine liebste Rolle

Der langjährige Rückzug ins Charakterfach fiel McCallum dabei nicht schwer. Er machte viel Fernsehen, spielte in vielen Kino-B-Movies die zweite Geige und trat am Broadway auf – als Kaiser Joseph in einer Inszenierung von „Amadeus“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

McCallum gab in Interviews an, die Ducky-Rolle sei ihm neben der des römischen Feldherrn Julius Caesar (den er 2000 im Central Park spielte) die liebste. Er habe sich in die Forensik vertieft, von echten Pathologen gelernt und bald seien die Drehbuchautoren der Serie zu ihm gekommen und baten um Rat.

„Navy C.I.S“-Kollegen verabschieden sich mit Posts

„Du warst der netteste Mensch“ postete Lauren Holly, die eine Zeitlang die N.C.I.S-Direktorin Jenny Sheperd gespielt hatte, jetzt bei X, der zuvor als Twitter bekannt gewordenen Plattform. „Wir hatten Glück, dass er uns Ducky gebracht hat“ twitterte Michael Weatherly, der in der Serie bis 2016 den N.C.I.S-Agenten Tony DiNozzo gespielt hatte. „Was für eine Legende“, schrieb Pauley Perrette. „Was für eine Reise. Und dein Vermächtnis wird immer die Liebe sein, die du für deine Familie hast.“

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die zweite Karriere und die damit einhergehende öffentliche Aufmerksamkeit hatte der zweimal verheiratete McCallum, Vater von fünf Kindern, gelassener als die erste genommen. „Ich liebe es“, gestand er 2009 in einem Interview mit BBC Radio. Er nehme sich zwischen zwei Terminen in New York 15 Minuten Extrazeit, sagte er, der in New York alle Wege zu Fuß zurückzulegen pflegte. Grund. „Weil ich auf der Straße angehalten werde, und dann mindestens 15 Minuten lang über ‚N.C.I.S.‘ spreche.“