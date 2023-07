﻿SHMF: Jubel für Sol Gabetta und das London Philharmonic Orchestra in Neumünster

Neumünster. Verdientermaßen riesig ist der Beifall beim Neumünsteraner SHMF-Konzert. In der konzertakustisch erneut überzeugenden Holstenhalle faszinieren das London Philharmonic Orchestra (LPO), eines der Londoner Spitzenorchester, und sein Chefdirigent Edward Gardner mit zwei bedeutenden Werken des großen englischen Spätromantikers Edward Elgar, während Klasse-Cellistin Sol Gabetta für die solistische Krönung des Abends sorgt.

Zur Eröffnung erklingt Zeitgenössisches: Die „Three-piece-Suite“ des 1971 geborenen renommierten englischen Komponisten Thomas Adès enthält orchestral hochgetunte Auszüge der Kammeroper „Powder Her Face“. Diese geistreich-ätzende Musik fesselt mit packender instrumentaler Körpersprache, Dissonanzen-Brillanz, hereinwehenden Tango-Fetzen, Walzer-Entgleisungen, verqueren Rhythmen und pointierten Satzschlüssen. Gardner und das Orchester bringen das atemberaubend selbstverständlich über die Rampe. Schon hier gibt’s Zwischenapplaus.

Großer englischer Abend mit Sol Gabetta und dem London Philharmonic Orchestra

Elgars 1919 uraufgeführtes Cellokonzert ist ein Paradox: hochvirtuos, elegisch, mitunter kammermusikfein gewirkt, im 19. Jahrhundert verwurzelt, doch nicht gegenwartsblind. Sol Gabetta spielt das mit höchster emotionaler Intelligenz: eindringlich solistisch und zugleich unbeirrbar teamorientiert. Da scheint die Musik wie von selbst zu sprechen, zu klagen, innezuhalten und vorwärtszudrängen. Und Dirigent Gardner garantiert, dass zwischen Solo- und Orchesterintensität kein Blatt Papier passt. Jubel gibt es schon hier – und Elgars „Sospiri“ in konzertanter Bearbeitung als Zugabe.

Nach der Uraufführung 1908 erlangte Elgars 1. Symphonie schnell Weltgeltung, doch hört man sie heute hierzulande eher selten. Ähnlich wie Mahlers und Sibeliusʼ Symphonik schließt sie eine ganze Welt in sich, in der die Gegensätze der Tonarten und Charaktere das Werk manchmal schier zerreißen. Der große, scheinbar so selbstgewisse Eröffnungshymnus, der die vier Sätze durchzieht, ist denn auch am Ende des Finales nicht mehr der gleiche und wird von abstürzenden Streichergesten in permanenter Unruhe gehalten.

Das LPO besitzt einen bewundernswerten Zusammenhalt der Orchestergruppen und enorme Solo-Souveränität. Unter Gardners formbewusst-klarer Leitung hält es Elgars Meisterwerk 50 Minuten lang unter Spannung. Mit Jubel, Standing Ovations und der zugegebenen „Nimrod“-Episode aus Elgars „Enigma Variationen“ endet ein großer englischer Abend.

KN