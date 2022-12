Schriftstellerin und Übersetzerin Sibylle Mulot ist tot

Kultur leben - mit Tipps und Terminen. Newsletter der KN vom 29. Dezember

Was gehört zu einem anständigen Kater am 1. Januar? Das Neujahrskonzert aus Wien am Vormittag. Das Neujahrsspringen aus Garmisch am Mittag und - na klar - die Ode „an die Freude“ im Neujahrskonzert - „livehaftig“ mit den Kieler Philharmonikern unter GMD Benjamin Reiners in der Philharmonie in der Wunderino Arena.