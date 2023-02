﻿Simone Buchholz’ neuer Roman schwingt zwischen Färöer und Fantasy

Kiel. Die Barfrau hat Augen, so grün wie das Wasser im winterlichen Nordmeer, und die Möwen sehen merkwürdig überkonturiert aus – irgendwie anders, als man sie sonst kennt. Seltsam unwirklich erscheint Iva die Welt auf der MS Rjukandi, wie sie auf dem Weg von Dänemark zu den Färöer und weiter nach Island durch die Wellen rollt und stampft. Oder sind es nur die Pillen gegen die Seekrankheit, mit denen die Wirklichkeit ins Gerinnen gerät?

Eigentlich wollen sie nach Island und die Männer wiederfinden; drei Meeresforscher, die nach dem Abschied an der Fähre spurlos verschwunden sind. Aber dann geht es ganz schnell, bis sich Iva und ihre Freundin Malin in Simone Buchholz‘ Roman „Unsterblich sind nur die anderen“ zwischen den Welten verirrt haben. „Schlagseite im Gehirn“, nennt Iva das – und findet den Zustand gar nicht mal unangenehm.

Simone Buchholz taucht ab in die Mischung aus Mythos und Meer

Und bald schweben auch die Lesenden mit der Mischung aus Mythos und Meer, Seefahrt und Fantasy, die die Hamburger Autorin hier anrichtet. Ganz anders als die düster leuchtenden Geschichten um die raubeinige Hamburger Staatsanwältin Chastity Riley und ihre Clique, die Buchholz nach dem zehnten Fall erstmal außer Dienst gestellt hat. Und doch unverkennbar im Buchholz-Kosmos, in dem viel an Kneipentresen herumgestanden wird, getrunken und das Leben erörtet. Dazu kommt die schnoddrig schwimmende Sprache, die die Wahrnehmung bis hinter die Ränder des Wirklichen dehnt und dem Erzählen eine neue Ebene erobertstellt.

Derweil stürzen sich Iva und Malin ins Bordleben zwischen Drinks an der Bar und Rauchen an Deck. Und bald scheinen das Land und das Leben, das sie hinter sich gelassen haben, schon sehr fern, ist Ivas Tochter Lilo, die sie eigentlich gar nicht allein lassen wollte, von einer Wunde, die langsam kleiner wird. Dass die Welt an Bord der Rjukandi ein paar Ebenen mehr hat als gewohnt, erscheint den beiden Protagonistinnen dabei durchaus reizvoll.

Simone Buchholz entwirft ein Seestück, in das sich mythische Anklänge und Fantasy-entrückte Stimmungen mischen. Und sie findet eine Sprache für den Schwindel im Kopf, den schwankenden Blick, der einen unweigerlich auf Seereisen ergreift. Ein bisschen wie auf Drogen.

Der Roman zeigt eine Welt, jünger und glänzender als die alte

Seltsam jünger und glänzender erscheint den Protagonistinnen in dieser Parallelwelt die Gesellschaft aus Besatzung und Fahrgästen – und so präsent/da, als sei hier das Fühlen wichtiger als das Denken. Sieht man dann auch beim „Segeln“ auf irgendeinem Zwischendeck – was weniger mit der Schifffahrt als mit einem kollektiv sinnlichen Rausch zu tun hat. Aus dem Rahmen fällt dazwischen nur Ola, der Gitarrist mit dem grauen Zopf, der inmitten des Glanzes leicht vergilbt wirkt. Und dann ist da noch der rätselhafte Kapitän, mit dem Iva raucht und irgendwann auch noch mehr.

Cover Simone Buchholz: "Unsterblich sind nur die anderen" © Quelle: Simone Buchholz: Unsterblich sind nur die anderen. Roman bei Suhrkamp Nova

In dieser somnambul schillernden Stimmung entfaltet sich der Roman. In einem Sog rauscht die Erzählung voran - Liebesgeschichte, Seemannsgarn, sanfter Horror. Und im unverhofften Wechsel von Stilen und Formen beunruhigend und lullig zugleich. Es gibt Seejungfrauengedichte, in denen die Mythen von Ozeanien bis Nordmeer zusammen kommen. Tagebucheinträge, in denen ein namenloses Ich, vielleicht der Kapitän, mit Schuldgefühlen kämpft. Erzählpassagen, die Wasser- und Wetterbewegung zum intensiven Gefühl verdichten.

Irgendwann laufen den Frauen dann auch die Männer über den Weg. Und mit ihnen ein Geheimnis, das nicht umsonst zu ergründen ist. Am Ende sind alle Grenzen ausgelöst - die von Genre und Form und die zwischen Lebenden, Wasserwesen und Untoten.

Simone Buchholz: Unsterblich sind nur die anderen. Suhrkamp Nova, 265 Seiten, 18 Euro

