Sind Sie frustriert von Ihrem Heimatland, John Irving?

Mr. Irving, wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wie würden Sie, in hoffentlich sehr ferner Zukunft, gern sterben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tja, hoffentlich beim Schreiben. Sie sehen meinen Schreibplatz rechts hinter mir. Ich finde, das wäre ein guter Ort um zu gehen. Ich empfinde es als großes Glück, dass ich vom Schreiben leben kann. Das war ja nicht immer so. Während ich meine ersten vier Bücher schrieb, hatte ich andere Jobs. Ich habe als Lehrer und Ring-Coach an der Schule gearbeitet und hatte nie genug Zeit, zu schreiben.

Und dann kam der Durchbruch mit „Garp und wie er die Welt sah“, 1978.

Ja, seit „Garp“ konnte ich jeden Tag in der Woche schreiben. Das war das, was ich immer tun wollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was war anders an „Garp“ als an den vorherigen drei Büchern?

Je mehr ich schrieb, desto besser wurde ich. Und heute erkenne ich auch die Schwächen bei „Garp und wie er die Welt sah“. Die Fehler eben, die man macht, wenn man nur vier Tage die Woche zwei Stunden am Tag schreibt.

Zur Person Irving und wie er die Welt sieht John Irving, seit März 81 Jahre alt, ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Generation. Die bisher 15 Romane des US-Amerikaners, der mittlerweile auch die kanadische Staatsbürgerschaft hat, verkauften sich weltweit mehr als zwölf Millionen Mal. Der erste war 1968 „Lasst die Bären los“. Seinen Durchbruch feierte der Autor zehn Jahre später mit „Garp und wie er die Welt sah“, für den er den National Book Award erhielt. Im Jahr 2000 erhielt Irving einen Oscar für das Drehbuch zu seinem Roman „Gottes Werk und Teufels Beitrag“. Lasse Hallström hatte das Buch mit Tobey Maguire und Michael Caine auf die Leinwand gebracht. Von der Verfilmung seines Romans „Owen Meany“ distanzierte sich Irving hingegen und bewirkte sogar eine Änderung des Titels in „Simon Birch“. Am 26. April erscheint sein neuer Roman „Der letzte Sessellift“ (1088 Seiten, 36 Euro) im Diogenes-Verlag auf Deutsch. Im Buch finden sich viele der Motive wieder, die Irving-Fans aus seinen Familiengeschichten von ihm kennen: ein vaterloser Sohn etwa, ein Internat in Neuengland und der Kampf um sexuelle Freiheit. Im Videointerview wie auch im englischen Original des Romans streut Irving immer wieder deutsche Sätze ein – eine Reminiszenz an zwei Semester, die er als Student in den frühen Sechzigerjahren in Wien verbrachte.

Welche Fehler finden Sie heute in „Garp“?

Es sind keine offensichtlichen Fehler. Aber die Dinge greifen nicht so gut ineinander, die Spannungskurve ist nicht ganz so perfekt wie bei späteren Büchern. Da hatte ich meinen Rhythmus, meine Stimme gefunden. Das ist wie bei jedem Handwerk. In allem, was man jeden Tag macht, wird man besser.

Zurück zum Sterben: Wie so oft in Ihren Büchern scheiden viele Figuren in Ihrem neuen Roman „Der letzte Sessellift“ auf sehr, sagen wir, besondere Art aus dem Leben. Sie werden vom Blitz erschlagen oder werden in einem Comedy Club von einem Gewehrschützen niedergemäht. Warum gehen Sie so ruppig mit Ihren Charakteren um?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich will Charaktere erschaffen, um die der Leser sich Sorgen macht. John Irving, Autor

Da muss man immer im Auge haben, was das Ziel des Ganzen ist. Ich bin ein sehr altmodischer Schreiber, für mich stehen die Handlung, die Figuren und der Schluss des Romans im Vordergrund. Ich will meine Leser emotional bewegen, nicht intellektuell überzeugen. Und was den Leser am meisten bewegt, ist das, was den Figuren passiert. Dir ist egal, was mit den Figuren geschieht, wenn du sie nicht liebst. Ich will Charaktere erschaffen, um die der Leser sich Sorgen macht. Und nichts bewegt uns mehr als der Tod von jemandem, den wir lieben. Darum ist die Architektur meiner Romane auch immer auf den Schluss ausgerichtet …

Das Ende eines Romans immer im Kopf

… und darum beginnen Sie beim Schreiben auch stets mit dem Ende.

Genau. Heute finde ich, dass die Anfänge mancher meiner Bücher nicht immer die besten waren. Aber das Ende hatte ich immer genau im Kopf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gottes Werk und Teufels Beitrag“

Welche Ihrer Figuren aus 15 Romanen lieben Sie am meisten?

Es ist schwer, das zu vergleichen, und ich ändere meine Meinung ständig. Was ich sagen kann: Ich finde, dass mir im neuen Buch „Der letzte Sessellift“ mit das beste Ende gelungen ist, das am besten vorbereitete – gemeinsam mit „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ und „Owen Meany“.

Ihr neues Buch ist, wie immer, eine große Familiengeschichte. Der Ich-Erzähler Adam Brewster kennt seinen leiblichen Vater nicht. Er wächst in den Bergen Vermonts als Sohn einer Skilehrerin und inmitten einer sehr bunten Familie auf. In all dem finden sich viele bekannte Irving-Motive. Was neu ist: Es spukt.

Am Anfang wirken die Geister eher zufällig, sie scheinen mit der Familie nicht viel zu tun zu haben. Aber je weiter die Geschichte voranschreitet, desto mehr Verbindung bekommen sie zur Realität. All die Geister, die durch die Geschichte spuken, bereiten uns wieder einmal auf das Ende vor. Auf die einzigen Geister, die Adam wirklich sehen will. Die Menschen, die ihn am meisten geliebt haben.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Geister einzubauen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heute, mit 81 Jahren, bin ich so alt, dass mehr geliebte Menschen – Familie, Freunde – tot sind als am Leben. Aber ich sehe diese Menschen immer noch, in meiner Erinnerung, in meiner Vorstellung – oft mehr als die, die noch am Leben sind.

Adams Mutter Rachel ist einer der schönsten literarischen Tode vergönnt, an die ich mich erinnern kann. Sie erfriert, im Angesicht einer tödlichen Krankheit, aus freien Stücken in einem Sessellift.

Es freut mich, dass Sie das sagen. Ich beneide sie selbst ein bisschen um diesen Tod. Als jemand, der in Neuengland mit Schnee und Kälte aufgewachsen ist, ist der Tod durch Erfrieren für mich ebenso faszinierend wie beängstigend. Zudem arbeitet einer meiner Söhne als Chef der Pistenrettung in einem Skigebiet in Colorado. Er weiß sehr genau, wie sich extreme Kälte auf Körper und Geist auswirken können und wie viel Zeit man hat, jemanden zu finden. Darüber hat er mir viel erzählt.

Die ganze Konstruktion baut auf dem Ende auf

Ihre Bücher sind nie dünn, aber „Der letzte Sessellift“ ist der längste Roman mit 1088 Seiten in der deutschen Übersetzung. Warum ist er so lang?

Das liegt einfach an der großen Zahl der Figuren in Adams Familie und der langen Zeitspanne von 80 Jahren, über die sich die Handlung erstreckt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gibt es da Diskussionen mit dem Verlag und Ihren Lektoren, die sagen: John, geht‘s nicht auch in 500 Seiten?

Na klar.

John Irving beim Videointerview. © Quelle: Verlag

Und was sagen Sie denen?

Ich tue mein Bestes, um zu kürzen, wo es geht. Aber ich gebe mir eben auch große Mühe bei der Auswahl meiner Lektoren, und denen vertraue ich sehr. Ich arbeite seit „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ mit derselben Lektorin. Es gibt sicher Autoren oder Verleger, die hätten aus den drei Akten, aus denen „Der letzte Sessellift“ besteht, eine Trilogie gemacht. Aber meine Leserinnen und Leser wissen, dass bei meinen Büchern die ganze Konstruktion auf dem Ende aufbaut. Die würden sich veralbert fühlen, wenn man die Geschichte aufteilen und sie immer zwei Jahre auf den nächsten Teil warten lassen würde.

Die Familien in Ihren Büchern sind immer vielfältig, oft geht es um sexuelle Freiheit. Das neue Buch geht noch einen Schritt weiter: Der Ich-Erzähler ist der einzige Heterosexuelle inmitten einer bunten, einander tief verbundenen Familie. Da sind homosexuelle Beziehungen, homo-heterosexuelle Dreiecksbeziehungen, eine Transgender-Stiefmutter – und in der Mitte er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Komposition dieser Familie wird vielen meiner Leserinnen und Leser aus früheren Büchern im Grundsatz bekannt vorkommen: die Mutter, die sexuell ihren eigenen Weg geht. Der Sohn, dem der Vater fehlt. Aber neu ist eben, dass Adam der einzige Hetero in der Familie ist. Ich wollte, wie sagt man auf Deutsch, „nur spielen“. Spielen mit dem Konzept, dass das schwule, lesbische oder transsexuelle Familienmitglied das einzig queere ist und alle anderen „normal“. Ich wollte das umdrehen. Auf diese Weise ist Adam der Merkwürdigste. Der mit dem ausuferndsten Sexualleben. Und dennoch könnte er sich keine Familie wünschen, die ihn mehr unterstützt und liebt. Das soll auch dazu dienen, für Toleranz für sexuelle Minderheiten zu werben.

Der Zeit voraus

Heute ist dieses Thema in aller Munde – für Sie ist es Jahrzehnte alt. Sie haben in „Garp“ 1978 mit Roberta Muldoon, dem früheren Footballspieler Robert Muldoon, eine prominente transsexuelle Figur erschaffen. In „In einer Person“ von 2012 ist sexuelle Identität das Kernthema. Waren Sie der Zeit voraus?

Ich bin wirklich schlecht darin, die Zukunft vorauszusehen. Aber mich haben als Kind und Jugendlicher eben verschiedene Dinge geprägt. Ich habe mich seit Teenagertagen immer als Verbündeter sexueller Minderheiten betrachtet, lange bevor ich mit dem Schreiben anfing.

Warum?

Sehen Sie, ich habe Anfang der Siebziger begonnen, „Garp“ zu schreiben, als Abtreibung in den USA noch nicht legal war – vor dem bahnbrechenden Urteil „Roe vs. Wade“ des Obersten Gerichtshofs also. Ich war damals ein junger Autor und Lehrer, ich hatte zwei jüngere Geschwister, Zwillinge – mein Bruder war schwul, meine Schwester lesbisch. Und meine Mutter arbeitete als Sozialarbeiterin und Krankenschwester in einer Familienberatungsstelle in einer ländlichen Gegend in New Hamp­shire, wo sie junge Teenager beriet, die ungewollt schwanger geworden waren. Sie war eine Aktivistin für Frauenrechte, bevor ich wusste, was das überhaupt ist. Sie hat einmal gesagt: Wenn Männer Frauen so behandeln können, als seien sie eine sexuelle Minderheit – wie gehen sie dann erst mit wirklichen sexuellen Minderheiten um? Das habe ich nie vergessen, weil sich herausgestellt hat, dass sie recht hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dann ist da das Jungeninternat in Exeter, auf dem Sie waren und das in vielen Ihrer Bücher eine Rolle spielt.

Richtig. Stellen Sie sich also mich in dieser reinen Jungenschule vor. Ich war Ringer. Sie ahnen vielleicht, wie homophob die Schüler und speziell die Sportler dort in den Fünfziger- und Sechzigerjahren waren. Diese Erfahrung hat mich in die Universität und darüber hinaus begleitet, weil ich bis weit in meine Dreißiger gerungen habe. Ich fand mich jahrzehntelang inmitten fieser homophober Witze wieder. Und ich habe immer gesagt: Leute, lasst mich damit in Ruhe – mein Bruder ist schwul, meine Schwester lesbisch.

Heute haben Sie selbst drei erwachsene Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Und wie das Leben manchmal spielt, wurde Ihre Tochter Eva als Sohn geboren und hatte 2015 ihr Coming-out als Frau. Wie hat Ihre Literatur Ihre Tochter beeinflusst – und umgekehrt?

„Wir geben uns gegenseitig Feedback“

In beiderlei Hinsicht: sehr. Sie fühlt sich bei mir sicher, und genau das möchtest du ja als Vater – dass sich deine Kinder bei dir geborgen fühlen, welchen Weg sie auch immer gehen. Aber man darf sich auch nicht vertun: Auch für eine Familie wie unsere ist es nicht leicht, wenn ein Mitglied sich als schwul, lesbisch oder transgender outet. Und umso furchtbarer muss es sein, wenn du dich nicht einmal traust, deinen Eltern davon zu erzählen. Meine enge Beziehung zu Eva hat aber noch einen anderen Grund. Ich hatte das große Glück, dass meine beiden Söhne Ringer waren zu einer Zeit, als ich selbst sie noch trainieren konnte. Das war wunderbar. Und mein jüngstes Kind ist nun die Schriftstellerin in der Familie. Wir zeigen uns immer unsere Entwürfe und geben uns gegenseitig Feedback.

Sie haben sich sehr für Abtreibung und Frauenrechte starkgemacht. Würden Sie sich als Feminist bezeichnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, durchaus. Gleichzeitig haben viele meiner feministischen Freundinnen mich davor gewarnt, als Mann über Abtreibung zu schreiben. Und sie fragten mich, warum ich diesen historischen Roman schrieb, der in den Dreißiger- bis Fünfzigerjahren spielte, wo doch mit dem Urteil „Roe vs. Wade“ das Problem gelöst sei. Ich habe damals gesagt: Wenn ihr glaubt, dass das Problem gelöst ist, seid ihr selbst Teil des Problems.

Im Sommer 2022 hat der von Donald Trump in Teilen neu zusammengesetzte Oberste Gerichtshof „Roe vs. Wade“ gekippt. In Ihrem Buch gibt es viele Anklänge an Trump. Sie leben mittlerweile mit Ihrer zweiten Ehefrau in Toronto und haben neben der US-amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Sind Sie frustriert von Ihrem Heimatland?

Dass ich seit einigen Jahren in Kanada lebe, hat private Gründe – meine Frau ist Kanadierin, und wir hatten immer die Absprache, dass wir eines Tages hierher zurückkehren würden. Ich war immer Demokrat, und ich bin frustriert von den Demokraten, die 2016 ihre Kandidatin Hillary Clinton nicht so unterstützt haben, wie sie es hätten tun sollen. Was mir wichtig ist, ist die doppelte Staatsbürgerschaft. Ich bin gern Kanadier, aber ich bleibe auch gern US-Amerikaner, weil ich beabsichtige, auch weiterhin dort zu wählen.

Sie arbeiten längst an Ihrem nächsten Roman. Können Sie einen kleinen Hinweis geben, worum es gehen wird?

Nein. (lacht) Vielleicht so viel: Er heißt „Honor‘s Child“, und Honor ist hier ein Frauenname. Und was ich sagen kann: Das Kind ist nicht wirklich ihres.

Und das Ende ist schon fertig?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oh – (auf Deutsch) natürlich.