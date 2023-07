Sinéad O‘Connor ist tot – das Leben der Sängerin in sieben Songs

Sinead O‘Connor sang zornig, als der Zorn weitgehend aus der Popmusik entwichen war. Sie bot echte Gefühle, wo inzwischen Pathos und Gefühlsduselei reichten. Sie machte mit Auftritten auf sich und ihre Anliegen aufmerksam, die viele befremdeten und die kaum jemand hinterfragte. Nie wäre sie von Thomas Gottschalk in die Sofashow „Wetten, dass …?“ eingeladen worden. Wichtiger aber war, dass der große Kris Kristofferson sie im rechten Augenblick in den Arm und in Schutz nahm vor einer Welt, die nur unterhalten werden wollte. Sieben Songs, die man sich nach dem Tod der irischen Sängerin unbedingt anhören sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Start mit Stahlgitarre und einem Song über Unterdrückung

Mandinka: Das Video saß! Die stählerne Gitarre sah aus, als hätte man sie mit Akopads geschrubbt, die Sängerin trug Doc-Martens-Stiefel und eine Glatze, was Skinhead-Assoziationen hervorrief, wären da nicht diese schönen verträumten Audrey-Hepburn-Augen gewesen. „Mandinka“ hieß der wütende Song, der punkige Groover, den keiner vergaß, der ihn 1987 hörte. Die 20-jährige Sinéad O‘Connor war die erste Sängerin mit „Kippstimme“, einer Gesangstechnik, die später so viele Sängerinnen des Indierock - beispielsweise Dolores O‘Riordan von den Cranberries - pflegten.

„Ich kenne keine Scham / Ich fühle keinen Schmerz / ich kann die Flamme nicht sehen“, heulte Sinéad in „Mandinka“, warf dazu ihren Kopf, als wolle sie alles darin loswerden, und spielte sich ins Herz all derer, die „My Generation“ und „Won‘t get fooled again“ von The Who liebten, zum „Jumping Jack Flash“ der Rolling Stones durch den Hurrikan tanzten und „Anarchy in The UK“ von den Sex Pistols mitgrölten. Man konnte sich Wut zu „Mandinka“ wegtanzen, zu diesem Lied, dessen Titel sich auf das westafrikanische Volk bezog, dessen Bewohner einst als Sklaven verkauft worden waren. O‘Connor hatte in der amerikanischen Sklavereiserie „Roots“ einen Spiegel gesehen - den „der Unterdrückung in meiner eigenen Heimat“. Das Versprechen am Ende des Songs: „Soon can I give you my heart – bald kann ich dir mein Herz geben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„All die Blumen die du im Hinterhof gepflanzt hast, starben, als du gingst“

Nothing Compares 2 U: Es gibt Musikerinnen und Musiker, die nehmen einen fremden Song in ihr Repertoire auf. Und es gibt Künstlerinnen und Künstler, die ziehen ihn tief in ihr Herz hinein. Das am Ende von „Mandinka“ gegebene Versprechen löste Sinéad O‘Connor 1990 mit der Prince-Adaption „Nothing Compares To U“ ein - der Song eroberte die Herzen der Massen. Das Original hatte Komponist Prince bis dato nicht veröffentlicht, so erschien das Lied über verschmähte Liebe dem Poppublikum wie ein Original.

Die Traurigkeit der berühmten „echten Träne“ im Video bewegte die Zuschauer. Sie floss, als O‘Connor die Zeilen „All die Blumen die du im Hinterhof gepflanzt hast, starben, als du gingst“ sang und adhoc darüber reflektierte. Ihre Mutter war 1985 bei einem Autounfall gestorben, alles was O‘Connor an Erinnerungsstücken an sie mit sich nahm, war das Papstfoto in ihrem Schlafzimmer. Die Mutter hatte das Kirchenoberhaupt verehrt, die Träne war eine der Traurigkeit über nie empfangene Liebe. Der Song ist nur eine der Schönheiten des zweiten O‘Connor-Albums „I Do Not Want, What I Haven‘t Got“. Bei den meisten Popfans ist „Nothing Compares“ über eine „Kuschelrock“-Kollektion in der Plattensammlung gelandet. Who the fuck is Sinéad O‘Connor?

Ein Sprechgesang gegen den Krieg und ein zerrissenes Bild

War: Noch eine Coverversion. Kerzen standen 1992 im US-Fernsehen bei der Kultshow „Saturday Night Live“ hinter ihr und sie selbst trug ein weißes Kleid wie bei einer Erstkommunion. Aber Sinéad O‘Connor war nicht feierlich zumute „Solange die Philosophie, nach der ein Weg überlegen und ein anderer unterlegen ist, nicht abschließend und für immer diskreditiert und aufgegeben ist – herrscht überall Krieg“, leitete sie Bob Marleys Menschenrechtsreggae ein. „Bis es keine Erster-Klasse- und Zweiter-Klasse-Menschen mehr in irgendeinem Land gibt, bis die Hautfarbe eines Menschen nicht mehr Bedeutung hat als seine Hautfarbe, sage ich: Krieg.“ Kein Offbeat dazu, nur das nackte, leidlich gesungene Wort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Ende des Lieds zerriss O‘Connor dann das Papstfoto ihrer Mutter vor laufender Kamera. Protest gegen eine Kirche der Ungleichheit und des Missbrauchs, aber auch gegen das von ihr selbst erlittene Leid in einem der berüchtigten katholischen Magdalenenheime Irlands und einer Mutterliebe, die von der Religion aufgebraucht worden war.

Ausgerechnet bei einem Tributkonzert für den von ihr verehrten Bob Dylan, dem einstigen König des Protestsongs, wurde sie zwei Wochen später ausgebuht – als hätten die feindseligen Rufer vergessen, wofür Bob Dylan Dylan stand wie kein anderer. Der Meister selbst kam befremdlicherweise nicht zu O‘Connors Verteidigung auf die Bühne. Folk- und Countrylegende Kris Kristofferson, der sie als „Künstlerin von Mut und Anstand“ angekündigt hatte, war es, der die weinende O‘Connor hinterher auf der Bühne in den Arm nahm, ihr ein „Don‘t let the bastards get you down!“ ins Ohr flüsterte. Und ihr Freund und Verteidiger blieb.

All Apologies: Als Sinéad O‘Connors viertes Album „Universal Mother“ im Herbst 1994 erschien, war Kurt Cobain, die andere Stimme des Rock‘n‘Roll-Zorns der frühen Neunzigerjahre gerade fünf Monate tot. Mit ihrer Version der Nirvana-Ballade „All Apologies“ sang sie zugleich eine Hommage an den toten Seelenverwandten und drückte ihren unüberbrückbaren Abstand von einer Gesellschaft aus, die sich mit oberflächlicher Unterhaltung zufriedengab.

„Ich wünschte, ich wäre wie du / leicht zu amüsieren“, flüstert sie ins Mikrofon zu einer Akustikgitarre, die wie das Sekundenticken einer Uhr klingt. Und mit den Zeilen „Ich finde mein Nest aus Salz / alles ist mein Fehler“, macht sie sich auch dieses berührende Lied so zu eigen, als wär‘s ein Stück von ihr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Lied gegen Rassismus in der englischen Polizei

Black Boys on Mopeds: „England ist nicht das mythische Land von Madame George und Rosen / es ist die Heimat von Polizisten, die schwarze Jungs auf Mopeds töten“, sang Sinéad O‘Connor in „Black Boys on Mopeds“. Die Lyrics des Songs bezogen sich auf einen Vorfall im Mai 1989, als Polizisten einen schwarzen jungen Mann auf einem Zweirad verfolgten. Die Annahme, er habe das Fahrzeug gestohlen, erwies sich später als falsch. Der 21-jährige Nicholas Bramble aber verlor bei der Verfolgungsjagd die Kontrolle über sein Moped und stürzte tödlich. Der Vorfall und der Song belebten die Diskussion um strukturellen Rassismus innerhalb der britischen Polizei.

34 Jahre später ist O‘Connors Protestsong so relevant wie zur Zeit seines Erscheinens. Auch die von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher proklamierte, formelhafte Trauer um die Toten vom Platz des himmlischen Friedens stellt die Sängerin als verlogen und leer dar. Hier erweist sich Sinéad O‘Connor als wahre Erbin von Dylan und John Lennon. Aber, nein, der von Phil Coulters Piano getragene Song „John, I Love You“ war nicht dem Ex-Beatle gewidmet, sondern ein „lovesong“ für Sinéads Klavierlehrer John Stokes, in den sie sich einst Hals über Kopf - und unerfüllt - verliebt hatte.

„Und wenn er fragt, sage ich ihm / dass du ihn liebst, aber nicht hier sein kannst“ Sinéad O'Connor in "I Had A Baby"

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

I Had A Baby: Sinéad O‘Connor singt 2012 zärtlich über ihren Sohn Shane. Es ist ein Lied voller Staunen, Bewunderung und Zuversicht, ein Lied des Glücks in einem Songkanon des Schmerzes, ein Lied mütterlicher Liebe, die man ihr selbst vorenthalten hatte. Shanes Vater fehlt, er ist aus dem Leben beider verschwunden – „und wenn er fragt, sage ich ihm / dass du ihn liebst, aber nicht hier sein kannst“. Eine E-Gitarre, ein schleppender Beat, die Stimme steigt daraus machtvoll auf - ein „tower of love“.

Shane starb am 7. Januar 2022 bei seinem dritten Selbstmordversuch im Alter von nur 17 Jahren. Am 16. Juli desselben Jahres twitterte Sinéad O‘Connor ihre Gefühle von Trauer und Verlassenheit: „Seitdem lebe ich als untote Nachtkreatur. Er war die Liebe meines Lebens. Wir waren eine Seele in zwei Hälften. Er war der einzige Mensch, der mich jemals bedingungslos geliebt hat.“ Ein Schicksalsschlag, von dem sich die schon länger mit Gesundheitsproblemen körperlicher und seelischer Art kämpfende O‘Connor nicht erholte.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Never Get Old: Vor dem Hintergrund ihres viel zu frühen Todes klingt dieser Songtitel von Sinéad O‘Connors so überwaltigendem wie unterschätzten Debütalbum „The Lion and The Cobra“ (1987) wie eine Prophezeiung, ja ein Wunsch, nicht alt zu werden. Aber im Text geht es um das Vermächtnis eines Künstlers oder einer Künstlerin und um die nie nachlassende Kraft der Musik.

„Eine junge Frau mit einem Drink in der Hand, / sie hört gerne Rock‘n‘Roll / sie bewegt sich zur Musik / denn sie (die Musik) wird niemals alt / sie ist das einzige, das niemals alt wird.“ Der Song ist eine Art irischer Gospel, nahe an einem Gebet, die rhythmischen Vokaleinwürfe von Backgroundsängerin Enya klingen als begleite O‘Connor ein Engel.

Das Stück beginnt und endet mit dem gesprochenen 91. Psalm in gälischer Sprache, den man heute als Epitaph lesen kann auf eine Sängerin die stets eine Suchende war, die sich zuweilen auch verirrte, aber nie auf dem Weg stehenblieb. Und von sich sagte, „gerne unbequem“ zu sein: „Denn er wird seinen Engeln über dich gebieten, dich auf allen deinen Wegen zu behüten, sie werden dich auf ihre Hände nehmen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Du wirst den Löwen und die Kobra zertreten; du wirst den großen Löwen und die Schlange zertreten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kristofferson sang über „das barhäuptige, mutige, kleine Mädchen“

Sister Sinead: Ein achter Song – ein folkiges „encore“ aus dem Fundus Kris Kristofferson aus dem Jahr 2009. Im Video zu dem Song tritt die lächelnde O‘Connor vor das Publikum jenes Dylan-Tributs von 1992. Sie fühlt sich noch sicher, weil sie sich unter Fans kritischen Liedguts wähnt, noch ohne zu ahnen, welche Borniertheit und Feindseligkeit ihr gleich entgegenschlagen werden. Als sie die Stimmung dann spürt und hört, bricht sie die Musik ab und singt statt einem Dylan-Song noch einmal „War“- Und am Ende geht sie ab - zerbrochen am Unvermuteten.

„Als sie ihre Wahrheit sagte, so hart wie sie konnte“, singt Kristofferson mit seiner würzigen Whisky-trifft-Tabak-Stimme, „wurde ihre Botschaft zutiefst missverstanden“. Er nennt sie „das barhäuptige, mutige, kleine Mädchen“ und stellte sich „meiner Schwester Sinead“ erneut und treu zur Seite. „Manche Kerzen flackern, manche Kerzen verlöschen / und manche brennen so verlässlich wie meine Schwester Sinéad.“ Die Kerze Sinéad, die ihr Licht auf sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche scheinen ließ, lange bevor dies ein Mainstreamthema wurde und deren Stimme zeitlebens nach einem auf der Zunge getragenen Herzen klang, ist erloschen - ein trauriger Tag für die Musik. Und wie schlimm mag es heute Bruder Kris ergehen.