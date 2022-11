Slipknot Tour 2023: Alle Konzerttermine in Deutschland und Europa

Im kommenden Jahr 2023 haben Slipknot-Fans aus Deutschland endlich wieder die Möglichkeit, die Metal-Band live zu erleben. Im Zuge der „The End, So Far“-Tour wird es jeweils ein Konzert in Hamburg und Berlin geben. In wenigen Tagen startet der Vorverkauf - alle Infos.

Erst am 30. September erschien das mittlerweile siebte Studio-Album „The End, So Far“ von Slipknot. Nach weltweiten Chartplatzierungen geht es 2023 endlich zurück auf die Konzertbühnen Europas – auch in Deutschland werden die Metaller auftreten, denn für zwei Termine verschlägt es die Musiker nach Berlin und Hamburg.

Wann Slipknot in Deutschland auftreten, welche sonstigen Stationen sie auf ihrer Europa-Tour sonst noch passieren und wann der Ticketverkauf startet, erfahren Sie hier.

Slipknot-Konzerte 2023 in Deutschland

Immerhin zwei Shows finden in Deutschland statt, der Vorverkauf für die Termine beginnt bereits in Kürze. Wer die Metaller nicht verpassen will, der kann sich zwischen einem Live-Auftritt in Hamburg oder Berlin entscheiden. Wie so oft bei großen Bands sind die Tickets jedoch begehrt und nicht selten kurz nach Beginn des Vorverkaufs ausverkauft.

Um Slipknot im kommenden Jahr nicht zu verpassen, heißt es also: Schnell sein und die Ticket-Portale im Blick behalten.

Slipknot in Hamburg Dienstag 20. Juni 2023 Barclays-Arena Slipknot in Berlin Mittwoch 21. Juni 2023 Mercedes-Benz-Arena

Europa-Tour von Slipknot 2023: Alle Termine im Überblick

Keine Zeit an einem der Deutschland-Termine von Slipknot? Dann lohnt sich womöglich noch ein Blick auf die restlichen Haltestellen in Europa. Hier tritt Slipknot im Juni 2023 auf:

Mittwoch, 7. Juni 2023 – Nickelsdorf, Österreich

Donnerstag, 8. Juni 2023 – Hradec, Tschechien

Samstag, 10. Juni 2023 – Interlaken, Schweiz

Dienstag, 13. Juni 2023 – Amsterdam, Niederlande

Mittwoch, 14. Juni 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Freitag, 16. Juni 2023 – Kopenhagen, Dänemark

Samstag, 17. Juni 2023 – Dessel, Belgien

Dienstag, 20. Juni 2023 – Hamburg, Deutschland

Mittwoch, 21. Juni 2023 – Berlin, Deutschland

Slipknot-Tour 2023 Tickets: Wann beginnt der Kartenvorverkauf?

Wie so häufig bei großen Konzert-Touren wird es auch für die Slipknot-Termine einige Pre-Sale-Aktionen geben, bevor der reguläre Vorverkauf startet. Vorteile haben dieses Mal Kunden von „PayPal Prio“ und „Magenta Prio“-Kunden, die über einen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag der Telekom verfügen - für sie beginnt der Vorverkauf schon am 7. November um 10 Uhr bei Ticketmaster. Nach dem Pre-Sale für PayPal- und Telekom-Kunden startet der normale Vorverkauf zuerst bei Ticketmaster am 8. November um 10 Uhr. Bei allen weiteren seriösen Ticketplattformen beginnt der Vorverkauf schließlich am 9. November um 10 Uhr.

Vorverkauf-Plattform Datum Pre-Sale für PayPal- und Telekom-Kunden (Ticketmaster) 7. November 2022, 10 Uhr Exklusiver Vorverkauf (Ticketmaster) 8. November 2022, 10 Uhr Regulärer Vorverkauf (auf allen anderen seriösen Plattformen) 9. November 2022, 10 Uhr

Slipknot-Tickets: Vorsicht vor unseriösen Ticketverkäufern

Achtung beim Ticketkauf, vor allem dann, wenn die Karten eigentlich ausverkauft sind und zu überhöhten Preisen bei anderen Plattformen angeboten werden. Gerade bei Seiten wie Viagogo oder Ticketbande handelt es sich nicht um Direktverkäufer, sondern Drittanbieter. Verbraucherschützer warnen, dass die Tickets mitunter zu spät oder sogar gar nicht beim Käufer ankommen. Bei den Ticketbörsen handelt es sich nicht um offizielle Verkaufsportale, sondern Vermittler für private Verkäufe. Sie befinden sich in einer rechtlichen Grauzone.

RND/do