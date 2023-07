So viel mehr als nur ein erotisches Seufzen – Die Welt trauert um Jane Birkin

Der Song klang, als hätten die Singenden im Studio „etwas“ miteinander, während die Musiker um sie herum musizierten. Ein dominanter Bass, eine schmurgelnde Hammond-Orgel, eine dunkle, sprechende Männerstimme, eine mädchenhaft hohe Frauenstimme – die Jane Birkin gehörte. Das Paar Birkin und Serge Gainsbourg nahm 1969 das vielleicht erotischste Lied der Popgeschichte auf: „Je t‘aime … moi non plus“. Ein Liebemachen bei 45 Umdrehungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Single (oder das zugehörige Album) hatte damals jeder im Plattenstapel, der Vatikan protestierte, ein Verantwortlicher der Plattenfirma kam kurzzeitig in Haft. In Deutschland landete das Lied auf Platz drei der Charts, in England auf Platz eins. Wären nicht Birkins sinnliche Seufzer der sexuellen Befreiung drauf, könnte man den von Radiosendern gebannten Song glattweg als Schnulze abtun.

Die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist gestorben, wurde heute (16. Juli) leblos in ihrer Wohnung in Paris gefunden. Und viele hielten die 76-Jährige auch für eine Französin. Birkin war mit großen, neugierigen Augen, der frechen Zahnlücke, dem sonnigem Lachen, das aus eben noch von Ernst bewölkter Miene hervorbrechen konnte, und im Minirock oder Blue Jeans eine selbstbewusste junge Frau jenseits der alten Zuweisungsorte Heim und Herd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit 18 Jahren war ich die älteste Jungfrau in Chelsea. Jane Birkin

Die Tochter eines Offiziers der Royal Navy und der Theaterschauspielerin Judy Campbell, Nachfahrin von König Charles II. Stuart, war dabei noch im alten Familienmuster aufgewachsen. Ein klassisch-patriarchalischer Haushalt im Chelsea der Fünfzigerjahre. „Mit 18″ sagte sie einmal, „war ich die älteste Jungfrau in Chelsea.“ Dann lernte sie den Filmkomponisten John Barry („007″-Scores, Serienmusik zu „die 2″) kennen, den sie heiratete und mit dem sie eine Tochter hatte. Die Welt des Films tat sich auf und verschlang Jane Birkin und alles Brave und Biedere an ihr.

Als Fotomodel machte sie in einer der ikonischsten Szenen von Michelangelo Antonionis Kultfilm „Blow up“ (1966), dem Inbegriff des „Swinging Sixties“-Kinos auf sich aufmerksam. Da war sie nur „die Blonde“. Zwei Jahre darauf stand sie in Jacques Derays Thriller „Der Swimmingpool“ schon als zweite weibliche Hauptfigur neben Romy Schneider vor der Kamera.

Aus einem Liebesfilm wurde eine große und schwierige Liebe

Noch ein Jahr später kam „Slogan“ mit Serge Gainsbourg. Kein Thriller diesmal, sondern ein Liebesfilm, aus dem eine große und schwierige Liebe wurde, die schließlich 1980 zu einer Freundschaft herabgestuft wurde, und aus der die Tochter Charlotte hervorgegangen war, selbst längst eine berühmte Schauspielerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Kino und in der Musik wurde Jane Birkin zu der ewigen Kindfrau. Sie arbeitete mit Regiegrößen wie Michel Deville, Alais Resnais und Jacques Rivette zusammen, liebte die „atmende Stimme“ und alles sonst an David Attenborough. Die letzten Rollen waren Nebenrollen im Charakterfach. Der hemdsärmelige Sexappeal von Birkin aber wurde in den Zehnerjahren wieder populär.

Die Birkin Bag – eine Wertanlage in Gestalt einer Handtasche

Die Birkin Bag blieb es von 1984 bis heute. Nachdem Birkin der Legende nach 1981 bei einem Flug mit Jean-Louis Dumas, dem Geschäftsführer der Modemarke Hermès, als Sitznachbarn alles aus der Handtasche gepurzelt war, versicherte sie dem hilfsbereiten Modemann, gäbe es nur eine Hermèstasche mit Innentaschen, sie würde diese umgehend erwerben.

Gemeinsam, so die Legende, wurde die trapezförmige nüchterne Luxustasche entworfen, eine zeitlose Wertanlage, die je nach Ausführung zwischen 9000 und mehreren Zehntausend Dollar kostet – bei Versteigerungen werden noch weit höhere Preise erzielt. Auf eine Birkin Bag gibt es Wartezeiten bis zu sechs Jahre – je nachdem, wie schwierig es ist, das gewünschte Leder zu besorgen.

Nachdem Birkin 2015 einen Film der Tierschutzorganisation Peta über Tiermisshandlungen auf einer texanischen Krokodilfarm gesehen hatte, der – angeblich – Zulieferer von Hermès war, bat sie, man möge einstweilen ihren Namen nicht mehr für die „Birkin Croco“ verwenden. Selbst besaß sie nur eine einzige Birkin Bag und sah das ganz pragmatisch: „Wer braucht schon mehr als eine Handtasche.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In England dachten alle nur an „schmutzige Platten“

Zur Heimat war das Verhältnis schwierig: Als sie 1991 nach dem Tod von Gainsbourg nach London kam, seien ihr von Journalisten seltsame Fragen gestellt worden. „Hast du noch ein paar schmutzige Platten gemacht, Jane?“, fragte einer. Ein anderer habe wissen wollen, ob sie sich wegen „Je t‘aime …“ verantwortlich für Aids fühle. Es gab dieses Lied von ihr – und, so schien es – nichts sonst. Da erst habe sie bemerkt, dass sie ihren Landsleuten, anders als den Franzosen, nichts bedeute.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wer nun hören will, wie berührend Birkin als Sängerin bis zuletzt war, der höre ihr 2020 erschienenes 14. Studioalbum. Der Titel „Oh! Pardon, tu dormais …“ (Oh! Entschuldigung, du hast geschlafen …) bezieht sich auf ihre Tochter Kate, die Fotografin war und 2013 im Alter von 46 Jahren in Paris Selbstmord begangen hatte.

„Oh! Pardon, ...“ war ein Album voller Schatten und Phantome, auf dem sie auch an Serge Gainsbourg erinnerte und das songweise klang, als nehme sie ihren eigenen Tod in den Blick „Catch me if you can, my love / I‘m almost gone from view (fang mich, wenn du kannst, mein Liebster / ich bin fast nicht mehr zu sehen“)“ sang sie – auf englisch.

Denn trotz aller Ignoranz der Britmedien ihr gegenüber gehörte auch England ihr Herz. „Big Ben“, seufzte Birkin einmal, „wenn ich seinen Glockenschlag höre, fühle ich mich zu Hause.“