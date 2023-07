﻿Sommertheater Kiel: Große Begeisterung, aber weniger Publikum bei „Viel Lärm um nichts“

Kiel. Ob nun die Pandemie das Veranstaltungsverhalten dauerhaft verändert hat oder die allgemeine Krisenstimmung für die Zurückhaltung verantwortlich war – in diesem Jahr war das Sommer-Open-Air des Kieler Theaters kein Selbstgänger.

12 000 Karten wurden nach Angaben von Geschäftsführer Roland Schneider am Ende für das spritzige Shakespeare-Musical „Viel Lärm um nichts“ mit dem Soundtrack der Hamburger Musikerin Sonja Glass, früher im Pop-Duo Boy, verkauft. Bei 1025 Plätzen und 14 Vorstellungen – das Finale ging am 16. Juli auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau über die Bühne – ist das eine Auslastung von 74 Prozent.

Gut gelaufen sind die Wochenenden im Sommertheater

„Wir sind sonst 90 Prozent plus x gewohnt“, sagt Roland Schneider, „insofern bringt einen das schon ins Grübeln.“ Vor allem die Wochenenden seien gut gebucht gewesen, einige Abende auch ausverkauft. Weniger Zuspruch fanden die Wochentage Dienstag bis Donnerstag. „Vor allem aber hat uns ein guter Vorverkauf gefehlt“, sagt Generalintendant und Regisseur Daniel Karasek. „Der lief in diesem Jahr so schlecht wie nie, das haben wir in der Spielzeit nicht mehr aufholen können.“

In der zweiten Vorstellungswoche aber legte das Interesse noch einmal zu. „Wir haben festgestellt, dass die Gäste nach der Pandemie eher kurzfristig buchen“, so Schneider, „und mancher entscheidet auch erst direkt nach der jüngsten Wetterprognose.“ Manchen, ergänzt Karasek, habe wohl auch die neue Arena-Tribüne ohne Fördeblick skeptisch gemacht: „Da wollten viele nur die Plätze Richtung Förde haben.“

Erstmals in der Geschichte des Sommertheaters in Kiel musste am 5. Juli außerdem wegen Sturms eine Vorstellung abgesagt werden. „Das war ein Novum“, sagt Karasek, „wir hatten Abbrüche und verlegte Pausen, Regen und Wind – aber abgesagt haben wir in den Jahren seit dem Start 2012 noch nie.“

Große Publikumsbegeisterung für „Viel Lärm um nichts“

Unzufrieden sind die Theatermacher dennoch nicht. Vor allem, so Schneider, sei man froh gewesen, nach der Pandemie wieder sämtliche Plätze anbieten zu können. Und das neue Arena-Konzept, das bei „Viel Lärm um nichts“ eine besondere Nähe zwischen Bühne und Publikum schafft, ist laut Daniel Karasek voll aufgegangen: „Was die Begeisterung und die Stimmung zu den Vorstellungen angeht, war es ein Riesenerfolg.“

Derweil ist die Bühne auf dem MFG-5-Gelände fast schon wieder Geschichte, sind Absperrgitter und Tribüne schon nahezu zerlegt. Und während die mobile Drehbühne ins Schauspielhaus zurückkehrt, werden Kulissen und Kostüme erstmal im Lager in Wellingdorf eingemottet. So lange, bis „Viel Lärm um nichts“ vielleicht als Indoor-Version ins Schauspielhaus zurückkehrt.

