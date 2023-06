﻿Sommertheater Kiel: Was die Schauspieler über Shakespeares Liebesverweigerer sagen

Kiel. Was Beatrice und Benedikt, die wortgewandten Streithähne in Shakespeares Komödie „Viel Lärm um nichts“, gemeinsam haben? „Die Begeisterung für Sprache und verbale Attacken“, fällt Tiffany Köberich spontan zu dem streitlustigen Doppel ein, das die wild vergnügte Komödie um zwei sehr unterschiedliche Liebespaare und eine fiese Intrige am Laufen hält. „Die beiden haben Spaß daran, schnell und wach zu sein – und, wo er lauert, im Wort den Witz zu entdecken.“

Dabei treten die beiden Liebesverweigerer im Eifer des Wortgefechts selbst so hartnäckig auf der Stelle, dass die Freunde der Liebe nachhelfen müssen.

Den Schauspielenden gefällt an Shakespeares Komödie die schnelle Zunge

Die schnelle Zunge und die frechen Bonmots von Beatrice, die gefallen der Schauspielerin aus dem Kieler Ensemble, die im Kieler Sommertheater in die Rolle schlüpft. Daneben sieht sie in der Figur auch eine gewisse Modernität. „Beatrice ist eine, die sich selbst hinterfragt, überlegt, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt. Damit ist sie unserer Generation ziemlich nah“, sagt sie, „und außerdem sind beide überzeugte Singles.“

Da ist Mischa Warken mit seinem Benedikt, Beatrices männlichem Pendant, deutlich kritischer. „Ich sehe die beiden schon als brutal ehrlich“, sagt der Hamburger, der im Sommertheater seinen Einstand im Kieler Ensemble gibt. „Aber ich sehe auch die Angst, sich angreifbar zu machen.“ Und die Macho-Allüren, von denen Benedikt nicht frei ist, findet Mischa Warken vollends antiquiert: „Das ist eine Männlichkeit, mit der ich mich nicht identifiziere.“

Die Schauspielerin und der Schauspieler, die vor der Probe in der Salzhalle am Seefischmarkt über ihre Rollen sprechen, stehen beide zum ersten Mal auf der Musical-Bühne; Tiffany Köberich nach nachhallenden Auftritten unter anderem in Anna-Elisabeth Fricks „Alice“, in Tschechows „Möwe“ und „Onkel Wanja“. Und Mischa Warken nach der Schauspielschule, die er gerade an der Essener Folkwang Schule abgeschlossen hat.

Musikerin Sonja Glass vom Pop-Duo Boy hat die Songs fürs Sommertheater 2023 geschrieben

„Singen, Spielen, Tanzen mag ich alles“, sagt der Schauspieler, der als Sohn von Isabell Vértes-Schütter, Schauspielerin und Intendantin des Ernst-Deutsch-Theaters, und dem Sänger Christoph Warken mit viel Theaterblut aufgewachsen ist. „Und klar, wenn man in Hamburg aufwächst, dann geht man auch mal ins Musical. Aber das Polierte an den Großmusicals, wo die Künstlerinnen gar nicht mehr vorkommen, weil alles genau vorgegeben ist – das gefällt mir nicht.“

Das ist in Kiel anders, sagt er, und dass er es mag, in den Text zu tauchen, vorzufühlen, was für ein Mensch das sein könnte, den er da spielt. „Es geht hier nicht darum, ein supercleanes Lied zu singen“, ergänzt Tiffany Köberich. „Die Figur singt das – und wenn sie den Ton nicht trifft, dann sagt das etwas über sie.“ Sie mag auch die Songs, die die Musikerin Sonja Glass vom Pop-Duo Boy für die Kieler Produktion geschrieben hat: „Die Lieder unterstützen mich. Sie bringen eine zusätzliche Dimension in die Figuren und das Spiel.“

Groß abgesprochen haben sich Köberich und Warken für das Zusammenspiel vorher nicht: „Wir haben einfach gemacht“, kommt es unisono. Und dabei sehen die beiden ganz zufrieden aus. Am Theater mögen sie auch als Darstellende das, was sonst das Publikum tut: Zuschauen. Auch den Kollegen. „Das Theater ist der einzige Ort, wo ich nur das eine tue“, sagt Tiffany Köberich, und Mischa Warken ergänzt: „Ich mag den Zustand, dass man weniger denkt, sondern fühlt und schaut.“

„Viel Lärm um nichts“: Noch Auswahl im Sommertheater Das Shakespeare-Musical „Viel Lärm um nichts“ läuft vom 30. Juni bis 16. Juli täglich außer montags, 20 Uhr, auf der Freilichtbühne auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau. Auch wenn die Vorstellungen an den Wochenenden bereits weit über die Hälfte verkauft sind, hat das Theater (www.theater-kiel.de) noch ausreichend Karten für die Tribüne mit 1025 Plätzen im Angebot – vor allem für die Vorstellungen von Sonntag bis Donnerstag. Für die Premiere am 30. Juni, bislang zu rund 90 Prozent verkauft, sind an den Theaterkassen in Oper und Schauspielhaus sowie unter Tel. 0431/901901 noch Restkarten zu haben. Die Anfahrt per ÖPNV empfiehlt sich mit den Linien 12, 13 und 91 bis „Schusterkrug“. Von dort ist vor und nach der Vorstellung ein Shuttle-Service unterwegs. Mit dem Auto kommt man über den Schusterkrug in Friedrichsort auf das Gelände. Dort sind ausreichend kostenfreie Parkplätze vorhanden.

Derweil hat sich in der Salzhalle schon der Rest des Ensembles bereit gemacht. Es wuselt und summt, und Regisseur Daniel Karasek und Regieassistentin Pia Koop haben sich am Regietisch eingerichtet. Auf der Drehbühne davor wird marschiert, gesungen, nach dem passenden Timing für die Schritte gesucht. Die Konzentration ist greifbar. Auch beim Tango, den Tiffany Köberich jetzt erstmal mit Marco Gebbert und Choreografin Viola Crocetti-Gottschall probiert: „Also, den würde ich gern nochmal technisch angehen …“

