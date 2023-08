Sensenmann im Schlepptau: das Roadmovie „Sophia, der Tod und ich“

Erst stehen die Zeugen Jehovas vor der Wohnungstür und dann dieser seltsam bleiche Kerl: „Ich bin Ihr Tod, und Sie müssen jetzt mitkommen.“ So stellt sich der Fremde vor. „Sie haben drei Minuten, um über alles nachzudenken. Wenn Sie jemanden anrufen oder schreien, sterben Sie sofort.“ Reiner (Dimitrij Schaad) schlägt dem Irren die Tür vor der Nase zu. Aber ein Besucher wie Morten de Sarg (Marc Hosemann) lässt sich nicht abwimmeln und beamt sich durch die Wand zu dem Sterbeunwilligen.

Er habe einen unentdeckten Herzfehler, an dem er nun genauso wie zuvor sein Vater sterben werde, versucht der Tod den konsternierten Kunden aufzuklären. Das Wortgefecht endet in einem Handgemenge, als es draußen an der Wohnungstür erneut Sturm klingelt und Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) sich vehement Zutritt zur Wohnung verschafft. Ehe es sich der Tod versieht, schließt sich das dreiminütige Zeitfenster ohne mortales Ergebnis.

Reiner ist vorerst noch mal davongekommen. Sophia und Reiner hetzen mit dem Sensenmann im Schlepptau los, um den Zug nach Ostfriesland zu bekommen, wo Reiners Mutter (Johanna Gastdorf) Geburtstag feiert. Gott (Josef Ostendorf) und seine silberhaarige Assistentin Michaela (Lina Beckmann) schicken den gnadenlosen Todesengel Morck Mortus (Carlo Ljubek) hinter den Flüchtenden her.

Mit „Sophia, der Tod und ich“ legt Schauspieler Charly Hübner seine erste Spielfilm-Regiearbeit vor. Als Vorlage diente der viel beachtete Debütroman des Musikers Thees Uhlmann der Hamburger Band Tomte.

Film wie Buch sind als klassisches Roadmovie konzipiert, in dem die Hauptfigur sich mit dem Tod im Nacken seinem unzulänglichen Leben stellen muss. Dimitrij Schaad knüpft ein wenig zu nahtlos an seine Rolle in den „Känguru-Chroniken“ an. Erneut spielt er einen indifferenten Mittdreißiger, der sich mit Larmoyanz dem Erwachsenenleben entzieht und am Tage Weißwein aus Limonadengläsern bechert.

Die Reise führt an einigen föderalen Fördertopfen entlang von Berlin über den hohen Norden ins alpine Bayern. Dort will der Todgeweihte seinen Sohn Johnny wieder treffen, dem er jeden Tag eine handgezeichnete Karte schickt, statt sich seiner väterlichen Verantwortung zu stellen. Diesen letzten Wunsch kann sich auch der zunehmend emphatische Sensenmann nicht entziehen, den Marc Hosemann mit gebührender Exzentrik spielt.

Überhaupt punktet der Film mit der Leistung des gut harmonierenden Ensembles. Anna Maria Mühe kann als beherzte Ex-Freundin ihre temperamentvolle Seite ausspielen. Auf furiose Weise glänzt Johanna Gastdorf als mütterliche Naturgewalt. Ähnlich wie in seiner schauspielerischen Arbeit findet Hübner auch als Regisseur einen melancholisch-komödiantischen Erzählton, wodurch das recht überschaubare Roadmovie seinen eigenen, lakonischen Charme entwickelt.

„Sophia, der Tod und ich“, Regie: Charly Hübner, mit Dimitrij Schaad, Anna Maria Mühe, Marc Hosemann, 98 Minuten, FSK 12