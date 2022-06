Wer tritt beim Southside 2022 auf? Zu den Headlinern zählen in diesem Jahr Kings of Leon, Twenty One Pilots, Martin Garrix, K.I.Z., The Killers, Rise Against, Seeed und Deichkind. Weitere namhafte Acts sind etwa Bad Religion, The Hives, Tones and I und die ESC-Vorentscheid-Teilnehmer Electric Callboy.