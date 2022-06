Am 17. Juni 2022 geht es los – das diesjährige Southside-Festival steht in den Startlöchern. Vor Ort in Neuhausen ob Eck auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks wird es mit Acts wie Kings of Leon, Rise Against oder Bring Me The Horizon und Kontra K wieder laut und ausgelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Southside Festival im Livestream von O₂

Wie schon in den Vorjahren gibt es passende Livestreams, sodass auch daheim­gebliebene Musikfans voll auf ihre Kosten kommen. Für die Übertragung des Southside 2022 ist dieses Mal O₂ Music zuständig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Southside im Livestream Tag eins – Freitag, 17.6.2022

Provinz – 15:30–16 Uhr

Swiss & die Andern – 16–16:45 Uhr

Tones And I – 16:45–17:30 Uhr

Royal Blood – 17:30‑18:30 Uhr

The Hives – 19:15–20:15 Uhr

Bring Me The Horizon – 21:00–22:15 Uhr

Rise Against – 00:30–2 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Freitag, 17.6.2022.

Southside im Livestream Tag zwei – Samstag, 18.6.2022

Hot Milk 13:30–14:15 Uhr

Inhaler – 14:45–15:30 Uhr

Giant Rooks – 17:00–18 Uhr

LP – 18–19 Uhr

Dermot Kennedy – 18:45–19:45 Uhr

The Killers – 20:30–21:45 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Samstag, 18.6.2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Southside im Livestream Tag drei – Sonntag, 19.6.2022

Nothing but Thieves – 13:15–14 Uhr

Juju – 13:45–14 Uhr

Bad Religion – 14:30–15.30 Uhr

Jimmy Eat World – 16:15–17:15 Uhr

Idles – 17–18:15 Uhr

Mando Diao – 18–19:15 Uhr

K. I. Z. – 19–20:15 Uhr

Von Wegen Lisbeth – 20–21:15 Uhr

Twenty One Pilots – 21:05–22:20 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Sonntag, 19.6.2022.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

RND/do