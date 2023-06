Southside 2023: Welche Bands spielen auf dem Festival, und gibt es einen Supermarkt?

Ganz im Süden Deutschlands, in der Nähe des Bodensees, findet das Southside-Festival statt. Das 1999 als Pendant zum Hurricane-Festival in Norddeutschland gegründete Open-Air-Festival zählt zu den größten im deutschsprachigen Raum. Zuletzt besuchten rund 65.000 Besucherinnen und Besuchern das primär an Rock-, Pop- und Electro-Fans gerichtete Musikevent.

Southside 2023: das Wichtigste in Kürze

Wann findet das Southside-Festival statt? Donnerstag, 15.6. bis Sonntag, 18.6.2023

Wo findet das Southside-Festival statt? Take-Off Park, 78579 Neuhausen ob Eck

Wer sind die Headliner beim Southside 2023? Als Headliner treten in diesem Jahr Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens of the Stone Age und Marteria auf.

Southside 2023: Line-Up und Timetable

Neben den Headlinern gibt es noch eine Fülle an namhafen Bands und Acts, die in diesem Jahr auf dem Southside auftreten. Unter anderen dürfen sich Fans auf Auftritte von Alle Farben, Kaleo, Wanda, Nina Chuba, Clueso, Donots, Bosse, Anti-Flag, Tash Sultana, The Lumineers, Madsen und Trettmann freuen. Insgesamt treten beim Southside in diesem Jahr 90 Bands und Acts auf fünf Bühnen auf.

Bereits am Donnerstag spielen die Bands Rikas, Schmutzki, Frittenbude und Beauty and the Beats als Warm-Up-Acts auf der Blue Stage.

Timetable am Freitag, 16. Juni 2023

Wer Wann Wo Akne Kid Joe 15 Uhr Red Stage The Amazons 15 Uhr Green Stage Kid Kapichi 15.30 Uhr White Stage The Pale White 15.30 Uhr Blue Stage Betontod 16 Uhr Green Stage Majan 16 Uhr Red Stage James Bay 16.30 Uhr Blue Stage Cloudy June 16.45 Uhr White Stage Brockhoff 16.45 Uhr Firestone Stage Frank Turner & The Sleeping Souls 17.15 Uhr Green Stage Nina Chuba 17.15 Uhr Red Stage Wanda 18 Uhr Blue Stage Edwin Rosen 18.30 Uhr White Stage Bulgarian Cartrader 18.30 Uhr Firestone Stage Kaleo 18.45 Uhr Green Stage 01099 19 Uhr Red Stage Clueso 19.45 Uhr Blue Stage Daði Freyr 20.15 Uhr White Stage Queens of the Stone Age 20.30 Uhr Green Stage Loyle Carner 20.45 Uhr Red Stage The 1975 21.30 Uhr Blue Stage Mezerg 22.15 Uhr White Stage Die Ärzte 22.30 Uhr Green Stage BHZ 22.45 Uhr Red Stage Ostblockschlampen 23.45 Uhr White Stage Placebo 0.30 Uhr Blue Stage

Timetable am Samstag, 17. Juni 2023

Wer Wann Wo Kasi 13 Uhr Red Stage Razz 13 Uhr Green Stage Domiziana 13.30 Uhr Blue Stage Palaye Royale 14 Uhr Green Stage Power Plush 14.15 Uhr Red Stage Dylan 14.45 Uhr Blue Stage Svea 14.45 Uhr Firestone Stage Will Linley 15.15 Uhr White Stage Sondaschule 15.30 Uhr Green Stage Deaf Havana 15.45 Uhr Red Stage Gayle 16.15 Uhr Blue Stage Kind Kaputt 16.15 Uhr Firestone Stage DMA‘s 16.45 Uhr White Stage Donots 17 Uhr Green Stage Lionheart 17.15 Uhr Red Stage Ashnikko 18 Uhr Blue Stage Betterov 18 Uhr White Stage Tropikel Ltd. 18 Uhr Firestone Stage Bosse 18.45 Uhr Green Stage Anti-Flag 19 Uhr Red Stage Sleaford Mods 19.30 Uhr White Stage Provinz 19.45 Uhr Blue Stage Peter Fox 20.30 Uhr Green Stage The Interrupters 20.45 Uhr Red Stage Cavetown 21 Uhr White Stage Tash Sultana 21.45 Uhr Blue Stage Enter Shikari 22.45 Uhr Red Stage Lilly Palmer 22.45 Uhr White Stage Billy Talent 23 Uhr Green Stage Kraftklub 0.30 Uhr Blue Stage Alle Farben 0.30 Uhr White Stage

Timetable am Sonntag, 18. Juni 2023

Wer Wann Wo Fjørt 12 Uhr Green Stage Beauty School Dropout 12.15 Uhr Red Stage Picture This 12.45 Uhr Blue Stage Tyna 12.45 Uhr Firestone Stage Cédric L‘Amour 13 Uhr White Stage Zebrahead 13.15 Uhr Green Stage Taylor Acorn 13.15 Uhr Red Stage Two Door Cinema Club 14 Uhr Blue Stage Kelsy Karter & The Heroines 14 Uhr White Stage Get Jealous 14 Uhr Firestone Stage Bukahara 14.45 Uhr Green Stage My Ugly Clementine 15 Uhr Red Stage Chvrches 15.45 Uhr Blue Stage Fortella 15.45 Uhr White Stage Malik Harris 15.45 Uhr Firestone Stage Funeral For A Friend 16.45 Uhr Green Stage Kaffkiez 16.45 Uhr Red Stage The Lumineers 17.30 Uhr Blue Stage Lola Marsh 17.45 Uhr White Stage Madsen 18.30 Uhr Green Stage Trettmann 18.45 Uhr Red Stage RIN 19.30 Uhr Blue Stage Alli Neumann 19.45 Uhr White Stage Marteria 20.30 Uhr Green Stage Badmómzjay 20.45 Uhr Red Stage Pascow 21.15 Uhr White Stage Casper 21.30 Uhr Blue Stage Muse 22.30 Uhr Green Stage Drunken Masters 22.45 Uhr White Stage

Was kosten Tickets für das Southside-Festival 2023?

Der „Festivalpass“ für drei Tage inklusive Camping kostet derzeit 259 Euro. Auch Tagestickets für Freitag, Samstag und Sonntag gibt es derzeit noch für je 119 Euro. Weitere Infos zu Tickets gibt es auf der Veranstalter-Website.

So funktioniert die Anreise beim Southside

Mit der Bahn:

Wer mit der Bahn anreist, wählt den Bahnhof Tuttlingen als Zieldestination. Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt zwischen dem Bahnhof Tuttlingen und dem Festivalgelände.

Mit dem Bus:

Eine festivaleigene Busverbindung verbindet zahlreiche Städte in Deutschland mit dem Festival in Neuhausen ob Eck. Der Ticketpreis variiert je nach Distanz. Ab Rottweil sind es beispielsweise 49 Euro, wer aus Frankfurt am Main anreist, zahlt 99 Euro. Eine Übersicht aller Verbindungen, Preise und Buchungsmöglichkeiten gibt es hier.

Mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil:

Adresse: take-off GewerbePark, 78579 Neuhausen ob Eck

Besucher aus dem Norden über die A81: Tutlingen am besten meiden und die Abfahrt Engen nehmen. Ab Engen die B 31 Richtung Eigeltingen nutzen. In Eigeltingen auf die L 440 Richtung Heudorf und der Festivalbeschilderung folgen.

Besucher aus dem Schwarzwald fahren über die B31/B311 und über Tuttlingen zum Festival.

Besucher aus dem Nordosten fahren über Ulm und die B 311 bis nach Neuhausen ob Eck direkt zum Festival.

Besucher aus der Ostschweiz, Vorarlberg, dem Allgäu und dem Bodenseeraum fahren über Stockach, dann auf die B31 und in Hindelwang auf die B14. Ab da einfach Festivalhinweisen folgen.

Besucher aus dem Südwesten und der Nord- und Zentralschweiz fahren auf der A 81 bis zur Ausfahrt Engen (39) und nutzen die B 31 Richtung Eigeltingen. In Eigeltingen auf die L 440 Richtung Heudorf und der Festivalbeschilderung folgen.

Parkplätze werden zugewiesen. Neben den kostenpflichtigen Tagesparkplätzen gibt es auch kostenfreie Stellplätze. Motorräder dürfen laut Veranstalter kostenlos auf den Wohnmobilplätzen geparkt werden.

Gibt es einen Supermarkt auf dem Southside-Festivalgelände?

2019 versorgte Aldi Süd Festivalbesucherinnen und -besucher auf dem Southside mit dem Nötigsten. Seitdem gab es auf dem Festival jedoch keinen Supermarkt eines großen Händlers mehr. Auf Instagram verkündet der Veranstalter jedoch, dass es einen Festival-Shop geben wird. Neben Lebensmitteln (auch vegetarischen und veganen) sollen auch Dorgerieartikel verkauft werden.

Sicherheit und Regeln beim Southside Festival

Wie bei großen Open-Air-Festivals üblich, gibt es eine Reihe an Gegenständen, die nicht mit auf das Veranstaltungsgelände beziehungsweise in den Festivalbereich genommen werden dürfen.

Verboten sind laut Veranstalter:

gefüllte Tetra-Paks/Trinkflaschen

Glasflaschen/Glasbehälter jeglicher Art

Dosen, Kanister, Trinkrucksäcke und Plastikflaschen

Laserpointer

externe Autobatterien

Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art

Sägen, Äxte, Beile und vergleichbares Werkzeug

Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Sternwerfer und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (z. B. Bengalische Feuer)

Stühle, Sitzmöbel & Sitzgelegenheiten (z. B. Styroporwürfel)

Aufzeichnungsgeräte: professionelles Ton-, Foto- und Videoequipment

Tiere aller Art

sperrige Gegenstände wie Fahnenstangen, Selfie Sticks, große Regenschirme, sonstiges Campingequipment, Motorradhelme

Erlaubt sind:

flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100 ml (max. 2 Stückpro Person) in geeigneten Plastikgefäßen

leere, faltbare Trinkflaschen/Tetra-Paks/Trinkschläuche bis 1 Liter

offene Mehrweg-Trinkbecher aus Kunststoff/Pappe bis 0,5 Liter

ein Lunchpaket pro Person für den eigenen Verzehr

Regenschirme, Regenponcho

Taschen und Rücksäcke aller Art, die größer als DIN A4 sind, dürfen nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgenommen werden. Eine Ausnahme besteht für mindestens einseitig transparente Gürtel- oder Hüfttaschen, Turn- oder Jutebeutel sowie Gymbags (nicht größer als DIN A4).

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren dürfen nur in Begleitung einer sorgeberechtigten Person auf das Veranstaltungsgelände. Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren benötigen nach 24 Uhr eine schriftliche Erlaubnis samt Personalausweiskopie einer sorgeberechtigten Person.