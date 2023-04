﻿Spielzeit 2023/24: Was Schauspiel und Werftpark-Theater planen

Von Shakespeares „Sturm“ bis zu Amerikas Mythen und den Opfern der NS-Euthanasie in Schleswig-Holstein reicht die Bandbreite der Themen, die das Kieler Schauspiel in der kommenden Spielzeit 2023/24 aufblättert. Und das Werftpark-Theater widmet sich jugendlichen Erlebniswelten von ADHS bis Robin Hood.

Kiel. Etwas spektakulär ist das schon, einen Comic über weibliche Sexualität auf die Bühne im Werftpark-Theater zu bringen. Weniger wegen des Themas als wegen dessen sachbuchartiger Bearbeitung. Astrid Großgasteiger eröffnet mit einer Bearbeitung des schwedischen Comic-Erfolgs von Liv Strömquist am Theater im Werftpark und verspricht für „Der Ursprung der Welt“ „Witz, viele Bilder und zwei starke Schauspielerinnen“.

In der jugendlichen Erlebniswelt bleibt das Werftpark-Theater auch mit Evan Placeys „WiLd!“ für Kinder ab acht Jahren. Das Stück gibt Einblick in das Leben mit ADHS und dessen Kopfgeburten. Johannes Ender bearbeitet Kurt Vonneguts biografischen Roman „Schlachthof 5“, in dem der Autor über seine Kriegsgefangenschaft in Dresden während der alliierten Angriffe schrieb. Und als Familienspektakel steht „Robin Hood“ auf dem Programm: „Natürlich haben wir unsere eigene Version des Volkshelden“, so Großgasteiger.

Im Kieler Schauspiel treffen Klassiker auf die Gegenwart

Das Kieler Schauspiel setzt derweil auf eine Mischung aus klassischem Repertoire und Gegenwartsstücken – sowie auf eine Riege erprobter Regisseure. Lang erwartet der Einstand von Kristin Trosits auf der großen Bühne. Die Regisseurin („Gott wartet an der Haltestelle“) setzt Tracy Letts’ absurde Demokratiekritik-Komödie „Die Schlacht am Mackie Creek“ (2017) in Szene. Gleich zum Saisonstart nimmt sich Annette Pullen Gerhart Hauptmanns Drama „Rose Bernd“ vor. Ein realer Fall, über den Hauptmann als Geschworener bei Gericht stolperte.

Dariusch Yazdkhasti („Die Weber“) widmet sich Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“, Malte Kreutzfeldt („Reineke Fuchs“) der vielschichtigen Welt von David Bowies „Lazarus“. Das mit vielen seiner Songs gespickte Requiem des Popstars feierte kurz vor dessen Tod 2015 in New York Uraufführung.

Für Brechts „Mutter Courage“ hat sich das Schauspiel den Opernregisseur Carlos Wagner „ausgeliehen“. Und Daniel Karasek hat aus dem Shakespeare-Regal diesmal das wildwüchsige Schiffbruchsdrama „Der Sturm“ gezogen. Darüber hinaus geht das Weihnachtsmärchen auf „Annelieses und Peterchens Mondfahrt“.

Die Gegenwartsdramatik kommt neben Tracy Letts’ amerikanischem Mythos vor allem im Schauspielstudio zum Zuge. In einer Stückentwicklung von Marie Schwesinger, die das Thema Dokumentartheater und NS-Zeit schon länger beschäftigt und in Kiel in „LebensWert“ das Thema NS-Euthanasie in Schleswig-Holstein bearbeitet. Als Kommentar zu alten und neuen Kriegen lässt sich Igor Memics „Die alte Brücke“ um die 1988 zerstörte Brücke im bosnischen Mostar lesen. Und im Stück „Der Sturz der Kosmonauten und der Kometen“ setzt sich die russische Autorin Marina Skalova mit den Erfahrungen von Flucht und Exil auseinander.