Das splash! Festival ist zurück. Nachdem es wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre in Folge abgesagt werden musste, dürfen sich Hip-Hop-Fans in diesem Jahr endlich wieder auf das legendäre Event freuen. Alle wichtigen Information rund um das Festival lesen Sie hier.

Wo und wann findet das Splash Festival 2022 statt?

Das splash! Festival 2022 findet vom 30. Juni bis 9. Juli auf der Halbinsel Ferropolis statt, einem ehemaligen Tagebaugelände bei Gräfenhainichen. Das liegt zwischen Lutherstadt Wittenberg und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt.

Splash: Blue Weekend und Red Weekend – ein Festival, zwei Termine

In diesem Jahr findet das splash! in einem besonderen Format statt. Es gibt nämlich gleich zwei Termine, an zwei verschiedenen Wochenenden: das Red Weekend findet vom 30.6.22 bis 2.7.22 statt, das Blue Weekend eine Woche später vom 7.7.22 bis 9.7.22. Festivalgäste sollten also darauf achten, für welchen Termin ihr Ticket gilt. Dies ist auf den Tickets prominent gekennzeichnet.

Splash 2022: Alle Infos zu den Tickets

Die Tickets für das splash! sind personalisiert und nur in Verbindung mit einem Personalausweis gültig. Die Tickets müssen vorher im Login-Bereich auf der Festivalseite aktiviert werden. Auch spontan entschlossene Musikfans können sich im Online-Shop noch ein Ticket für ein jeweiliges Wochenende sichern.

Die Preise beginnen bei 89,95 Euro für ein Tagesticket (nur noch für das Red Weekend verfügbar). Für ein 3-Tage-Ticket inklusive Camping und Müllpfand geht es bei 189,95 Euro (Red Weekend) bzw. 179,95 Euro (Blue Weekend) los.

Anreise zum Splash 2022: Auto, Bus oder Bahn

Die Anreise ist entweder mit dem eigenen Auto bzw. Wohnwagen, mit der Bahn oder dem Festival-Bus aus Berlin möglich. Die Busse sind jedoch schon ausgebucht. Wer mit der Bahn anreisen will, nimmt den Zug zu den Bahnhöfen Gräfenhainichen oder Dessau. Von dort bringt ein Shuttle die Besucherinnen und Besucher zum Festivalgelände.

Der nähergelegene Bahnhof Gräfenhainichen ist mit den Linien S2, S8 und RE3 zu erreichen. Das 9-Euro-Ticket gilt in diesen Zügen.

Line-Up: Wer spielt beim Splash 2022?

Das Line-Up in diesem Jahr unterscheidet sich etwas je nach Festivalwochenende. Manche Künstlerinnen und Künstler treten aber auch an beiden Terminen auf. Zum Beispiel A$AP Rocky, Badmómzjay, LGoony, oder Nura. Hier die Line-Ups in der Übersicht:

Splash: Line-Up für das Red Weekend

Das Red Weekend lockt mit Acts wie Lil Uzi Vert, Skepta, Yung Hurn, Pashanim oder Zugezogen Maskulin.

Splash: Line-Up für das Blue Weekend

Das zweite Wochenende wird nicht weniger spektakulär. Fans dürfen sich unter anderem auf OG Keemo, Playboi Corti, Kool Savas, K.I.Z., Celo & Abdi, RIN und Money Boy freuen.

Splash 2022: Gibt es einen Stream?

Wer nicht vor Ort sein kann oder kein Ticket mehr ergattert hat, aber das Festival trotzdem live verfolgen will, kann das im Internet tun. Der Fernsehsender Arte überträgt das Geschehen am 30.6. ab 16:45 im Livestream. Die Übertragung dauert 75 Minuten.

Auch die die beiden nächsten Tage werden übertragen. Am 1.7. und 2.7. ist Arte ab jeweils 17 Uhr für 90 Minuten mit einem Stream am Start.

