﻿Sprachwitzige Lyrik: Liliencron-Dozent Stolterfoht kommt nach Kiel

Kiel. Als Jäger und Sammler, der lustvoll durch fremde Textwelten und Wortschätze treibt, wurde Ulf Stolterfoht vor einiger Zeit im Berliner Tagesspiegel beschrieben. Ihn interessieren die „Fachsprachen“, in denen Insiderwissen und Professionalisierung ihre eigene sprachliche Ausprägung entwickeln. Seit 1999 hat der studierte Linguist und Lyriker ihnen eine ganze Reihe von Lyrikbänden gewidmet – benannt genau nach dem, was er durchforstet: „Fachsprachen“.

Es dürfte spannend werden, wenn Ulf Stolterfoht als diesjähriger Preisträger der Liliencron-Dozentur in Kiel im Literaturhaus in Kiel Einblick in sein Schreiben gibt. Am Montag, 3. Juli, 19.30 Uhr, lädt der Berliner mit Stuttgarter Wurzeln zunächst zum Streifzug durch seine Lyrikwelt. Die besteht aus mittlerweile 13 Gedichtbänden, etlichen Preisen und Stipendien, etwa vom Deutschen Übersetzerfonds.

Über seine Arbeitsweise und Denkwelt spricht der 60-Jährige bei freiem Eintritt am Dienstag, 4. Juli, 18 Uhr, in der Poetikvorlesung „Die nordrhein-westfälische Schreibtischliga. Über Listen, Tabellen und lyrische Buchhaltung“. Ein Titel, die geneigten Lesern und Leserinnen auch gleich einen Eindruck davon gibt, wie Stolterfoht das Hermetische der sogenannten Fachsprache aufbricht. Ironisch, sprachwitzig, musikalisch. Da kann die Charakterisierung Martin Luthers zur herrlich selbstherrlichen Sentenz schrumpfen: „Mein Beat ist massig und mein Schreiben gut / klassig ...“

