Staatsoper Berlin lässt künftig keine Kaninchen mehr auf die Bühne

Die Staatsoper Berlin lässt in Zukunft keine Kaninchen mehr auftreten. Zuvor hatte die Tierschutzorganisation Peta gegen den Einsatz der Tiere geklagt - und vor Gericht verloren. Das Opernhaus ließ sich trotzdem umstimmen.

Berlin. Die Berliner Staatsoper wird bei den Wagner-Opern „Rheingold“ und „Walküre“ bald keine Kaninchen mehr auftreten lassen. Nur an diesem Wochenende seien diese noch auf der Bühne, nicht aber bei der Wiederaufnahme im kommenden Frühjahr, bestätigte die Staatsoper am Donnerstag auf epd-Anfrage. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte den Einsatz lebender Kaninchen bei den Aufführungen am selben Tag noch gebilligt. Geklagt hatte ein Tierschutzverein, der dies für tierschutzwidrig hielt.

Das Gericht wies den Eilantrag am Donnerstag zurück (VG 17 L 245/22). Zwar dürften Tiere nicht zu Filmaufnahmen, Schaustellung, Werbung oder Ähnlichem herangezogen werden, wenn damit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden seien. Doch sei dies hier nicht gegeben, hieß es zur Begründung. Aus Sicht einer Amtstierärztin, die sich bei den Generalproben ein eigenes Bild verschafft habe, sei die Verwendung der Tiere für etwa 15 Minuten akzeptabel, zumal die Musik auf der Bühne leiser als im Zuschauerraum sei.

Sprecherin lobt Gespräche mit Tierschützern von Peta

Die Sprecherin der Staatsoper, Victoria Dietrich, sagte, die „konstruktiven Gespräche“ mit dem Tierschutzverein Peta, aber auch umsichtige Zuschriften von Besuchern sowie das Gespräch mit Mitwirkenden hätten die Verantwortlichen sensibilisiert. Für kommende Neuproduktionen und die Wiederaufnahme der Wagner-Opern sollten alternative Lösungen gefunden werden: „Kaninchen kommen nicht mehr zum Einsatz.“

Die Tierschützer begrüßten die Entscheidung der Oper, die bereits am Mittwoch über soziale Medien verbreitet wurde. „Tiere haben auf einer Bühne nichts zu suchen“, teilte Peta am Donnerstag in Stuttgart mit.

