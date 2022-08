Gewinnen Sie Freikarten für „Porgy and Bess“ in der Wunderino Arena Kiel

Eine konzertante Opernaufführung mit an der New Yorker Metropolitan Opera erprobten Solisten: Mit George Gershwins „Porgy and Bess“ geht am Sonnabend in Kiel das SHMF 2022 offiziell zu Ende. Wir verlosen für das Abschlusskonzert zwei mal zwei Freikarten.