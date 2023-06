﻿Schluss mit Hollywood: die Chefs der Babelsberger Filmstudios treten ab

Babelsberg. Der Vorhang für Carl Woebcken und Christoph Fisser fällt ohne Publikum. Die Retter der einst abgewirtschafteten Babelsberger Filmstudios haben nach Recherchen der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) zahlreiche Ämter innerhalb der Studio Babelsberg AG abgegeben. Im Herzen der Medienstadt regieren nun Vertreter des neuen Eigentümers – des amerikanischen Hedgefonds TGP und dessen Filmproduktionsfirma Cinespace. Doch die haben sich bislang nicht zu ihren Plänen geäußert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

15 Oscars und 48 Nominierungen

Anstelle von Dreharbeiten herrscht derzeit ein Totentanz im größten und ältesten Filmstudio Europas, es wird über die Zukunft des Standorts spekuliert. Klar ist: Die Studio Babelsberg AG steht endgültig vor einem Umbruch, nachdem Carl Woebcken und Christoph Fisser fast zwei Jahrzehnte Filme und Serien produziert und ausgestattet hatten – und durch Know-how und finanzielle Anreize regelmäßig Hollywood nach Babelsberg locken konnten. Nach eigenen Angaben erhielten Babelsberger Produktionen in dieser Zeit 48 Nominierungen für den weltweit bedeutendsten Filmpreis Oscar, sie wurden mit 15 Trophäen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Studiochef Christoph Fisser mit Schauspielerin Veronica Ferres Anfang 2023 bei der Party zum 111. Geburtstag der Studios. © Quelle: Andreas Rentz

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offiziell ist der Abschied noch nicht. Auf der Internetseite der Studios werden die beiden noch als Vorstände der Muttergesellschaft aufgeführt. Allerdings wurden sie bereits Anfang Mai als Geschäftsführer zahlreicher Tochtergesellschaften abberufen, vor allem der Babelsberg Film GmbH. Diese Firma ist zentral für die Studio Babelsberg AG. Unter ihrem Dach wurden viele Jahre lang mehr als 50 Tochtergesellschaften für Filmproduktionen gegründet, deren Gewinne dann an die Konzernmutter abgeführt wurden.

Seit Mai führen ein Amerikaner und ein Niederländer die Geschäfte

Seit Anfang Mai leiten nun der US-Amerikaner Herman „Andy“ Weltman und der Niederländer André Bleeker die Geschäfte in mehr als 15 noch aktiven Firmen, die alten Studiochefs sind raus. Das alles geht aus den Unterlagen der einzelnen Firmen beim Handelsregister hervor, das die MAZ eingesehen hat. Auf Anfrage schweigt die Studio Babelsberg AG zu den Veränderungen in den Chefetagen.

Weltman und Bleeker wurden den beiden deutschen Filmschaffenden im Sommer 2022 als Vorstände an die Seite gesetzt, nachdem der Verkauf der Studios an den amerikanischen Fonds TPG erfolgt war. Damals erklärte Carl Woebcken, dass man noch mindestens zwei oder drei Jahre im operativen Geschäft bleiben werde – für einen geordneten Übergang in die neue Zeit. Doch das erweist sich nun als Illusion. Schon bei einer entscheidenden Aktionärsversammlung Ende März, auf der ein Gewinnabführungsvertrag mit den neuen Eigentümern beschlossen wurde, „wurden sie noch einmal gebraucht, aber saßen nur noch da wie stumme Marionetten“, sagt Michael Kunert. Er beobachtet als Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) die Vorgänge in den Studios.

Carl L. Woebcken bei einer Pressekonferenz zum Filmland Brandenburg auf der Berlinale. © Quelle: Soeren Stache

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

4600 Arbeitsplatze und eine Milliarde Umsatz

Was bedeutet der Abgang der beiden für die Medienstadt? Rund um die Studios haben sich im Lauf der Jahrzehnte zahlreiche große und kleine Firmen aus der gesamten Medienbranche angesiedelt. Als große Player zählen der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die vor allem auf Serienproduktion ausgerichtete Ufa. 2022 nannte eine Studie im Auftrag des MediaTech Hubs Potsdam enorme Zahlen: 150 Firmen mit einer Milliarde Euro Umsatz und 4600 Mitarbeitern gehören zur Medienstadt Babelsberg. Welche Rolle spielen die Filmstudios dabei? Sie sorgen nicht nur für weltweites Image, sondern für viele Aufträge zur Umsetzung einer Produktion – für das Filmorchester Babelsberg oder die Oscar-prämierte Special-Effects-Firma von Gerd Nefzer. Die Umsätze schwankten zuletzt je nach Auslastung zwischen 80 und 135 Millionen Euro.

Ausverkauf der Immobilien im Studiobesitz?

Doch seit Jahresbeginn ist es sehr ruhig auf dem riesigen Areal. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Dass der Hedgefonds TGP nur die großen Immobilienbestände der Studios verwerten will, ist unwahrscheinlich.

Diese Sorge vor einem Ausverkauf wurde auch bei Woebcken und Fisser geäußert, als sie 2004 das Areal für nur einen Euro vom französischen Medienkonzern Vivendi erwarben – und sich dann sofort ganz dem modernen Film und der Standortgeschichte verschrieben hatten. Das war nicht unbedingt zu erwarten: Christoph Fisser hatte sich zuvor in München mit Szene-Gastronomie und Clubs und der Nachnutzung leerstehender Kasernen als Veranstaltungsort und Medienzentrum einen Namen gemacht. Carl Woebcken war Maschinenbauingenieur und Unternehmensberater, bevor er bei einer Sony-Tochter ins Unterhaltungsgeschäft mit Kinderprogrammen einstieg. Immerhin: Die neuen Studiochefs Weltman und Bleeker sind gestandene Filmschaffende mit großer internationaler Erfahrung.

Christoph Fisser (l.) und Carl Woebcken 2006 bei der Vorstellung des ersten Geschäftsberichts nach ihrer Übernahme des Studios. © Quelle: Michael Hübner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Studiochef Andy Weltman bekennt sich zu Babelsberg

Nach Tagen der Spekulation meldete sich am Donnerstag auf Anfrage der MAZ auch erstmals Andy Weltman als Co-Vorstand der Studios und bekannte sich zum Standort Babelsberg: „Cinespace und ihre Muttergesellschaft TPG haben derzeit keine Pläne, Studio Babelsberg zu verkaufen oder aufzulösen. Wir freuen uns auf die zukünftige Entwicklung des Studios und die Fortführung des einzigartigen Erbes am Standort“, erklärte Weltman.

Die Drehflaute begründet er mit dem Drehbuchautorenstreik, der zumindest in Hollywood gerade für Verzögerungen bei Filmproduktionen sorgt. Dieser habe „vorübergehend Auswirkungen auf unser Geschäft und die gesamte Filmbranche“, sagt Andy Weltman.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.