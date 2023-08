Summer Breeze: Diese Bands sind im Livestream zu sehen

Nach dem Wacken Open Air im Norden gibt es mit dem Summer Breeze im Süden ein weiteres Festival für Metalfans im August. Welche Bands wann spielen und wo das Festival im Livestream übertragen wird – wir fassen das Wichtigste zusammen.

Summer Breeze 2023 im Schnellcheck: Datum, Ort, Headliner

Wann: Mittwoch, 16., bis Samstag, 19. August 2023

Wo: Dinkelsbühl (Bayern)

Wer: In Flames, Powerwolf, Trivium, Megadeth und viele mehr

Line-up: Wer spielt auf dem Summer Breeze in diesem Jahr?

Ob Thrash, Death, Hardcore oder Mittelalter-Rock – beim Summer Breeze ist für jeden Metalgeschmack etwas dabei. Mehr als 120 Bands verteilen sich in diesem Jahr auf vier Bühnen. Darunter auch viele Genre-Größen wie Sepultura, Killswitch Engage, Hatebreed, In Extremo, Knorkator, Dragonforce oder Kreator. Den Auftakt macht jedoch – man kennt es von Wacken – Blasmusik. Das Blasorchester Illenschwang eröffnet das Summer Breeze bereits seit vielen Jahren am ersten Festivaltag.

Summer Breeze: Timetable am Mittwoch, 16. August

Wer Wann Wo Blasmusik Illenschwang 15 Uhr T-Stage Traitor 16.05 Uhr Wera Tool Rebel Stage Corvus Corax 16.10 Uhr Main Stage Gatecreeper 16.50 Uhr T-Stage Kataklysm 17.40 Uhr Main Stage Envig 17.40 Uhr Wera Tool Rebel Stage Frog Bog Dosenband 18 Uhr Ficken Party Stage Malevolence 18.25 Uhr T-Stage Industrial Puke 19.10 Uhr Ficken Party Stage Epica 19.10 Uhr Main Stage Schizophrenia 19.15 Uhr Wera Tool Rebel Stage Bleed From Within 20 Uhr T-Stage Coffin Feeder 20.20 Uhr Ficken Party Stage Ad Infinitum 20.50 Uhr Wera Tool Rebel Stage Megadeth 21.15 Uhr Main Stage Cage Fight 21.30 Uhr Ficken Party Stage Soilwork 21.35 Uhr T-Stage Vorga 22.40 Uhr Wera Tool Rebel Stage Moor 22.40 Uhr Ficken Party Stage In Extremo 23.25 Uhr Main Stage Sepultura 23.25 Uhr T-Stage Terzij de Horde 23.50 Uhr Ficken Party Stage Extinction A.D. 0.30 Uhr Wera Tool Rebel Stage Ficken Disco 0.30 Uhr Ficken Party Stage U.D.O. 1 Uhr Main Stage Nanowar of Steel 1.15 Uhr T-Stage Capra 2.20 Uhr Wera Tool Rebel Stage

Summer Breeze: Timetable am Donnerstag, 17. August

Wer Wann Wo Blackbriar 11.30 Uhr T-Stage Gutalax 12 Uhr Main Stage Chaosbay 12.20 Uhr Wera Tool Rebel Stage Be’lakor 12.55 Uhr Main Stage League of Distortion 12.55 Uhr T-Stage Setyøursails 13.45 Uhr Wera Tool Rebel Stage Terror 13.50 Uhr Main Stage Metal Yoga 14 Uhr Ficken Party Stage Archspire 14.20 Uhr T-Stage Grave Digger 15 Uhr Main Stage Storm Seeker 15.10 Uhr Wera Tool Rebel Stage Sunfall 15.30 Uhr Ficken Party Stage The New Roses 15.45 Uhr T-Stage Versengold 16.10 Uhr Main Stage Ashen 16.30 Uhr Ficken Party Stage Of Virtue 16.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage End Of Green 17.10 Uhr T-Stage I Am Your God 17.30 Uhr Ficken Party Stage Stick to Your Guns 17.40 Uhr Main Stage Frozen Soul 18 Uhr Wera Tool Rebel Stage Rave the Reqviem 18.30 Uhr Ficken Party Stage Wolfheart 18.35 Uhr T-Stage Beartooth 19.10 Uhr Main Stage Paddy and the Rats 19.40 Uhr Wera Tool Rebel Stage Obituary 20.30 Uhr T-Stage Ficken Disco 21 Uhr Ficken Party Stage Trivium 21.15 Uhr Main Stage Kanonenfieber 21.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage Amenra 22.25 Uhr T-Stage Frog Leap 23.25 Uhr Main Stage Cobra the Impaler 23.30 Uhr Wera Tool Rebel Stage Bloodbath 0.20 Uhr T-Stage Sleep Token 1 Uhr Main Stage Groza 1.25 Uhr Wera Tool Rebel Stage Ahab 2.15 Uhr T-Stage

Summer Breeze: Timetable am Freitag, 18. August

Wer Wann Wo Warmen 11.30 Uhr T-Stage Nasty 12 Uhr Main Stage Neverland in Ashes 12.20 Uhr Wera Tool Rebel Stage SkÁlmÖld 12.55 Uhr Main Stage Bloodred Hourglass 12.55 Uhr T-Stage Wolfchant 13.45 Uhr Wera Tool Rebel Stage Imminence 13.50 Uhr Main Stage Metal Yoga 14 Uhr Ficken Party Stage Orbit Culture 14.20 Uhr T-Stage Lionheart 15 Uhr Main Stage Osiah 15.10 Uhr Wera Tool Rebel Stage Vorbid 15.30 Uhr Ficken Party Stage Fit For an Autopsy 15.45 Uhr T-Stage Mono Inc 16.10 Uhr Main Stage Vak 16.30 Uhr Ficken Party Stage Drain 16.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage Legion of the Damned 17.10 Uhr T-Stage Oberst 17.30 Uhr Ficken Party Stage While She Sleeps 17.40 Uhr Main Stage Endseeker 18 Uhr Wera Tool Rebel Stage Eradikated 18.30 Uhr Ficken Party Stage Soen 18.35 Uhr T-Stage Beyond the Black 19.10 Uhr Main Stage Fuming Mouth 19.40 Uhr Wera Tool Rebel Stage Dying Fetus 20.30 Uhr T-Stage Ficken Disco 21 Uhr Ficken Party Stage Powerwolf 21.15 Uhr Main Stage Signs of the Swarm 21.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage Knocked Loose 22.25 Uhr T-Stage Eluveitie 23.25 Uhr Main Stage Gaerea 23.30 Uhr Wera Tool Rebel Stage Abbath 0.20 Uhr T-Stage Long Distance Calling 1 Uhr Main Stage Noctem 1.25 Uhr Wera Tool Rebel Stage Shadow of Intent 2.15 Uhr T-Stage

Summer Breeze: Timetable am Samstag, 19. August

Wer Wann Wo Milking the Goatmachine 11.30 Uhr T-Stage Excrementory Grindfuckers 12 Uhr Main Stage A Secret Revealed 12.20 Uhr Wera Tool Rebel Stage Twilight Force 12.55 Uhr Main Stage Nervosa 12.55 Uhr T-Stage Valkeat 13.45 Uhr Wera Tool Rebel Stage Trollfest 13.50 Uhr Main Stage Randale 14 Uhr Ficken Party Stage Deez Nuts 14.20 Uhr T-Stage Knorkator 15 Uhr Main Stage Implore 15.10 Uhr Wera Tool Rebel Stage Vicious Rain 15.30 Uhr Ficken Party Stage Brand of Sacrifice 15.45 Uhr T-Stage Dragonforce 16.10 Uhr Main Stage To Kill Achilles 16.30 Uhr Ficken Party Stage Abbie Falls 16.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage Rage 17.10 Uhr T-Stage Half Me 17.30 Uhr Ficken Party Stage Hatebreed 17.40 Uhr Main Stage Party Cannon 18 Uhr Wera Tool Rebel Stage Our Mirage 18.30 Uhr Ficken Party Stage Tankard 18.35 Uhr T-Stage Killswitch Engage 19.10 Uhr Main Stage Iotunn 19.40 Uhr Wera Tool Rebel Stage Decapitated 20.30 Uhr T-Stage Ficken Disco 21 Uhr Ficken Party Stage In Flames 21.15 Uhr Main Stage The Spirit 21.35 Uhr Wera Tool Rebel Stage Marduk 22.25 Uhr T-Stage Hammerfall 23.25 Uhr Main Stage Get the Shot 23.30 Uhr Wera Tool Rebel Stage I Am Morbid 0.20 Uhr T-Stage Zeal & Ardor 1 Uhr Main Stage Motorjesus 1.25 Uhr Wera Tool Rebel Stage Perturbator 2.15 Uhr T-Stage

Summer Breeze im Livestream

Wie zuletzt werden auch beim Summer Breeze 2023 einzelne Shows der Main und T-Stage von Arte Concert übertragen.

Diese Bands werden am 16. August bei Arte im Livestream gezeigt:

18.05 Uhr: Corvus Corax (zum Livestream

19.05 Uhr: Kataklysm (zum Livestream

20.05 Uhr: Malevolence (zum Livestream

20.50 Uhr: Bleed From Within (zum Livestream

21.35 Uhr: Soilwork live (zum Livestream

Gibt es einen Supermarkt auf dem Summer Breeze?

Mehrere Supermärkte verteilen sich auf dem Festivalgelände und versorgen Besucherinnen und Besucher mit dem Nötigsten. Geöffnet ist bereits am Frühanreisetag Dienstag von 9 bis 23 Uhr. Während des Festivals öffnen die Märkte um 6.30 Uhr.

Anreise zum Summer Breeze

Das Festivalgelände befindet sich rund fünf Kilometer östlich von Dinkelsbühl, in Sinbronn. Dinkelsbühl liegt im Landkreis Ansbach zwischen Stuttgart und Nürnberg an der bayerisch-baden-württembergischen Grenze.

Wer mit dem Zug anreist, wählt dafür nach Veranstalterangaben am besten Ellwangen als Startbahnhof. Auch Linienbusse verbinden umliegende Ortschaften mit Dinkelsbühl. Hier empfiehlt sich die Anreise über Ellwangen, Ansbach, Crailsheim oder Dombühl.

Von Dinkelsbühl befördern Shuttlebusse Ticketinhaberinnen und -inhaber kostenlos zum Festivalgelände. Zudem gibt es gebührenpflichtige Shuttlefahrten in der Nacht. Das sind die Tagesfahrpläne der Shuttlebusse:

Dienstag, 15. August 2023: 10 bis 20 Uhr (Haltestelle: ZOB Schwedenwiese)

Mittwoch, 16. August 2023: 10 bis 20 Uhr (Haltestelle: ZOB Schwedenwiese)

Donnerstag, 17. August, bis Samstag, 19. August 2023: 8 bis 20 Uhr (Haltestelle: ZOB Schwedenwiese)

Sonntag, 20. August 2023: 7 bis 14 Uhr (Haltestelle: ZOB Schießwasen)

Wer mit dem Auto, Motorrad oder Wohnmobil anreist, gibt folgende Adresse in das Navi ein:

Illenschwang, 91749 Wittelshofen

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise über Dinkelsbühl. Ab dort sollte der Festivalbeschilderung gefolgt werden, um zielgenau zu den Zufahrtsschleusen zu gelangen.

Busse des Unternehmens Mondial Events & Travel fahren von Stuttgart (Hauptbahnhof oder Flughafen), Nürnberg (Hauptbahnhof oder Flughafen) und Ulm (Hauptbahnhof) zum Summer Breeze. Preise und Abfahrtszeiten sind auf der Website zu finden.