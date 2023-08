Summer Breeze: Diese Bands sind im Livestream zu sehen

Teilhabe in Kiel

Mit dem Rollstuhl in die Ostsee? Am Falckensteiner Strand in Kiel ist das möglich: Jedes Jahr von Juni bis September können mobil eingeschränkte Menschen am Wachturm der Wasserwacht kostenlos einen Strandrollstuhl ausleihen. Die Erweiterung des Angebots ist auch schon in Planung.