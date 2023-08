Summer Breeze: Diese Bands sind im Livestream zu sehen

„Armenien droht ein Völkermord“

System-of-a-Down-Sänger ruft zum Boykott von Imagine-Dragons-Konzert auf

Im September spielt die US-Band Imagine Dragons ein Konzert in Aserbaidschan. Für den Sänger der US-Metalband System of a Down ein Unding. Den Menschen im Land drohe ein Völkermord – ein Konzert einer Band aus Las Vegas in der Hauptstadt Baku sei nicht richtig.