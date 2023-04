Super, Mario! – Rettet der Klempner das Kino?

„It‘s Mario-Time!“ kräht der Klempner mit der roten Schildmütze, wenn man sich beim Videospiel „Mario Kart“ für ihn als Fahrer entschieden hat. Dann sitzt er entweder im Go-Kart, Rennwagen oder auf einem Bike, der Countdown wird gezählt und ab geht das Rennen durch fledermausgefüllte, stillgelegte Bergwerke, über spacige Regenbogenpisten oder durch ein botanisches Wunderland, wo Mario im ausgewählten Gefährt über die riesigen Schirme der Pilz-Schlucht hüpft, als wären sie Trampoline.

Auch wenn er in den Abgrund fällt - Mario spielen macht Spaß

Manchmal fällt er in den schwarzen Abgrund, dann dauert es ein paar wertvolle Sekunden bis zur Wiederauferstehung, und Luigi, Peach, Toad oder Bowser haben ihn überholt. Aber wie der furchtlose Rennfahrer Mario ist auch sein Spieler stets guter Dinge, nach der dritten Runde doch noch als Erster durchs Ziel zu gehen. Mario spielen macht Spaß.

Mario, der knuffige Handwerker aus New York, ist in den Jahrzehnten seit seinem ersten Auftauchen im Arcade-Spiel „Donkey Kong“ (1981) – damals hieß er noch Jumpman – durch zig Spiele zu einem Superstar der Branche geworden. Jetzt sorgt er auch im Kino für Kasse. „Der Super Mario Bros. Film“, der vor Ostern auch in den deutschen Lichtspielhäusern startete, ist auf dem Weg zum Blockbuster. In Deutschland wurden bisher über eine Million Tickets verkauft.

Der Run auf die Kinokarten hält unvermindert an

Mit 260.000 Karten für den besonders erfolgsverdächtigen Filmen vorbehaltenen Kinostarttag Mittwoch (normalerweise starten neue Filme donnerstags) war „Der Super Mario Bros. Film“ schon der erfolgreichste Newcomer der Zwanzigerjahre hierzulande. Das Branchenblatt „Blickpunkt: Film“ vermeldete zudem das beste Startwochenende des Jahres 2023. 377 Millionen Dollar an Einnahmen waren es weltweit für Mario in fünf Tagen. Zum Vergleich: Etwa 100 Millionen Dollar hat der Computertrickfilm gekostet.

Das freut vor allem das Studio Universal Pictures, die Macher des Animationshauses Illumination Entertainment und natürlich den Urheber der Mario-Welt, Shigeru Miyamoto. Erfolg zeitigt Erfolg, der Run auf die Karten hält unvermindert an – ganz anders als 1993, als eine Realfilmadaption mit Bob Hoskins als Mario, krachend floppte. Dennis Hopper, New-Hollywood-Ikone seit „Easy Rider“ (1969) nannte die Rolle des König Koopa (aka Bowser) den „größten Fehler meiner Karriere“. Und fast 30 Jahre hielt sich der inzwischen 70-jährige japanische Spieleentwickler Miyamoto, auf dessen Konto auch Spielereihen wie „The Legend of Zelda“ oder „Star Fox“ gehen, daraufhin von Hollywood-Vereinnahmungen der Mario-Figuren fern. Und jetzt? Gewagt, gewonnen.

Der Familienfilm hat sich vom Coronaknick noch nicht erholt

Der Film, in dem der wackere Mario und sein eher furchtsamer Bruder Luigi im faszinierenden wie tückischen Pilzkönigreich Abenteuer erleben, hat Signalwirkung in Hollywood, er lässt den gesamten Animationszweig der Traumfabriken aufatmen. 2022, im Jahr, in dem die Pandemie abflaute, erzielte der Sektor der „Filme für die ganze Familie“ – und weitgehend waren das Animationsstreifen - nur noch 17 Prozent der globalen Kinokartenverkäufe. 2019, im Jahr vor dem Einbruch war der Marktanteil doppelt so hoch gewesen.

Weder „Chip und Chap“, die beiden Streifenhörnchen aus dem Hause Disney, noch die „Super-Pets“, Trickfilmtiere aus den Kreisen um DCs Helden Superman und Batman, noch der Soloauftritt von Pixars Astronaut Buzz Lightyear konnten im Vorjahr die Post-Pandemie-Flaute beenden. Nicht einmal die quirligen gelben Lebenddrops „Minions“ auf ihrer „Suche nach dem Mini-Boss“ vermochten das. Der qualitativ wohl beste Trickfilm des Jahres, „Guillermo del Toros Pinocchio“, versuchte sich erst gar nicht groß im Kino, sondern startete Ende November gleich beim Streaming-Dienst Netflix.

Die Branche sieht Aufwind, Box-Office-Analysten warten auf Disney

Ist der Familienfilm mit dem „Super Mario Bros. Film“ tatsächlich schon überm Coronaberg? Studiobosse und Kinobetreiber in den USA werden von der „New York Times“ mit einem enthusiastischen und einhelligen „Ja!“ zitiert. Während Box-Office-Analytiker vorsichtiger sind und auf das führende Family-Entertainment-Studio Disney verweisen. Die fünf letzten Animationsstreifen aus dem Haus der Maus enttäuschten kommerziell. Nun wartet die Branche auf die beiden Disney-Filme, die‘s 2023 richten sollen.

Als da wären: „Elemental“, das in einer Welt spielt, in der die Bewohner aus den vier Elementen – Feuer, Erde, Wasser und Luft – bestehen und „Wish“ über ein Mädchen in einem Märchenland, für das ein Wunschstern vom Himmel fällt - was an „Laura‘s Stern“ erinnert. Erst wenn ein Disney-Film zum Kassenknüller wird, könne man von einer echten Erholung des Branchenzweigs sprechen, glaubt der Box-Office-Experte David A. Gross.

Geht die ganze Familie ins Kino, wird der Spaß teuer

Problematisch ist, dass die beiden bevorstehenden Disney-Filme ohne etablierte Heldinnen und Helden auskommen müssen und somit – anders als der Mario-Film – ihr Familienpublikum nur mithilfe der klassischen Marke Disney als Garant erobern müssen. Was nicht einfach ist, denn ein Kinobesuch der ganzen Familie ist ein nicht unerheblicher Kostenfaktor.

In deutschen Großstädten zahlt eine vierköpfige Familie für die Visite bei Mario, Peach, Toad und Bowser zwischen 28 und 50 Euro für die Kinokarten (Popcorn oder Nachos und Limonade nicht eingerechnet), in New York sind es 110 Dollar (100 Euro) für vier Tickets. Und wozu in die Ferne schweifen, wenn Disney+ manche seiner Familienfilme sogar am Kino vorbei – siehe „Soul“ oder demnächst den Realfilm „Peter Pan & Wendy“ – via Streaming direkt auf die Großbildschirme schickt.

Marios Film bekräftigt einen Wandel bei Computerspielverfilmungen

Vielleicht deutet der Triumphzug des „Super Mario Bros.“-Films auch auf eine ganz andere Entwicklung hin - den endgültigen Durchbruch der Videospielverfilmungen, der sich seit Duncan Jones‘ „Warcraft“-Film von 2016 (Bilanz: 439 Millionen Dollar) angedeutet hat. In diesem Genre hat es 2023 bereits einige Überraschungen gegeben. Die auf einem Spiel basierende Endzeitserie „The Last of Us“ mit Pedro Pascal und Bella Ramsey hatte im Januar Gamer, sonstige Publikümer und Kritiker gleichermaßen überzeugt.

Und die Verfilmung von „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ mit Chris Pine und Regé-Jean Page ließ jüngst bereits am Startwochenende mit 34 Millionen Dollar das weltweite Gesamteinspielergebnis der ersten Verfilmung aus dem Jahr 2000 hinter sich. Inzwischen bewegt man sich in Richtung 80 Millionen. Fans des Spiels loben auch hier die Qualität der Adaption.

Authentizität ist bei Game-Verfilmungen der Schlüssel zum Erfolg

Es scheint, als reagierten die Gamer heute nicht mehr grundsätzlich ablehnend auf Übernahmen ihrer geliebten Spiele in die von ihnen nicht kontrollierbare Sphäre von Film und Serien. Es ist, als müssten sie nicht mehr unbedingt das Geschehen mitbestimmen, sondern könnten sich auch mal zurücklehnen und ohne Joystick oder anderes Steuergerät in den Händen einem vorgefertigten Abenteuer ihrer geliebten Figuren im Kino zusehen.

„Die frühen Verfilmungen von Spielen erfassten das jeweilige Thema nur grob“, weiß Ayumi Reichel, Mitarbeiterin des Computerspielemuseums auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), „das wirkte auf die Fans der Spiele enttäuschend - wie ein billiger Abklatsch, ein Fake.“ Heute sei das anders. „Hollywood ist heute authentischer. Und je genauer man bei einer Verfilmung vorgeht, desto mehr Wertschätzung erfahren die Umsetzungen. Das ist wie bei den Comicverfilmungen.“

1993 war Mario eine Szenefigur, heute ist er eine Ikone der Popkultur

Der erwähnte „Super Mario Bros.“-Film von 1993, die erste Videospielverfilmung überhaupt, geriet aus genau diesem Grund zum Fiasko. Die Gamer-Szene fühlte sich nicht ernst genommen, außerhalb dieser Blase kannte sowieso kaum ein Mensch die Figuren. Hauptdarsteller Bob Hoskins beispielsweise hatte überhaupt keine Ahnung, wer dieser Mario eigentlich war, den er da spielen sollte. Sein Sohn musste ihn aufklären.

Heute ist Mario ein weltweiter Name. Mit 650 Millionen Nintendo-Spielexemplaren ist er die meistgekaufte Videospielfigur aller Zeiten. Nintendo kümmert sich auch nachhaltig um die Popularität der Serie, bis heute kommen regelmäßig neue Spiele auf den Markt. Tendenz: immer erfolgreicher. Das relativ junge „Mario Kart Arcade VR“ von 2017 steht mit 48,4 Millionen verkaufter Einheiten an der Spitze aller Mario-Spiele seit 1985, wie das Statistikportal Statista im November vermeldete. Der Klempner aus Brooklyn ist heute eine Ikone der Popkultur – einer im Rang von Micky Maus, Donald Duck, Darth Vader, Spider-Man und Barbie (deren Realfilm mit Margot Robbie am 20. Juli in den Kinos anläuft).

Mario ist ein Mann für alle Generationen - sogar für die Baby Boomer

Und hat längst die Generationengrenze übersprungen. Erwachsene, Teenager und Kinder der Generationen X, Y, Z und Alpha sind heute Mario-Fans. Was die Entscheidung für einen gemeinsamen Kinobesuch wohl leichter macht als sonst, da die Eltern in diesem Fall nicht nur als Begleitung für die Kinder mitgehen, sondern selbst auf Mario-Amüsement erpicht sind. Den einen oder anderen Babyboomer könnte der überaus liebevoll gemachte „Super Mario Bros.“-Film übrigens auch erfreuen, bietet er ihm doch Hommagen an Comic-/Trickfilmhelden seiner eigenen Jugend.

Wenn etwa die bullige Stachelschildkröte Bowser auf dem Klavier der Marke „Ludwig von Koopa“ herumklimpert, erinnert das nicht zufällig an Schroeder, den introvertierten Pianisten mit der Liebe zu Beethoven aus „Peanuts“.

„It‘s Mario-Time“ im Kino - und das wohl nicht zum letzten Mal. Eine Fortsetzung ist noch nicht verkündet, bis dahin dürfte aber nicht mehr viel Zeit vergehen. Erste Andeutungen gibt es schon. So war vor nicht einmal einem Tag (11. April) auf der Gamer-Website „Gamespot“ zu lesen, dass Jack Black, der im englischsprachigen Original den Bowser spricht, für sich schon mal den „Darsteller“ für den Mario-Gegner Wario in einem zweiten Film auserkoren hat – Pedro Pascal soll es werden, „Game of Throne“-Star und Hauptdarsteller der Serien „The Mandalorian“ und - „The Last of Us“.

Mamma-Mia! Mehr Gamer-Credibility geht nicht.