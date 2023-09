„Die süßen Klänge des Himmels“ – Rolling-Stones-Gospel mit Lady Gaga erschienen

"Die süßen Klänge des Himmels" - Rolling-Stones-Single mit Lady Gaga. Lustig sein und möglichst wenig verraten – das war nach dem Rolling-Stones-Countdown zur Ankündigung des neuen Albums „Hackney Diamonds“ das Motto gewesen. Die drei Stones, die Gitarristen Keith Richards und Ronnie Wood sowie Sänger Mick Jagger, saßen auf der Bühne des altehrwürdigen Hackney Empire Theatre in der Londoner Mare Street. Und sagten gar nicht so viel zur neuen Musik.

Zwölf Songs aus eigener Feder, zwei davon noch mit dem inzwischen gestorbenen Charlie Watts. Nichts über Paul McCartneys Mitwirken, nichts über Elton John. Danach gab es das Video zum Rock‘n‘Roll-Track „Angry“, der ersten Single.

Man ging davon aus, dass Ronnie Wood sich verplappert hatte, als er die Welt in Hackney darüber informierte, dass Lady Gaga auf dem Song „Sweet Sounds of Heaven“ „wahrlich süß“ singe. Nach „Angry“ erscheint der Song heute (28. September) als zweite „Single“. Und es gibt noch einen weiteren Gaststar.

Stevie Wonder, Soul-, Funk- und Poplegende – der 1950 geborene Pianist und Sänger, der schon als Elfjähriger unter dem Namen Little Stevie Wonder Hits hatte, als Zwölfjähriger sein erstes Album veröffentlichte und Meisterwerke wie „Innervisions“ (1973) und das Doppelalbum „Songs in The Key of Life“ (1976) schuf – spielt bei „Sweet Sounds of Heaven“ Fender Rhodes, Moog und Piano.

Sonniger Nachmittag mit Wind in Jaggers Bäumen

Die Legende zum Song geht, dass er ganz spontan und im Handumdrehen entstand. Jagger sei an einem sonnigen Nachmittag in seinem Haus in London gewesen. Die Blätter raschelten, als der Wind draußen durch die Bäume fuhr – und Jagger habe begonnen., auf seinem Klavier ein Akkordmuster aus C, F und B zu spielen.

Das Ergebnis ist in der längeren von zwei Versionen eine etwas mehr als siebenminütige Ballade (in der kurzen: fünf Minuten, sieben Sekunden) – ähnlich „Shine A Light“ und einem der Stones-Klassiker „You Can‘t Always Get What You Want“. Wonders Bluespiano hebt an, Jagger gehören die ersten anderthalb Minuten Gesang: „I hear the sweet sweet sounds of heaven / falling down, falling down to this earth“.

Beide Stimmen liefern einen leidenschaftlichen Rockgospel

Danach setzt Lady Gaga ein, die sich auch hier wieder als sattelfest in allen Genres erweist. Kurz singt sie solo, um dann in ein zutiefst leidenschaftliches, sich in der Intensität steigerndes Duett mit Jagger zu begeben. Dann ein Break, ein Solo für Wonder und schließlich die volle Jagger-Gaga-Ekstase samt Bläsern. Großer Gospel mit Gottesanrufung im Text: „Bless the father, bless the son“. Und: „Lass keine Frau und kein Kind heute Nacht hungern, beschütze uns vor Schmerz und Verletzung.“

Dann noch ein wenig alte Weisheit: „Du kannst kein Licht haben ohne ein wenig Schatten.“ Und als letzter Satz „Lass uns alle stolz aufstehen / lass die Alten noch glauben, sie seien jung.“ Kleiner Verweis der drei 80 (Jagger), 79 (Richards) und 76 (Wood) Jahre alten Bandmitglieder auf sich selbst?

Ähnlich wie die erste Auskopplung „Angry“ nährt jedenfalls auch dieser Song die Hoffnung, dass die Ankündigung der Stones, ein besonderes Album abliefern zu wollen, am 20. Oktober wahr wird.

Die Stones und Lady Gaga standen schon gemeinsam auf der Bühne

Die Rolling Stones und Lady Gaga waren bei den „Hackney Diamonds“-Sessions übrigens nicht zum ersten Mal ein Team. Bereits im Dezember 2012 war Lady Gaga mit der Band auf der Bühne gewesen und hatte mit Mick Jagger zusammen „Gimme Shelter“ aus dem Album „Let It Bleed“ gesungen. Noch so ein edler, irrer Rockgospel.

Kommentar zum Klimawandel? Das Artwork zu "Sweet Sounds of Heaven", der zweiten Single aus dem am 20. Oktober erscheinenden neuen Rolling-Stones-Album "Hackney Diamonds" © Quelle: Rolling Stones

The Rolling Stones - „Sweet Sound of Heaven“ (veröffentlicht am 28. September)

The Rolling Stones - „Hackney Diamonds“ (das Album erscheint am 20. Oktober)