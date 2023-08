System-of-a-Down-Sänger ruft zum Boykott von Imagine-Dragons-Konzert auf

Der Sänger der US-amerikanischen Metalband System of a Down, Serj Tankian (55), hat zum Boykott eines Konzerts der Band Imagine Dragons in Aserbaidschan aufgerufen. Aus Instagram erklärte der Musiker dazu am Donnerstag: „Vor ein paar Monaten wurde mir bekannt, dass Imagine Dragons eine Show am 2. September in Baku geplant haben. Ich war mir sicher, dass ihnen nicht bewusst war, dass das diktatorische Regime Aserbaidschans 120.000 Menschen in Bergkarabach aushungert.“ Zuletzt habe der ehemalige Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno-Ocampo, das aserbaidschanische Vorgehen als „Völkermord“ bezeichnet, mahnte Tankian in seinem Beitrag. Tankian und die Mitglieder seiner Band sind armenischer Herkunft.

Tankian: „Ein weiterer Völkermord droht von Aserbaidschan“

Tankian habe der Band daher einen „freundlichen Brief“ geschrieben, indem er die Mitglieder aufgefordert hatte, ihr Konzert in Baku zu überdenken. Dem Brief habe er diverse Artikel über die dramatische Situation in Bergkarabach angefügt, eine Antwort habe er dennoch nicht bekommen. „Da sich die humanitäre Krise in Berg-Karabagh verschlimmert und bereits aufgezeichnet wird, bin ich gezwungen, diesen Brief und ihre Missachtung dieser humanitären Katastrophe zu veröffentlichen“, führte der 55-Jährige aus.

Tankian sei sein gesamtes Leben ein Befürworter der Anerkennung von Völkermorden gewesen. „Ein weiterer Völkermord droht von Aserbaidschan, und während dies passiert, können sie eine amerikanische Band aus Las Vegas genießen. Scheiß drauf. Das ist nicht richtig“, schrieb der Sänger, der auch eine Petition gegen das Konzert ins Leben gerufen hat. Bis zum Freitagabend unterzeichneten mehr als 9000 Menschen. Die Band Imagine Dragons reagierte bislang nicht öffentlich auf das Statement von Tankian.

Ein jahrzehntelanger Konflikt

Aserbaidschan und Armenien liefern sich seit Jahrzehnten einen Konflikt um Bergkarabach. In den 1990er-Jahren konnte sich die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region in einem blutigen Bürgerkrieg von Aserbaidschan lösen. 2020 holte Baku nach neuen Kämpfen über ein Waffenstillstandsabkommen die Kontrolle über einen Teil des Gebiets zurück. Eine russische Friedenstruppe soll die Einhaltung des Abkommens überwachen.

Der Waffenstillstand ist allerdings brüchig. Bis zuletzt kam es immer wieder zu Gefechten zwischen beiden Seiten. Die Kämpfe weiteten sich auch auf andere Grenzgebiete Armeniens und Aserbaidschans aus.

RND/nis/dpa