﻿Tannhäusers Asche: Salzburger Osterfestspiele mit Wagner-Star Jonas Kaufmann

Für die diesjährigen Osterfestspiele in Salzburg zeichnet der in der Steiermark geborene Nikolaus Bachler, der über zehn Jahre lang Intendant der Bayerischen Staatsoper war, zum ersten Mal verantwortlich. Andris Nelsons dirigiert sowohl den „Tannhäuser“ als auch die dann folgenden drei Konzerte.

Salzburg. Andris Nelsons löst Christian Thielemann ab, der dem Festival mit seiner Dresdner Staatskapelle seit 2013 seinen unverwechselbaren Stempel aufgedrückt hatte. Thielemann beendete seine Salzburger Zeit 2022 mit „Lohengrin“, Bachler beginnt sie 2023 mit „Tannhäuser“ und sagt: „Herbert von Karajan hat mit den Werken von Richard Wagner die Osterfestspiele gegründet. Daher ist der Komponist Teil der DNA der Osterfestspiele.“

Er verpflichtete den italienischen Regisseur Romeo Castellucci für den „Tannhäuser“, den dieser bereits 2017 in München inszeniert hatte. Eine nicht gerade kluge Idee, mit einer Neueinstudierung einer umstrittenen Inszenierung zu beginnen, die damals beispielsweise von der FAZ als „Murks“ abgetan wurde.

Castelluccis Salzburger Tannhäuser-Bilderrätsel

Wer den offiziellen Trailer zum Salzburger „Tannhäuser“ vor der Aufführung gesehen hat, dem bleibt manches Rätselraten erspart. Romeo Castellucci, der auch für das Bühnenbild und die Kostüme verantwortlich ist, sagt in diesem Trailer gleich zu Anfang: „Ich arbeite in meiner Inszenierung mit Bildern, die universell sind und sich einer Erklärung entziehen.“

Da wundert man sich dann nicht über die halbnackte Frauenschar mit Pfeil und Bogen, die während der Ouvertüre und auch noch später ununterbrochen Pfeile mit enormer Treffsicherheit auf ein großes, auf einer Leinwand erschienenes Auge abschießt bis es vor lauter Pfeilen kaum noch zu sehen ist. Das Auge wird dann für ein riesiges Ohr ausgewechselt, das auch zur Zielscheibe der munteren, recht kampfbereit auftretenden Amazonen wird.

Salzburger Osterfestspiele: Absonderlichkeiten rund um Tannhäuser

Wenn Tannhäuser Venus gegenübertritt, dann steht jeder von ihnen inmitten seltsamer Figuren mit Ganzkörperverschleierung. Diese sind in langsamer, aber ständiger Bewegung und gleichen Embryos. Wer wundert sich, dass der Hirtenknabe sein Lied zum Preise des Frühlings nicht in „einem schönen Tale“, sondern auf einer winzigen Insel inmitten eines großen Sees singt; wen wundert es, dass der Landgraf und sein Gefolge mit einem erlegten Elch erscheinen und sich alle aus unerfindlichen Gründen mit dem Elchblut das Gesicht beschmieren?

Die von Elisabeth besungene „teure Halle“ besteht aus unzähligen, sich ständig bewegenden Gazevorhängen, hinter denen sich merkwürdige Gestalten verbergen. Irgendwann steht eine lange Reihe weißer Schuhe auf der Bühne, beim Sängerkrieg liegen alle Kandidaten in Reih und Glied auf dem Rücken am Boden, und selbstverständlich ist weder eine Wartburg noch irgendwelches schmückende Beiwerk zu sehen. Der Absonderlichkeiten sind so viele, dass es müßig wäre fortzufahren.

Salzburger Osterfestspiele: Castelluccis Tannhäuser-Krematorium

Castelluccis Botschaft im dritten Akt aber ist dann doch klar: Er zeigt ein von einer bläulichen Flamme beleuchtetes Krematorium; immer neue Leichen werden hereingeschoben, zugedeckt und abtransportiert. Während das geschieht, stehen sich Tannhäuser und Elisabeth gegenüber, auf den Särgen der beiden stehen in großen Lettern die Vornamen der beiden Darsteller: Jonas und Marlis. Dann sind deren Knochen mitsamt dem Schädel zu sehen, dann deren Asche. Endlich begegnen sich Tannhäuser und Elisabeth, nehmen eine Handvoll Staub und vermengen ihn.

Eine Zeitanzeige, die mit einer Sekunde angefangen hatte, ist jetzt bei unendlichen Milliarden Jahren angekommen...die Unendlichkeit von Zeit und Raum soll uns das wohl lehren. Inmitten dieser Tristesse hat Wolfram vorher sein Lied an den Abendstern gesungen und Tannhäuser hat zwischen Särgen und Bahren und Bestattungspersonal von seinen Romerlebnissen berichtet.

Jonas Kaufmann als Wagners Tannhäuser

Der musikalische Teil der Aufführung wird den Anforderungen, die man an ein Festival mit solch hohem Renommee wie dem der Salzburger Osterfestspiele stellt, deutlich besser gerecht. In der Titelrolle – sie gehört zu den mörderischsten Partien der gesamten Opernliteratur! – ist der Wahlsalzburger Jonas Kaufmann zu hören, für den der Tannhäuser ein Rollendebüt ist. Er weiß, dass er mit seiner Stimme sorgsam umgehen muss, wenn sie auch am Ende der Oper noch Glanz haben soll. Und den hat sie, besonders in der „Romerzählung“, die Kaufmann ungemein lebendig und tief empfunden gestaltet!

Die Elisabeth der Marlis Petersen lässt es an emotionalem Überschwang bei ihrer Arie „Dich teure Halle“ zwar etwas fehlen, findet dann aber schnell zu hervorragender Form und beglückt das Publikum mit einer überzeugenden Interpretation. - Georg Zeppenfeld kann mit seinem prachtvollen Bass als Landgraf von Thüringen punkten.

Da Elīna Garanča krankheitsbedingt als Venus ausfiel, ist die Engländerin Emma Bell für sie eingesprungen; sie hat an der Deutschen Oper Berlin sogar die Venus und die Elisabeth gesungen! Sie versteht es vorzüglich, ihrem schönen Sopran einen erotischen Flair zu geben. Könnte es eine bessere und angemessenere Rolle für Christian Gerhaher geben als den Wolfram von Eschenbach? Den berühmten deutschen Dichter des Mittelalters gestaltet Deutschlands großer Liedsänger mit einer derart ausgefeilten Interpretation und so wunderschönem Bariton, dass jedes seiner Worte in neuem Licht und neuer Bedeutung erscheint. Hinreißend!

Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons

Für manch einen Festspielbesucher aber sind Andris Nelsons und das Gewandhausorchester Leipzig die Stars des Abends. Was soll man da mehr loben, die herrlichen Blechbläser mit ihrem goldenen und doch aggressiven Ton oder den wundervollen Streicherklang, der den dramatischen Stellen mit scharfen Akzenten ebenso gerecht wird wie den lyrischen Passagen, die zum Dahinschmelzen schön klingen?

Andris Nelsons gelingt es, trotz seines manchmal bemerkenswert langsamen Dirigats einen faszinierenden Spannungsbogen mit seinem wundervollen Orchester zu erzeugen. Das Premierenpublikum hat sich mit herzlichem, aber keineswegs überschwänglichem Applaus bedankt: Buhs für Castellucci, Nelsons und Petersen waren unüberhörbar.