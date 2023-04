﻿Tänzerische Höhenflüge und Impro-Spaß: Fünf Tipps für das Theater

Kiel. Offen für neue Stile zeigt sich das Kieler Ballett immer wieder, aber so wunderbar befreit wie im zweiteiligen Programm „Flight of Fancy“ sieht man die Tänzerinnen und Tänzer von Yaroslav Ivanenkos Compagnie nicht alle Tage. Unser Highlight der Woche!

Highlight der Woche: Kieler Ballett mit „Flight of Fancy“ im Opernhaus

Am Ostersonntag, 9. April, kann man die tänzerischen Höhenflüge zur familienfreundlichen Nachmittagszeit im Opernhaus Kiel bestaunen. Zuerst im luftig leisen Stück „Resonance of Dreams“, das die niederländische Choreografin Wubkje Kuindersma mit dem Kieler Ballett erarbeitet hat, dann in Johan Ingers dynamischem Stück „Walking Mad“. Die Choreografie zur treibenden Musik von Maurice Ravels „Boléro“ ist bereits 2002 entstanden – und hat in ihrer eigenwillig expressiven Bewegungssprache bis heute nichts von ihrer Frische verloren.

Opernhaus Kiel. 9. April, 16 Uhr. Karten (15,40 bis 45,60 Euro) online, in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: o431/901901.

Jane Austen mit Pop: „Stolz und Vorurteil“ im Schauspielhaus Kiel

So viele heiratswillige Töchter – nur Lizzie, die Älteste mit der spitzen Zunge, ist immer noch nicht unter der Haube. Das sind die Sorgen, die den quirligen Haushalt der Bennets bewegen. Die Liebeswirren, die Jane Austen 1813 in „Stolz und Vorurteil“ aufrollte, hat die englische Autorin Isobel McArthur 2021 mit einer ganzen Reihe Popsongs von Carly Simons „You’re so vain“ bis zu Chris de Burghs „Lady in red“ verbandelt und lässt die Geschichte darüber hinaus von all jenen Hausmädchen erzählen und singen, die den Heldinnen in Austens Werk sonst scheu zur Seite stehen. Ein großer Spaß!

Schauspielhaus Kiel. Sonnabend, 8. April, 20 Uhr. Karten (15,40 bis 31,90 Euro) online, in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: o431/901901.

Impro-Spaß in der Hansa48

Wer es noch spontaner liebt, kommt beim Improvisationstheater auf seine Kosten. Ohne Plan auf der Bühne, das bedeutet ein Kollisionsdesaster, bei dem Gedanken, Ideen und Impulse kontrolliert verknüpft beim Zuschauer landen. Neben der Gruppe Holzköppe Impro sorgen als Gäste Lennart Hamann und Hannes Maaß für Unterhaltung.

Hansa48. Sonnabend, 8. April, Karten (10 / erm. 7 Euro) Reservierungen unter info@hansa48.de

Krimikomödie im Lore Lay Theaterfrachter

Im Lore Lay Theater geht es zwar ziemlich kriminell zu, Lachsalven sind bei „Morde deinen Nächsten“ trotzdem garantiert. In der Komödie muss sich Politiker Norman Bellamy eines drohenden Skandals erwehren. Und in dem spielen auch noch Ehefrau Virginia und ihr Liebhaber dubiose Rollen. Chief Inspector Anderson hat alle Hände voll zu tun.

Lore Lay Theaterfrachter an der Hörn. 8./9. April, jeweils 20 Uhr. Karten (ab 28,50 Euro) online sowie an den bekannten VVK-Stellen.

„Das Dschungelbuch“: Comic-Oper für die ganze Familie in Lübeck

Wer die Comic-Oper „Das Dschungelbuch“ in Kiel verpasst hat, kann die Geschichte vom Waisenkind Mowgli am Montag mit einem Ausflug nach Lübeck verbinden. Mowgli, der bei den Wölfen aufwächst, findet Freunde in Baloo, dem Bären, und Panther Baheera – und die hat er auch nötig gegen den Tiger Shir Khan, der keine Menschen im Dschungel duldet ... Der italienische Cellist Giovanni Sollima hat die Musik zu der Familienoper geschrieben.

Theater Lübeck, Beckergrube 16. 10. April, 16.30 Uhr. Karten (12 bis 33 Euro) online und an der Theaterkasse Lübeck, Tel. 0451/399600

