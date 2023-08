Wie wurde Taylor Swift zum Superstar?

Hannover. Taylor Swift ist einer der größten Popstars unserer Zeit – wenn nicht gar der größte. Ihre Musik bricht alle Rekorde, und ebenso tun das ihre Shows. Gerade spielte Swift den ersten Teil ihrer „Eras“-Tour in den USA – Tickets dafür waren innerhalb von Sekunden ausverkauft. Im kommenden Jahr wird die Sängerin auch sieben Konzerte in Deutschland spielen, in Gelsenkirchen, Hamburg und München.

Superlative sind keine Seltenheit, wenn man die Karriere von Taylor Swift beschreiben will. Erst im vergangenen Herbst machte die 33-Jährige Schlagzeilen, weil sie mit Songs aus ihrem Album „Midnights“ sämtliche Plätze der amerikanischen Top 10 Singe-Charts belegte – das war in der 64-jährigen Geschichte der Billboard-Charts noch nicht vorgekommen. Nur der Sänger Drake hatte es einmal mit neun Songs gleichzeitig in die Top 10 geschafft.

Und das ist nicht der einzige Rekord: „Midnights“, das inzwischen zehnte Album der 33-Jährigen wurde innerhalb nur eines Tages das meistgestreamten Album in der Geschichte der Plattform Spotify.

Was steckt hinter dem Phänomen Taylor Swift? Und wie ist dieser unvergleichbare Erfolg zu erklären?

Taylor Swifts Karrierestart als Country-Star

Die Karriere Swifts beginnt im Teenager-Alter in Pennsylvania. Swift ist ein Kind der oberen Mittelschicht, ihr Vater ist Vermögensberater, ihre Mutter leitende Angestellte im Marketing. Swifts Vorname ist inspiriert vom US-Musiker James Taylor – und auch sie beginnt im Kinderalter, Gitarre zu spielen, schreibt erste eigene Songs und singt auf lokalen Veranstaltungen die Nationalhymne.

Um die Karriere ihrer Tochter zu fördern, zieht die Familie nach Nashville. Hier unterschreibt Swift mit zarten 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag beim Countrylabel Big Machine Records. Schon damals zeigt sich Swift geschäftstüchtig: Man habe einen „aggressiven Deal“ ausgehandelt, erzählte der ehemalige Universal-Manager Scott Borchetta einmal dem „Rolling Stone“. „Ich habe ihr einige sehr hohe Schecks ausgestellt.“

Auch die Selbstvermarktung beherrscht Swift schon in jungen Jahren par excellence. Die junge Musikerin ist Digital Native, sie weiß die gesamte Klaviatur der sozialen Netzwerke zu bedienen – zu dieser Zeit ist das vor allem MySpace, später ihre Lieblingsplattform Tumblr. Ein „New York Times“-Artikel aus dem Jahr 2008 beschreibt die Social-Media-Arbeit der Musikerin als „revolutionär“ – insbesondere in der Country-Szene.

Schnulz-Pop oder Wunderkind?

Doch Swift ist nicht nur geschäftstüchtig und ein Marketinggenie, sie ist auch musikalisch außerordentlich talentiert. Im Gegensatz zu anderen Teenie-Ikonen schreibt sie fast alle Songs selbst, macht sich schnell einen Namen innerhalb der Country-Szene. Ihre Lyrics klingen wie Disney-Filme, handeln von herrlich romantischen Liebesbeziehungen, Herzschmerz und Jungs.

Bemerkenswert ist, wie offen die Sängerin in ihren Texten über ihre Gefühle schreibt. Swift widmet ihren Ex-Freunden Songs, versieht ihre Texte immer wieder mit dezenten Hinweisen, die sich augenscheinlich an Personen aus ihrem Umfeld richten. Manch ein Rezensent bezeichnet die Musik zu dieser Zeit als schnulzigen Teenie-Pop, für andere ist Swift ein Wunderkind.

Dem Magazin „Entertainment Weekly“ sagt Swift 2007: „Ich wollte nicht nur eine weitere Sängerin sein. Ich wollte, dass es etwas gibt, das mich von anderen unterscheidet. Und ich wusste, dass das mein Schreiben sein wird.“

Taylor Swift und Kanye West

Der Durchbruch gelingt Swift schließlich 2009. Bei den MTV Video Music Awards gewinnt die Musikerin den Preis für das beste weibliche Video für „You Belong With Me“ – und schlägt damit Beyoncés „Single Ladies“. Das Ereignis löst einen Eklat aus: Rapper Kanye West stürmt auf die Bühne, nimmt Swift das Mikrofon aus der Hand und ruft: „Yo, Taylor, ich freue mich wirklich für dich, ich lasse dich ausreden, aber Beyoncé hat eines der besten Videos aller Zeiten.“ Beyoncé schaut verwundert in die Kameras, Swift verlässt schluchzend die Bühne, West wird aus dem Gebäude eskortiert.

Der Vorfall verschafft der Sängerin eine enorme Welle der Aufmerksamkeit. US-Medien stellen sich auf die Seite Swifts, Präsident Barack Obama nennt Kanye West einen „Esel“. „Der Vorfall mit Kanye hat Taylor einem Publikum bekannt gemacht, das sie oder ihre Musik nicht wirklich kannte“, so Swifts Label Chef Borchetta später gegenüber dem „Wall Street Journal“.

Swift selbst tut das, was sie immer tut: Sie verarbeitet ihre Verletzung in einem Song. „Innocent“ rechnet indirekt mit Kanye West ab, den Song performt die Sängerin auch bei den MTV Video Music Awards im darauffolgenden Jahr. Für ihr Album „Fearless“ erhält Swift kurz darauf einen Grammy, bricht daraufhin immer wieder neue Verkaufsrekorde. Das Album „Red“ aus dem Jahr 2012 wird innerhalb einer Woche 1,21 Millionen Mal verkauft, das hatte zuletzt Eminems „The Eminem Show“ im Jahr 2002 geschafft.

Vom Country- zum Popstar

Gleichzeitig wagt sich Swift immer weiter aus dem Genre des Country heraus. Die Songs der Musikerin werden poppiger, Swift beginnt mit Star-Songwritern und Produzenten wie wie Max Martin, Shellback, Ed Sheeran und Gary Lightbody von Snow Patrol zusammen zu arbeiten. Später versucht sich Swift auch an elektronischen Elementen, ihr Album „1989″ aus dem Jahr 2014 gilt als das erste reine Pop-Album der Sängerin.

Damit schafft es die heute 33-Jährige in den Pop-Olymp. „Viele Leute, die den Country-Teil an ihr nicht mochten, hören ihr endlich zu“, analysiert seinerzeit der „Rolling Stone“. Die Songs des Albums, fast alle produziert von Max Martin und Jack Antonoff, werden allesamt Hits – einige sogar die größten ihrer Karriere, etwa „Shake it off“ und „Bad Blood“.

Der Höhepunkt von Swifts Karriere bedeutet allerdings auch einen Umbruch in der Musikindustrie. Etwa zur selben Zeit werden in den USA und Europa die ersten Musikstreamingdienste populär. Swift beobachtet die Entwicklung mit Argwohn, fühlt sich ungerecht entlohnt – und entdeckt den Aktivismus für sich.

Taylor Swift, die Musikaktivistin

Am 3. November 2014 nimmt die Musikerin alle Songs vom schwedischen Musik-Streamingdienst Spotify. Betroffen ist davon auch das gerade erst erschienene Album „1989″. Musik sei wertvoll und müsse bezahlt werden, prangert die Musikerin in einem Gastbeitrag für das „Wall Street Journal“ an. Der Schritt schadet ihr nicht, im Gegenteil: Kurz darauf stellt „1989″ einen neuen Verkaufsrekord auf. Knapp 1,3 Millionen Exemplare werden in den ersten sieben Tagen verkauft.

Fortan lehnt sich Swift immer wieder gegen die Mechanismen der Musikindustrie auf, wird zeitweise regelrecht zur Kämpferin für die Rechte von Musikerinnen und Musikern. Nur ein Jahr später teilt sie gegen den Tech-Riesen Apple und dessen neuen Musikstreamingdienst aus, weil der Dienst Neukunden drei Monate lang Musik gratis zur Verfügung stellt, und Artists in dieser Zeit nicht entlohnt.

In einem Blogpost verurteilt die Musikerin den Schritt als „schockierend und enttäuschend“. „Wir bitten Sie nicht um kostenlose iPhones. Bitte verlangen Sie von uns nicht, Ihnen unsere Musik ohne Gegenleistung zur Verfügung zu stellen“, heißt es darin etwa. Der Tech-Riese reagiert und verkündet eine Weiterbezahlung der Künstlerinnen und Künstler, auch während der Gratis-Probezeit.

Swift nimmt alle Songs neu auf

Noch schlagzeilenträchtiger ist aber Swifts Zerwürfnis mit ihrem ehemaligen Plattenlabel. 2018 trennt sich die Sängerin von Big Machine Records, ein Jahr später verkauft dessen Chef Borchetta die Plattenfirma für 300 Millionen Dollar an den Künstler-Manager und Investor Scott „Scooter“ Braun – inklusive der Rechte aller Taylor-Swift-Songs.

Swift wirft Braun jahrelanges Mobbing vor. Ihr musikalisches Vermächtnis liege nun in den Händen eines Mannes, der versucht habe, sie zu demontieren.

Die Musikerin macht kurzen Prozess: Kurzerhand nimmt sie ihre erfolgreichen Alben noch mal neu auf und veröffentlicht sie nach und nach mit dem Zusatz „Taylor‘s Version“. Swifts Fans machen derweil in den sozialen Netzwerken mobil, um die früheren Versionen von Big Machine Records auf den Streamingdiensten zu boykottieren.

Taylor und ihre „Swifties“

Genau dieses Verhältnis, die gegenseitige Unterstützung von Taylor Swift und ihren Fans scheint eines der Geheimrezepte für den langanhaltenden und immer größter werdenden Erfolg der Musikerin zu sein. Fans fühlen sich ernstgenommen, ist in Internetforen zu lesen.

Swift lädt zu Geheim-Sessions ein, wo Fans bei Pizza und Cookies in neue Songs reinhören dürfen. Swift vermittele, dass es keine Barrieren, keine Unterschiede zwischen dem Superstar und dem Musikhörer oder der -hörerin gebe, man fühle sich gleichgestellt.

Das spiegele sich auch in Swifts Texten wieder. Die Musikerin singt nicht über Geld und Partys und Alkohol, sie singt über Schmerz, Rache und wie es ist, jemanden zu lieben und zu verlieren. Auch in einem ihrer aktuellen Songs „Anti-Hero“ ist das so. Eine Textzeile aus dem Song, die aktuell häufig auf Tiktok geteilt wird, lautet: „Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I‘m a monster on the hill.“ („Manchmal habe ich das Gefühl, dass jeder sexy ist, und ich bin ein Monster auf dem Hügel.“) Ein Gefühl, das viele Swift-Fans offenbar nachvollziehen können.

Entspannte Fanbase

Hinzu kommt, dass Swift kein gecastetes Produkt ist, wie manch anderer Pop-Star der 2000er Jahre. Ihren Erfolg musste sich die heute 33-Jährige hart und lange erarbeiten, bis heute schreibt die Musikerin nahezu all ihre Songs selbst. Das macht die Musikerin für viele nahbar.

Die Anhängerinnen und Anhänger Swifts haben sogar einen eigenen Namen: Swifties. Sie sind verteilt auf der ganzen Welt, vernetzen sich online und unterstützen ihren Star, indem sie Youtube-Videos und Socialmedia-Konten erstellen sowie Fanart versenden. Und: Sie teilen die gleiche Werte.

So ist etwa Mobbing unter Swifties ein No-Go, Hassrede im Netz wird abgestraft. Im Gegensatz zu anderen oft toxischen Fandoms, etwa aus der K-Pop-Szene, gelten die Swifties als eher gelassen.

Der letzte große Popstar

Angesichts dieser treuen Fanbasis handelt die „Financial Times“ Taylor Swift bereits als den „letzten Pop-Superstar“ unserer Zeit. In weniger als einem Tag war das neue Album „Midnights“ bereits der Verkaufsschlager des Jahres und erreichte bis Ende der Woche einen Umsatz von etwa 1,5 Millionen. Die letzte Person, derartige Zahlen erreichte, war Taylor Swift selbst – vor fünf Jahren. Nur Adele und Drake können noch ähnliche Zahlen erreichen.

Während große Musikunternehmen und Vermarkter große Summen aufbringen würden, um mit Songs die Genration Z zu erreichen, nähmen die die „Swifties“ die Promotion einfach selbst in die Hand. Sie produzierten Plakate und organisierten sich in den sozialen Netzwerken, um die Streamingzahlen der Songs zu erhöhen. „Sie würde ausflippen, wenn sie 1,3 Millionen erreicht, also kauft und streamt bitte weiter“, postete ein Fanaccount zum Erscheinungstag von „Midnights“ auf Twitter (heute X) – ein Hinweis auf Swifts „Glückszahl“ 13.

Diese breite Unterstützerbasis und die jahrelange Treue der Taylor-Swift-Fans dürfte dafür sorgen, dass „Midnights“ wohl nicht das letzte Rekordalbum der 33-Jährigen bleiben dürfte.

Dieser Text erschien zuerst am 5. November 2022 und wurde aktualisiert.