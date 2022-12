Taylor Swift gewinnt drei „People‘s Choice Awards“

Los Angeles. Pop-Sängerin Taylor Swift hat bei der Vergabe der „People‘s Choice Awards“ gleich drei Trophäen abgeräumt, als weibliche Künstlerin des Jahres, für das beste Album („Midnights“) und mit dem Musikvideo von „Anti-Hero“. Die Publikumspreise in Dutzenden Film-, Fernseh- und Musik-Kategorien wurden in der Nacht zum Mittwoch im kalifornischen Santa Monica vergeben.

Elizabeth Olsen („Doctor Strange in the Multiverse of Madness“) und Chris Hemsworth („Thor: Love and Thunder“) wurden zum weiblichen und männlichen Movie Star des Jahres 2022 gekürt. Sie setzten sich gegen Kollegen wie Brad Pitt, Chris Pratt, Tom Cruise, Gal Gadot oder Jennifer Lopez durch.

Ehrenpreis für Sängerin Lizzo

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ holte den Preis als Film des Jahres, „Top Gun: Maverick“ siegte als Action-Movie. „Stranger Things“ wurde in der Sparte Fernsehen als Show des Jahres gefeiert. Zwei Preise gingen an Selena Gomez, als beste Komödien-Schauspielerin in der TV-Serie „Only Murders in the Building“ und in der Sparte „Social Celebrity“ des Jahres. Als beliebtester Podcast setzte sich „Archetypes“ der britischen Herzogin Meghan gegen die Konkurrenz durch.

US-Sängerin Lizzo erhielt den „People's Champion“-Ehrenpreis für ihre „bahnbrechenden Beiträge“ für Musik und Fernsehen, aber auch für ihr Engagement für Diversität, Gleichstellung und ein positives Körperbild. Im Wettbewerb gewann Lizzo mit „About Damn Time“ zudem in der Sparte Song des Jahres. „Deadpool“-Star Ryan Reynolds nahm den Ehrenpreis als „Ikone“ des Jahres entgegen.

Die Anwärter und Gewinner der seit 1975 verliehenen „People's Choice Awards“ werden ausschließlich von Fans gewählt.

