Taylor Swift in Deutschland: alle Konzerte und Infos zur Tour

Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift kommt im Sommer 2024 nach Deutschland. Während der Europaetappe ihrer Welttournee „The Eras Tour“ wird der mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Popstar in drei deutschen Städten auftreten. Hier beantworten wir alle Fragen rund um Tickets, Termine und Setlist.

Die am 17. März 2023 begonnene „The Eras Tour“ ist Taylor Swifts erste internationale Konzerttour nach der Corona-Pandemie. Wegen der enormen Nachfrage nach Tickets wurden für mehrere Städte Zusatzkonzerte bekannt gegeben. Insgesamt sind nach derzeitigem Stand 117 Stadionauftritte weltweit geplant.

Nach 52 bislang geplanten Auftritten in den USA wird der Weltstar in Mexiko, Brasilien und Argentinien Konzerte geben. Anschließend geht es für insgesamt 17 Konzerte nach Japan, Australien und Singapur. Allein im südostasiatischen Stadtstaat tritt Taylor Swift sechsmal auf.

Die Europaetappe der Tournee startet am 9. Mai 2024 in Paris. Es folgen Shows in Spanien, Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und sechs weiteren Ländern.

Alle Europatourdaten 2024 von Taylor Swift in der Übersicht:

Nach einer Aufstockung um zwei Konzerte wird Taylor Swift im Juli 2024 fünfmal in Deutschland auftreten. Folgende Tourdaten stehen fest:

Der Vorverkauf für Tickets startet in Deutschland am 12. Juli 2023 um 10 Uhr. Um am Vorverkauf teilnehmen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Die Frist hierfür endete am 23. Juni 2023. Wer sich rechtzeitig für den Vorverkauf registriert hat, soll ab 5. Juli, spätestens aber bis 17 Uhr am 11. Juli 2023 eine E-Mail des Ticketanbieters Eventim mit einem individuellen Zugangscode erhalten.

Auch für die Österreich- und Schweiz-Konzerte läuft der Ticketvorverkauf auf diese Weise ab. Hier startet der Vorverkauf über die entsprechenden Ticketanbieter am 11. Juli, 12 Uhr (Österreich) beziehungsweise 13. Juli, 10 Uhr (Schweiz).

Konkrete Ticketpreise für die Deutschland-Konzerte von Taylor Swift sind derzeit noch nicht bekannt. In den USA schlägt ein Ticket laut Bloomberg im Durchschnitt mit 254 Dollar zu Buche.

Nach eigener Aussage will Taylor Swift auf ihrer Welttournee sämtliche musikalische Epochen ihrer Karriere abdecken. Dafür nimmt sich die Ausnahmesängerin bei ihren Stadionkonzerten mehr als drei Stunden Zeit. Auf bisherigen Konzerten performte Swift 44 Songs aus ihren bisher zehn veröffentlichten Alben. Zum Tourauftakt in Arizona spielte die Sängerin folgende Lieder:

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

’Tis The Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

... Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Mirrorball (variabler Acoustic-Song)

Tim McGraw

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante S***

Bejeweled

Mastermind