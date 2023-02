Teil einer globalen Bewegung: Doku „Bigger Than Us“ stellt engagierte Jugendliche vor

Junge Menschen, die für die Armen und Entrechteten eintreten oder ihr Scherflein zur Rettung des Planeten beitragen? Flore Vasseurs Doku „Bigger Than Us“ (Kinostart am 16. Februar) hat ganz unglaubliche Protagonisten – Kinder etwa, die eine Schule oder eine Zeitung gründen. Ein Film, der in tristen Zeiten Hoffnung macht.

Zwei im Einsatz für die Gemeinschaft: Melati Wijsen (rechts) und Mohamad (zweiter von rechts) in einer Szene des Dokumentarfilms „Bigger Than Us“ (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 16. Februar in die deutschen Kinos.

Schon im Alter von zwölf Jahren kämpfte Melati gegen den Plastikmüll in ihrer Heimat Indonesien. Sie hatte Erfolg. Es gelang ihr, Tausende von Jugendlichen und auch Touristen für das Thema zu mobilisieren und so ein Dekret zu initiieren, das den Verkauf von Plastiktüten, ‑verpackungen und ‑strohhalmen auf der Insel Bali verbietet.

Im Mittelpunkt: Melati, die schon als Zwölfjährige für die Umwelt kämpfte

Sechs Jahre später hat die junge Frau eine Onlineplattform für junge Menschen entwickelt, die sich engagieren wollen. Und nun steht Melati im Mittelpunkt des Dokumentarfilms „Bigger Than Us“ der Regisseurin Flore Vasseur, den die Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Marion Cotillard („Der Geschmack von Rost und Knochen“, „Inception“) produziert hat.

Im Film reist Melati rund um die Welt, um gleichgesinnte Jugendliche zu treffen und deren Projekte vorzustellen. Mit sechs Aktivistinnen und Aktivisten spricht sie über Engagement, über Mut und über die Schwierigkeiten, mit denen sie alle dabei zu kämpfen haben.

Ein Kind trat im Flüchtlingscamp für Bildung ein

Unglaubliches hat beispielsweise der 18-jährige Mohamad geschaffen. Der junge Syrer lebt in einem Flüchtlingscamp im Libanon. Dort begann er bereits im Alter von zwölf Jahren, eine Schule aufzubauen, die heute von 200 Flüchtlingskindern besucht wird. Das Angebot kommt so gut an, dass kein Schüler und keine Schülerin – so heißt es im Film – bisher auch nur einen Tag den Unterricht geschwänzt hat. Im Libanon ist jeder Vierte ein Flüchtling, und davon wiederum sind mehr als die Hälfte Kinder.

Zwei weitere Stationen von Melatis Reise liegen in Afrika. In Malawi stellt sie uns die 22-jährige Memory vor, die sich schon lange gegen Kinderheirat und die weit verbreitete Zwangsverheiratung engagiert. Inzwischen hat die junge Frau eine Organisation gegründet, die sich für die Rechte und die Schulbildung von Mädchen einsetzt.

Bewegende Beispiele jugendlichen Engagements

Die 25-jährige Winnie kämpft in Uganda für die Ärmsten der Armen und zeigt ihnen, wie sie auf durch Pestizide zerstörtem Grund Landwirtschaft betreiben können. Weitere Gesprächspartner sind Rene, der im Alter von elf Jahren in einer Favela in Buenos Aires eine Zeitung gründete, die noch heute erscheint. Xiuhtezcatl ist ein Umweltaktivist aus dem amerikanischen Colorado. Mary setzt sich auf der Insel Lesbos für die Seenotrettung von Geflüchteten ein.

Das Erstaunliche an diesen Beispielen ist, dass es Jugendlichen und selbst Kindern gelingen kann, etwas zu bewegen. Unbeeindruckt streiten sie anfangs für für unmöglich gehaltene Ziele – in verschiedenen Bereichen. Beseelt sind sie von dem gleichen Geist, vom gleichen Glauben und von der gleichen Kraft.

Plakativ und doch sehenswert – weil der Film Hoffnung macht

Dass der Film etwas plakativ wirkt, sei verziehen. Zu wichtig ist seine Botschaft, die am Ende direkt an die Zuschauer und Zuschauerinnen gerichtet wird: Bitte werdet doch selbst aktiv! Schließlich, so zeigt der Dokumentarfilm, ist man nicht allein, sondern Teil einer wachsenden globalen Bewegung.

„Bigger Than Us“, Dokumentarfilm, Regie: Flore Vasseur, 96 Minuten, FSK 12 (ab 16. Februar im Kino)