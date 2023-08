Homophobe Hölle: das Kinodrama „The Inspection“

Kaum hat sich die Tür des Reisebusses geöffnet, geht das Gebrüll los. Wie losgelassene Rottweiler bellen die Ausbilder auf die jungen Männer ein, beschimpfen und beleidigen die angehenden Rekruten, bis alle auf dem Appellplatz strammstehen. Man kennt diese Szenen.

Von Stanley Kubricks „Full Metal Jacket“ (1987) bis zu Sam Mendes’ „Jarhead“ (2005) spannt sich ein ganzes Genre sogenannter Boot-Camp-Filme, die sich mit der brutalen Grundausbildung in den US-Streitkräften auseinandersetzen.

In seinen autobiografischen Spielfilmdebüt „The Inspection“ gewinnt Regisseur Elegance Bratton dem Stoff eine ungewöhnliche Perspektive ab: Der 25-jährige Afroamerikaner Ellis French (Jeremy Pope) bewirbt sich 2005 freiwillig zu den US-Marines. Er ist schwul. Wie für viele andere Rekruten ist die Armee für ihn der letzte Ausweg.

Seit seinem 16. Lebensjahr lebt Ellis auf der Straße. Die konservativ-christliche Mutter Ines hat ihn aus der Wohnung geworfen. Für die Bewerbung bei der Armee braucht Ellis seine Geburtsurkunde und kehrt zu ihr zurück. Das Dokument in der Hand sagt Ines (Gabrielle Union): „Wenn du nicht als der Sohn zurückkommst, den ich zur Welt gebracht habe, dann ist diese Urkunde gegenstandslos.“

Mit der Einberufung kommt Ellis von einer homophoben Hölle in die nächste. Als er unter der Dusche mit den anderen Rekruten in seine sexuellen Fantasien abgleitet, ist das Ergebnis der Erregung für alle sichtbar. Mit Billigung des Ausbilders Leland Laws (Bokeem Woodbine) wird er zusammengeschlagen. In all den Jahre auf der Straße hat Ellis gelernt, einzustecken und wieder aufzustehen.

Auch wenn die homophoben Attacken und Diskriminierungen kein Ende nehmen, weigert sich Regisseur Bratton, sein Alter Ego im Film als bloßes Opfer darzustellen. Trotz aller Schikanen geht Ellis gestärkt und nicht gebrochen aus der Grundausbildung hervor. Das gilt besonders für sein Selbstverständnis als homosexueller Mann.

Ohne die Verhältnisse zu verklären, zeichnet Bratton differenziert die Dynamik, die Ausgrenzungsmechanismen und schließlich auch den Zusammenhalt der maskulinen Zwangsgemeinschaft, in der sich die Ausgestoßenen der Gesellschaft als Soldaten neu definieren.

Anders als die meisten Werke dieses Genres versteht sich „The Inspection“ nicht als Antikriegsfilm. Vor dem ersten Einsatz im Irak endet der Film, der in der Tristesse des Militärcamps immer wieder Momente von poetischer Schönheit als Überlebenselixier für seinen jungen Helden findet.

Herausragend ist die schauspielerische Leistung von Jeremy Pope, in dessen Augen sich ein ganzer Kosmos von widersprüchlichen Gefühlen spiegelt. Die unglaubliche Gabrielle Union erweckt in zwei kompakten Auftritten eine furiose Mutterfigur zum Leben und arbeitet deren monströse Homophobie mit all ihrer emotionalen Zerstörungskraft unerschrocken heraus.

„The Inspection“, Regie: Elegance Bratton, mit Jeremy Pope, Gabrielle Union, Bokeem Woodbine, 95 Minuten, FSK 12