The Weeknd in Deutschland 2023: alle Daten im Überblick

Insgesamt vier Konzerte wird The Weeknd 2023 in Deutschland spielen, das nächste Konzert findet in Frankfurt statt. Alles rund um die „After Hours Til Dawn“ finden Sie hier.

The Weeknd in Frankfurt – die wichtigsten Infos

Datum : Freitag, 14. Juli 2023

Start : 18.40 Uhr

Einlass : 16.30 Uhr

Adresse : Deutsche Bank Park – Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt

Vorband : Mike Dean, Kaytranada

Tickets: noch verfügbar (ab ca. 56 Euro)

Setlist „After Hours Til Dawn“: Welche Songs spielt The Weeknd in Frankfurt?

Zwar ist die offizielle Setlist des Konzerts nicht bekannt, basierend auf den früheren Konzerten der „After Hours Til Dawn“ Tour gibt es aber einige Vermutungen, welche Songs gespielt werden könnten. Laut dem Portal setlist.fm wurden bei dem vorherigen Konzert in Belgien diese Lieder gespielt:

Take My Breath

Sacrifice

How Do I Make You Love Me?

Can‘t Feel My Face

Lost in the Fire (Gesaffelstein & The Weeknd cover)

Hurricane (Kanye West cover)

The Hills

Kiss Land (First half only)

Often

Crew Love (Drake cover)

Starboy

House of Balloons

Heartless

Low Life (Future cover)

Reminder

Party Monster

Faith

After Hours

Out of Time

I Feel It Coming

Montreal

Die for You

Is There Someone Else?

I Was Never There

Wicked Games

Call Out My Name

The Morning

Save Your Tears

Less Than Zero

Blinding Lights

Tears in the Rain

Creepin‘ (Metro Boomin cover)

Popular (The Weeknd, Playboi Carti & Madonna cover)

In Your Eyes

Moth to a Flame (Swedish House Mafia & The Weeknd cover)

The Weeknd in Frankfurt: Anfahrt und Wetter

ÖPNV: Um zum Deutsche Bank Park in Frankfurt zu gelangen, gibt es sowohl mit dem öffentlichen Nahverkehr als auch mit dem eigenen Auto verschiedene Möglichkeiten. Mit dem ÖPNV ist die Anreise bequem und zu empfehlen. Der Deutsche Bank Park ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Man kann beispielsweise die S-Bahn-Linien S7 oder S8 nutzen und an der Haltestelle „Stadion“ aussteigen. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg zum Stadion.

Auto: Für diejenigen, die mit dem eigenen Auto fahren möchten, stehen Parkplätze rund um den Deutsche Bank Park zur Verfügung. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten auf den umliegenden Parkflächen und in Parkhäusern in der Nähe des Stadions. Es ist ratsam, frühzeitig anzukommen, um Parkplätze zu sichern, da sie an Veranstaltungstagen begrenzt sein können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass während großer Veranstaltungen das Verkehrsaufkommen in der Umgebung des Stadions hoch sein kann. Daher empfiehlt es sich, genügend Zeit für die Anreise einzuplanen, um möglichen Verkehrsstaus vorzubeugen.

Wetter: Am Freitag, den 14. Juli, wechselt das Wetter in Frankfurt am Main zwischen sonnigen und bewölkten Phasen. Während des gesamten Mittags bleibt es bei angenehmen 28 Grad, bevor es abends auf 22 Grad abkühlt. Nach dem Konzert sinken die Temperaturen weiter auf 19 Grad, es besteht jedoch keine Gefahr von Regen.

The Weeknd in Deutschland und Europa: alle Konzerte im Überblick

14. Juli 2923, Frankfurt (DEUTSCHE BANK PARK), Deutschland

18. Juli 2023, Madrid (CÍVITAS METROPOLITANO), Spanien

20. Juli 2023, Barcelona (ESTADI OLÍMPIC LLUÍS COMPANYS), Spanien

22. Juli 2023, Nice (ALLIANZ RIVIERA), Frankreich

23. Juli 2023, Nice (ALLIANZ RIVIERA), Frankreich

26. Juli 2023, Milan (IPPODROMO LA MAURA), Italien

27. Juli 2023, Milan (IPPODROMO LA MAURA), Italien

29. Juli 2023, Paris (STADE DE FRANCE), Frankreich

30. Juli 2023, Paris (STADE DE FRANCE), Frankreich

1. August 2023, Bordeaux (MATMUT ATLANTIQUE), Frankreich

4. August 2023, München (OLYMPIASTADION), Deutschland

6. August 2023, Prag (LETNANY AIRPORT), Tschechien

9. August 2023, Warschau (PGE NARODOWY), Polen

12. August 2023, Tallinn (TALLINN SONG FESTIVAL GROUNDS), Estland

18. August 2023, London (WEMBLEY STADIUM), England

Wer ist The Weeknd?

The Weeknd ist ein kanadischer Sänger, Songwriter und Musikproduzent. Sein bürgerlicher Name ist Abel Makkonen Tesfaye, und er wurde am 16. Februar 1990 in Toronto, Kanada, geboren. Bekannt wurde er durch seine einzigartige Mischung aus R&B, Pop und elektronischer Musik, die häufig von melancholischen und introspektiven Texten geprägt ist.

The Weeknd erlangte 2010 mit der Veröffentlichung seiner Mixtapes im Internet große Aufmerksamkeit. Sein Debütalbum „Kiss Land“ wurde 2013 veröffentlicht und brachte ihm kommerziellen Erfolg ein. Mit Hits wie „Can‘t Feel My Face“, „Starboy“ und „Blinding Lights“ eroberte er weltweit die Charts.