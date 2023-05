Namensänderung von The Weeknd: Ende mit Wochenende

Das kommt also dabei heraus, wenn man seine eigene Kunstfigur in die Wäschetrommel packt, die Tür zuwirft und durchs Bullauge zuschaut, wie sich diese Hülle, die sich zuletzt so fremd anfühlte, im Schleudergang endlich auflöst. The Weeknd, Superstar des Pop, heißt neuerdings als Musiker so wie der Mensch, als der er vor 33 Jahren geboren wurde: Abel Tesfaye.

Es ist das erste sichtbare Ergebnis der „reinigenden Reise“, auf der er sich befinde, sagte der Kanadier jüngst in einem Interview mit dem US-Magazin „W“. The Weeknd – das ist also vorbei. Dass es so kommen wird, das war mit Ansage. „Ich werde weiter Musik machen, vielleicht als Abel, vielleicht als The Weeknd. Aber ich will The Weeknd immer noch töten. Und ich werde es tun. Irgendwann“, hatte Tesfaye in dem Interview angekündigt.

Dass dieses Irgendwann ein paar Tage später schon da ist, kommt auf der dramaturgischen Zeitachse vielleicht ein wenig überraschend. Da hat jemand das Kurzprogramm gewählt. Aber der künstlerische Waschvorgang an sich schien unvermeidlich, er hatte sich angekündigt, schon mit dem letzten Album „Dawn FM“ von Anfang 2022. In die sich monströs aufbauenden Wellen aus Sythies, Schweiß und grellen Farben mengten sich Elemente der Läuterung – da sind nachdenkliche, an manchen Stellen düstere Texte zu hören. Zu seiner reinigenden Reise war The Weeknd offenbar längst aufgebrochen.

Dass er diesen Namen nun fallen lässt, ist aus wirtschaftlicher Sicht bemerkenswert, immerhin hat Tesfaye mit ihm Milliarden Streams bei den Musikdiensten angehäuft, eine dreistellige Millionenzahl an Platten verkauft, in den sozialen Medien um die 100 Millionen Followerinnen und Follower um sich geschart. Die tummeln sich ab sofort – er hat den Namenswechsel auf sämtlichen Plattformen vollzogen – im digitalen Umfeld eines gewissen Abel Tesfaye. Als würde sich ein Land mit der Einwohnerzahl von, sagen wir, den Philippinen plötzlich umbenennen (Was in der Vergangenheit tatsächlich diskutiert wurde, das Land soll nach dem Willen der Befürworter „Maharlika“ heißen, aber das ist ein anderes Thema).

Prince ersetzte seinen Namen durch ein Symbol

Tesfaye jedenfalls kann es sich leisten, alles überragende Künstler seiner Reich- und Kragenweite brauchen keinen Namen mehr mit Wiedererkennungswert, da reicht theoretisch irgendein Kauderwelsch. Prince, so etwas wie eine Achtzigerjahreversion von The Weeknd und das Role Model der auch in Namensfragen selbstbestimmten Stars der Musikbranche, brauchte über weite Teile der Neunziger sogar überhaupt keinen.

Das exzentrische Musikgenie Prince verkrachte sich 1993 mit seiner Plattenfirma Warner, legte für den Rest des Jahrzehnts seinen Künstlernamen ab zugunsten eines verschlungenen, unaussprechbaren Symbols, „als Zeichen meiner Emanzipation von allen unerwünschten Geschäftsbeziehungen“, wie er einmal sagte. Zudem trat er als „The Artist Formerly Known As Prince“ (TAFKAP) in Erscheinung. Am 31. Dezember 1999 lief der Vertrag mit Warner aus, Prince war frei und wieder Prince.

Jefferson Airplane, Jefferson Starship, Starship – die Metamorphose zum Radiopop

Streitigkeiten, dazu kam eine rebellische Grundhaltung und eine Prise Wahnsinn, das war unverkennbar Prince. Stiller, aber persönlich noch tiefgreifender lief es hingegen bei Cat Stevens, der seinen Künstlernamen Ende der Siebziger ablegte und mit ihm direkt seinen bürgerlichen Namen Steven Demetre Georgiou. Der Brite ließ sich Yusuf Islam in seinen Pass eintragen, motiviert durch seine Hinwendung zum muslimischen Glauben. Islam ließ die Musik Musik sein, wagte nach langen Jahre der künstlerischen Funkstille erst um die Jahrtausendwende das Comeback. Heute ist er 74, hat seine Vergangenheit und Gegenwart mittlerweile miteinander versöhnt – unter dem hybriden Künstlernamen Cat Stevens/Yusuf.

Die Wege des Herrn sind manchmal unergründlich. Noch unergründlicher ist offenbar nur der Weg, den die US-Band Jefferson Airplane nahm. 1966 formierte sie sich unter diesem Namen, spielte zeitgeistigen Psychedelic Rock, trat in Woodstock auf. Mitte der Siebziger waren Jefferson Airplane dann auserzählt, Paul Kantner und Grace Slick gründeten die Band als Jefferson Starship neu. Slick verließ das Projekt, Kantner transformierte es zu einer Stadionrock-Maschine, Slick stieg wieder ein, Kantner einige Alben später aus, die Band hieß jetzt nur noch Starship. Und hob in die Sphären des Radiopop ab, der nun wirklich gar nichts mehr mit Woodstock zu tun hatte: 1985 zwei Nummer-eins-Hits mit „We built this City“ und „Sara“, 1987 der Spitzenplatz mit dem notorischen „Nothing’s gonna stop us now“.

Es sind häufig Besetzungs- und Stilwechsel, die Musikerinnen und Musiker zu einem neuen Namen inspirieren. Im Falle der Metalcore-Truppe Electric Callboy sind es dagegen kultursensible Gründe. Bis ins Frühjahr 2022 hieß die Band aus Castrop-Rauxel noch Eskimo Callboy, korrigierte mit der Umbenennung die umstrittene Verwendung des als rassistisch und beleidigend geltenden Begriffs Eskimo. „Wir wollen mit unserem Namen niemandem wehtun, wollen keine jahrhundertealten Stereotype damit verbreiten“, gab die Band in einem Statement bekannt. „Wir werden auch als Electric Callboy dieselben Typen mit derselben Musik bleiben.“

Die deutschen Opus hatten gegen die österreichischen Opus keine Chance – und wurden zu Pur

Die blieben auch Echt, als Flensburger Schülerband vor ihrem Durchbruch Ende der Neunziger noch als Seven Up unterwegs, aber wer will sich schon mit einem Softdrinkgiganten anlegen. Dieselben Typen blieben auch jene um den blutjungen Harmut Engler, Mitte der Siebziger als Crusade gestartet, 1980 dann in Opus umbenannt. Nur leider kamen fünf Jahre später diese Österreicher, schüttelten mit „Live is Life“ einen Welthit aus dem Handgelenk, jagten die Namensvettern aus Bietigheim-Bissingen mit einem langgezogenen nanaananana vom Hof. Die machten dann eben als Pur Karriere.

Derselbe Typ, halt nur anders, dürfte einstweilen auch Abel Tesfaye bleiben. Ein kreativer Kopf mit Hang zur künstlerischen Selbstreflexion. Aber auch einer mit dem Gespür fürs perfekte Timing der Aufmerksamkeitssteuerung: Am Montag feiert die Dramaserie „The Idol“ ihre Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, am 4. Juni startet sie dann in den USA bei HBO. Ideengeber und zugleich in der Hauptrolle: Abel Tesfaye. Der, den sie The Weeknd nannten.