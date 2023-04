﻿Was Thalia und Schauspielhaus Hamburg für die neue Saison planen

Mit einem fünfteiligen Mammutprojekt startet Karin Beier am Deutschen Schauspielhaus in die neue Spielzeit – als Intendantin und Regisseurin.

Hamburg. Die Bühnenfassung des neuen Romans „Noch wach“ von Benjamin von Stuckrad-Barre, der am 19. April erscheint, könnte am 8. September am Thalia Theater zum Eröffnungsrenner der Spielzeit 2023/24 werden. Als Schlüsselroman über das Medienhaus Springer kündigt der Verlag Kiepenheuer & Witsch das Buch an; Regisseur Christopher Rüping, der auch schon Stuckrad-Barres „Panikherz“ in Szene setzte, wird die Geschichte von Macht und ihrem Missbrauch inszenieren.

Insgesamt stehen 13 Premieren auf dem Programm, davon acht Ur- und Erstaufführungen. Dazu kehrt eine ganze Reihe früherer Stammregisseure ans Thalia zurück und setzt auf Weltliteratur: Der ehemalige Oberspielleiter Luk Perceval setzt mit „Wolf unter Wölfen“ seine Beschäftigung mit Hans Fallada fort. Michael Thalheimer übernimmt Kafkas „Prozess“, Johan Simons Caldérons Barockdrama „Das Leben ist ein Traum“. Und Jette Steckel widmet sich dem sowjetrussischen Kultroman „Meister und Margarita“. Starregisseur Kirill Serebrennikow („Der schwarze Mönch“) bleibt dem Thalia als Artist in Residence erhalten.

Der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre kommt zur Eröffnung am Thalia Theater auf die Bühne. © Quelle: Georg Wendt/dpa

Das Publikum komme zurück, stellte Intendant Joachim Lux fest; im Vergleich zum selben Zeitraum der vergangenen Spielzeit hätten 50 000 Zuschauer mehr die Aufführungen im Thalia besucht.

Spektakulär, was Karin Beier am Schauspielhaus Hamburg vorhat. Mit Blick auf die an Netflix und anderen Streaming-Diensten geschulten Sehgewohnheiten soll das fünfteilige Mammutprojekt „Anthropolis – Ungeheuer. Stadt. Theben.“ vom 15. September bis 10. November im vierzehntägigen Rhythmus sukzessive Uraufführung feiern – und später für die „Binge Watching“-Geübten auch an einigen Wochenende am Stück zu sehen sein. Prominent besetzt etwa mit den Schauspielstars Lina Beckmann und Devid Striesow.

Schauspielhaus Hamburg spielt mit Netflix-Sehgewohnheiten

„Es wäre toll, wenn die Leute kommen und die Serie als Serie gucken – aber natürlich funktioniert auch jeder Teil für sich“, so die Regisseurin. Beier eröffnet damit nicht nur den Spielzeit-Schwerpunkt „Stadt“; sie taucht über die Tragödien von Aischylos, Euripides und Sophokles auch in die Gründungsmythen Europas. Frisch bearbeitet von Roland Schimmelpfennig, der Kielern mit seiner Version von Mozarts „Zauberflöte“ noch präsent sein dürfte.

Neugierig machen zudem Regisseurin Claudia Bauer mit der US-Farce „Die Schattenpräsidentinnen“ und ein paar alte Bekannte: Christoph Marthaler spürt mit „Im Namen der Brise“ der Dichterin Emily Dickinson nach. Opernregisseur Jossi Wieler, zuletzt vor 25 Jahren am Schauspielhaus tätig, soll im Januar eine Inszenierung auf die Bühne bringen. Und die Alltagsexperten von Rimini Protokoll widmen sich mit „Société anonyme“ dem veränderten Zusammenleben der Gesellschaft.