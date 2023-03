﻿Kabarett, Theater und mehr: 8 Tipps, was sie bis 6. April nicht verpassen sollten

Irgendwo zwischen gnadenlosem Polit-Kabarett, literarischem Frühling und Beziehungschaos pendelt sich die Theaterwoche in und um Kiel ein. Und Edith Piaf kommt gleich doppelt – erst mit Männerstimme, dann als Solo für eine Sängerin. Acht Tipps für Auftritte bis 5. April, die sie nicht verpassen sollten.

Dem Chanson zugewandt: Dirk Schaefer bei einem Auftritt im „Lutterbeker“, Karsten Schnack am Akkordeon ist bei „Tango und Piaf“ im Schauspielhaus auch dabei.

Kiel. Sein Brel-Abend ist so geliebt wie der um die Piaf, deren Chansons Dirk Schäfer mit dem Tango kombiniert. Und weil Edith Piaf mit ihren Hits von „Milord“ bis „La vie en rose“ dann auch noch als Solo für eine Schauspielerin auf die Bühne kommt, wird der „Spatz von Paris“ schon automatisch zum Star der Theaterwoche in Kiel.

Liederabend der Woche: Dirk Schäfers „Tango und Piaf“ im Schauspielhaus

In Dirk Schäfers Liederabend findet das südamerikanische Kulturgut mit der französischen Ikone zusammen. Schließlich ist Melancholie für den Tango wie Edith Piaf die Triebkraft. Es geht um das Führen und Verführen und um die Liebe überhaupt. Um Paare zwischen Suchen und Finden, Provokation und Hingabe. Begleitet wird Schäfer von dem Akkordeonisten Karsten Schnack, Geiger Mahmoud Said und Wolfram Nerlich am Kontrabass.

Do, 30. März, 20 Uhr, im Schauspielhaus. Karten (18-24 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Wer nicht genug bekommen kann von Wehmut und Leidenschaft, geht am Montag gleich noch ins Opernhaus. Dort gibt Fenja Schneider Einblick in Leben und Chansons der Piaf, die sie auch im Stück „Spatz und Engel“ verkörpert.

Montag, 3. April, 20 Uhr, im Foyer im Opernhaus. Karten (15,30 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Polit-Kabarett im Lutterbeker, Austs literarischer Salon in Kiel

Benjamin Eisenberg hat mancher schon mit Dieter Hildebrandt verglichen. Smart und mit spitzer Zunge arbeitet sich der Bottroper Polit-Kabarettist durch Missstände in Politik und Medien, von Demokratiefeinden zur Alltagsidiotie. Mit kritischem Blick und genauso viel Witz analysiert er das Zeitgeschehen. Harte Zeiten fordern den Eisenberg – so heißt es auf seiner Website. Und Pointen aus Stahl.

Freitag, 31. März, 20 Uhr, im Lutterbeker. Karten (18 Euro) unter Tel. 04343/9442 und an der Abendkasse.

Norbert Aust, ehemaliger Leiter des Theaters im Werftpark, ist auch als Vorleser längst Kult. Zum literarischen Frühlingssalon hat er sich die Spitze des Kieler Kulturdezernats ins Studio im Schauspielhaus eingeladen. Zusammen mit Renate Treutel und Annette Wiese-Krukowska taucht Aust in Lyrik und Prosa bekannter und unbekannter Autoren.

Freitag, 31. März, 18 Uhr im Schauspielhaus-Studio. Karten (6,30 Euro) online, an den Kassen in Oper und Schauspielhaus sowie telefonisch: 0431/901901

Paartherapie mit Nick Hornby und Daniel Glattauer

Als BBC-Serie wurde Nick Hornbys Beziehungskomödie „State of the Union“ zum Renner. Bei den Komödianten liefern sich Franziska Plüschke und Ivan Dentler als vielbeschäftigte Ärztin und als arbeitsloser Musikkritiker den Schlagabtausch einer „Ehe in zehn Sitzungen“. Und schwingen sehenswert zwischen komisch, melancholisch und tiefsinnig.

Ehe auf dem Prüfstand: Franziska Plüschke und Ivan Dentler in Nick Hornbys Zwei-Personen-Drama „State of the Union“. © Quelle: Thomas Eisenkraetzer

30. März bis 1. April, jeweils 20 Uhr, im Theater Die Komödianten. Karten (27/erm. 22 Euro, Schüler/Studenten 14 Euro) online, an den bekannten VVK-Stellen sowie telefonisch: 0431/553401.

Paartherapeutisch geht es auch im Theater am Wilhelmplatzzu. Hier aber mit der „Wunderübung“ von Bestseller-Autor Daniel Glattauer, die auf Platt „Öven bet dat Wunner kümmt“ heißt. Jörg Diekneite hat den Eheknatsch von Joana und Valentin, die sich nach 25 Ehejahren noch mal auf die Suche nach den großen Gefühlen machen, in Szene gesetzt.

30./31. März, 20 Uhr; 2. April, 18 Uhr, im Theater am Wilhelmplatz. Karten (14 bis 18 Euro) online sowie per Telefon 0431/901901

Solo für Hoth und das Thalamus Theater

Daneben lohnt der Blick ins Studio im Schauspielhaus, wo der famose Bühnensolist H.C. Hoth mit seiner Narrenpuppe auftritt und durch „Melchior Zeilers – fast ein deutsches Jahrhundert“ reist. Einen erbschleicherischen Neffen inklusive.

Sonnabend, 1. April, 20.30 Uhr, im Studio im Schauspielhaus. Karten (18,20 Euro) online, in Oper und Schauspielhaus sowie per Tel. 0431/901 901

Und die aktuelle Produktion des Thalamus Theaters, „Dieter und der Wolf“ entpuppt sich als schräger Monolog zwischen Hochsitz und Sammeltassen.

Fr, 31. März, 20 Uhr, im Kulturladen Leuchtturm, Kiel-Friedrichsort. Kartenreservierung unter 0431/396861; Sbd, 1. April, 20 Uhr, Hof Akkerboom, Kiel-Mettenhof. Reservierung unter 0431/524260. Eintritt jeweils 15, erm. 10 Euro.