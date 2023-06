﻿Nach angeblichem Kuss zweier Frauen: Theater Stralsund schmeißt Besucherinnen raus

Stralsund. Ein Instagram-Post des Theaters Vorpommern sorgt gerade für großes Aufsehen. Nachdem sich zwei Frauen beim Philharmonischen Konzert am Donnerstagabend im Großen Haus geküsst haben sollen und diese im Anschluss offenbar rausgeschmissen wurden, heißt es in einem Statement der Geschäftsführung nach dem Konzert wie folgt: „Unser Haus vertritt eine tolerante und weltoffene Haltung und verpflichtet sich der Diversität. Wir werden den Vorfall aufarbeiten, die nötigen Konsequenzen daraus ziehen und sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“

Was war an diesem Abend des 1. Juni genau passiert? Die beiden Frauen sollen sich geküsst haben und andere Besucher fühlten sich davon wiederum gestört und warfen den Frauen respektloses Verhalten vor. Das Ganze endete mit dem Rauswurf der beiden Besucherinnen durch eine Theatermitarbeiterin.

Stralsunder Theater-Chefetage will Vorfall schnell aufklären

Bestätigen kann das vorpommersche Theater bisher nur den Rauswurf. „Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist, wir müssen und wollen erst mit beiden Seiten sprechen, bevor weitere Schritte folgen. Dazu haben wir auch den beiden Betroffenen ein Gesprächsangebot unterbreitet. Auf jeden Fall tut uns das Ganze sehr leid, wir bedauern den Vorfall sehr“, sagt Benjamin Glanz, Pressesprecher des Theaters auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG. Er sei seit 2011 am Theater, habe auch schon im Besucherdienst gearbeitet, aber dass jemand des Hauses verwiesen wird, habe er noch nicht erlebt. „Das ist gegen die Regeln des Theaters.“

Auch der Stralsunder Peter van Slooten, kaufmännischer Geschäftsführer des Theaters, bedauert den Vorfall. „Wir müssen das Ganze jetzt schnellstens aufarbeiten. Dazu werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt, damit man nachvollziehen kann, was an dem Abend passiert ist. Auf jeden Fall werden wir dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee Zeitung“ (OZ).