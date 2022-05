Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr wieder das Festival „Rock am Ring“ statt. Am Dienstag meldeten die Veranstalter Ausverkauf und sprachen von einem Besucherrekord.

Für das anstehende Musikfestival „Rock am Ring“ sind 90.000 Wochenendtickets verkauft worden - so viel wie nie (Archivbild).

90.000 verkaufte Tickets - Festival „Rock am Ring“ meldet Rekord

Nürburg.Für das anstehende Musikfestival „Rock am Ring“ sind 90.000 Wochenendtickets verkauft worden - so viel wie nie. Die Veranstalter meldeten am Dienstag Ausverkauf und sprachen von einem Besucherrekord. Für Kurzentschlossene gebe es noch limitierte Tagestickets, teilten sie weiter mit.

Bei der coronabedingt ersten Auflage von „Rock am Ring“ seit drei Jahren vom 3. bis 5. Juni am Nürburgring in der Eifel werden neben den Zehntausenden Fans etwa 70 Bands auf drei Bühnen erwartet. Bereits 1985 aus der Taufe gehoben, gilt das Open-Air-Spektakel als eines der traditionsreichsten Rockfestivals Deutschlands.

