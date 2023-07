Tod von Martin Walser: Autor war bis zuletzt mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert

Überlingen. Martin Walser ist im Laufe seines Lebens mit zahlreichen Etiketten bedacht worden. Manchen galt er als Kommunist, manchen als Nationalist, immer wieder stand das Wort Antisemitismus im Raum. Es waren Vorwürfe, die den Autor bis zuletzt schwer kränkten. „Versuche, mich zu erledigen“, nannte er sie einmal. „Wenn ich mich ganz weit von mir entferne, denke ich manchmal: Ich hätte mich beherrschen müssen. Ich hätte mich nie um etwas Politisches kümmern sollen, sondern einfach Romane schreiben. Schluss, Schluss, Schluss.“

Gelungen ist ihm das nicht: Walser bezog oft Stellung zu aktuellen Debatten und steckte dafür mehrfach heftige Kritik ein. Nach seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 entbrannte eine lange Diskussion über den Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland. „Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung“, hatte Walser damals gesagt. „Was durch solche Ritualisierung zustandekommt, ist von der Qualität Lippengebet.“

Diese Rede könnte er heute nicht mehr halten, sagte Walser im Mai 2015. Der Grund dafür: Das Werk des jiddischen Schriftstellers Sholem Yankev Abramovitsh. „Für mich ist die reinste, höchste, schönste Auskunft, die ich je über jüdisches Leben bekommen habe, der Abramovitsh“, sagte Walser. Die Lektüre habe ihm gezeigt: „Diese Instrumentalisierung kann mir doch egal sein.“

Durch sein Einmischen in die Politik habe er vieles verloren, vor allem Freunde, sagte der Schriftsteller einmal. „Das ist im Grunde das Traurigste: Dass ich gemerkt habe, dass Freundschaften abhängig sind von politischen Denk- und Verhaltensweisen. Das ist schon komisch. Ich denke immer, mein Freund kann politisch machen, was er will. Das ist doch mein Freund, Entschuldigung. Aber erstklassige Intellektuelle benehmen sich da wie politische Kompanieführer und ziehen die Hand zurück.“

