„Ich spielte ihn, wie ich selbst bin“: Dumbledore-Darsteller Michael Gambon ist tot

„Theaterschauspieler werden nur toleriert“, sagte Sir Michael Gambon einmal in einem Interview. „Du musst ein Filmschauspieler sein, um eine Berühmtheit zu werden.“ Zum Weltstar wurde der aus Irland stammende Schauspieler, der am Donnerstag im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung starb, erst recht spät in seiner Karriere – quasi durch Zauberei.

Ich klebe einen Bart an und spiele mich. Michael Gambon über die Rolle des Albus Dumbledore in den Harry-Potter-Filmen

Der 1940 in einem Vorort von Dublin geborene Gambon spielte in den Harry-Potter-Filmen Albus Dumbledore, den Schulleiter der Zauberschule Hogwarts. Dabei fand Gambon den würdigen, weisen Hexenmeister in sich selbst: „Ich spiele ihn, wie ich selbst bin. (…) Ich klebe einen Bart an und spiele mich.“ Das gelte im Übrigen auch für alle anderen Charaktere in seinem reichhaltigen Portfolio.

Die Rolle des Dumbledore hatte Gambon damals von dem 2002 gestorbenen Richard Harris ab „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ (2004) übernommen, dem dritten und gruseligsten der acht Harry-Potter-Filme. Und er sprach die Figur mit seiner klangvollen, zugleich weichen Stimme in Videospielen weiter – zuletzt 2018 in „Harry Potter: Hogwarts Mystery“. Sein Dumbledore war beschwingter als der Gravitas-Magier von Harris: „Richard steckte in einem schweren, schweren Kostüm, er konnte kaum sitzen“, erklärte Gambon. „Dann kam ich, und sie steckten mich in zwei Schichten Seide, deshalb spielte ich ihn auch viel leichter. Sie wissen schon – herumschwebend in einem Paar Slipper, ein bisschen was von einem Hippie.“

Maschinenbauer und Techniker mit Faible fürs Schauspiel

Erzogen wurde er von seinen Eltern, dem Ingenieur Edward Gambon und der Näherin Mary Gambon, streng katholisch. Weil der Vater am Wiederaufbau Londons teilhaben wollte, wurde der sechsjährige Michael Brite, weshalb er 1998 den Ritterschlag durch den heutigen König Charles erhalten konnte. Er machte zunächst eine Lehre als Maschinenbauer beim Schiffs- und Flugzeugunternehmen Vickers-Armstrong und wurde Techniker mit Interesse an den Künsten.

1962 spielte er den „second gentleman“ in „Othello“. Schon ein Jahr später wurde er vom großen Laurence Olivier, der Nachwuchstalente suchte, an dessen Londoner National Theatre Company geholt. Es war der Anfang einer glänzenden jahrzehntelangen Theaterlaufbahn. 1980 gab es für seine Darstellung in Brechts „Das Leben des Galilei“ backstage im National Theatre Applaus von seinen Mitspielern – eine unerhört seltene Ehre.

Durchbruch mit „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“

Obwohl sein Herz dem Theater gehörte und er erst 2015 von der Bühne Abschied nahm – weil es ihm zunehmend schwer fiel, Texte zu behalten –, listet die Film-Website imdb.de 172 Rollen in Film, Fernsehen und Video mit Gambon auf. Sein erster Auftritt war in drei Minirollen von Oliviers „Othello“-Verfilmung (1965). Das Arthouse-Publikum liebte seine Darstellung des Albert (ob der bösen Bonmots) in Peter Greenaways „Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber“ (1989).

Gambon spielte in Barry Levinsons „Toys“ (1992) an der Seite von Robin Williams und war der Vater von Julia Roberts in Stephen Frears‘ Jekyll-&-Hyde-Verfilmung „Mary Reilly“ (1996). Er hatte Hauptrollen in Tim Burtons Goth-Spektakel „Sleepy Hollow“ (1999) und in Robert Altmans Adelskrimi „Gosford Park“ (2001). Aber erst mit Dumbledore gelangte sein Name in aller Munde.

Schon 1971 hätte Michael Gambon weltberühmt werden können

Dabei hätte er schon einmal in seiner Karriere er ganz groß herauskommen können. Nachdem George Lazenby als 007-Nachfolger von Sean Connery mit dem Film „Im Auftrag Ihrer Majestät (1969) beim Publikum durchgefallen war, war er unter den Anwärtern auf die James-Bond-Rolle. Man entschied sich gegen ihn, weil man nicht noch einmal auf einen Unbekannten setzen wollte – und so sprang die Nummer Sicher Sean Connery noch einmal für „Diamantenfieber“ (1971) ein, bevor 1973 schließlich Roger Moore übernahm.

Den Dumbledore sah er in ähnlicher Weise als Verdienstmöglichkeit, wie Sir Alec Guinness die Rolle als Jedi-Altritter Obi-Wan Kenobi in „Star Wars“ betrachtet hatte. „Ich lerne die Zeilen, die J. K. Rowling oder wer auch immer aufschreibt“, erzählte Gambon nüchtern, „und sage sie auf.“ Und: „Es gibt nicht wirklich Subtext bei Harry Potter“, wird er auf imdb.de zitiert, „Es ist alles Magie, Alles Mögliche kann passieren. (…) Es ist auf seine Art ziemlich nett. Darin liegt eine wirkliche Freiheit.“

Die letzte Kurve der „Top Gear“-Testrennstrecke heißt „Gambon Corner“

Seit seinen Jahren als Techniker gehörte seine Leidenschaft dem Sammeln von antiken Waffen, Uhren und Oldtimern. Der Autonarr nahm 2001 auch an der BBC-Dokuserie „Top Gear“ als Wagentester teil. So heftig trat er das Gaspedal des Suzuki Liana durch, dass er auf zwei Rädern durch die letzte Kurve seiner Runde fuhr. Schon drei Jahre vor Harry Potter wurde er für seine Pistenmagie zur Rennlegende. Jene Kurve auf der Teststrecke der im März 2023 eingestellten Sendung hieß seither „Gambon Corner“ oder schlicht der „Gambon“.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Sein Privatleben hielt Sir Michael Gambon strikt unter Verschluss. Als ihn ein Journalist einmal nach seiner Ehefrau fragte, fragte er zurück: „Welche Ehefrau?“ 1962 hatte er Anne Miller, Mutter seines Sohnes Fergus, geheiratet, und blieb zeitlebens ihr Ehemann, obwohl er seit Anfang der Nullerjahre eine Beziehung mit der 25 Jahre jüngeren Setdesignerin Philippa Hart („The Hours“, „Scoop“) unterhielt, aus der zwei Söhne hervorgingen.

Ich zu sein (...), hat so seine Privilegien. Michael Gambon in der Rolle des Albus Dumbledore in „Harry Potter und der Halbblutprinz“

„Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Sir Michael Gambon bekanntzugeben“, hatte seine Familie der britischen Nachrichtenagentur PA am Donnerstag mitgeteilt. Friedlich sei er eingeschlafen, mit Anne und Fergus an seiner Seite. Die Familie bitte um eine Respektierung der Privatsphäre.

Berühmt zu sein, das hasse er eigentlich, sagte Gambon in Interviews. Aber er erfreute sich auch des Lebensstils, den ihm der Weltruhm ermöglichte. Wie raunte doch sein Dumbledore in „Harry Potter und der Halbblutprinz“ (2009) dem Zauberschüler mit der Blitznarbe zu? „Ich zu sein (...), hat so seine Privilegien.“