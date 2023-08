Tankwart, Bauhelfer, totgeglaubt: die unglaubliche Geschichte des Kultmusikers Sixto Rodriguez

Berlin. Manche Geschichten sind zu schön, um wahr zu sein. Doch es gibt sie. Die von Sixto Rodriguez aus Detroit, Michigan zählt definitiv dazu – auch wenn nicht alle Teile seiner Geschichte schön zu nennen sind.

Rodriguez starb am vergangenen Dienstag im Alter von 81 Jahren in seiner Geburtsstadt als Weltberühmtheit. In die Wiege gelegt war dies dem Sohn mexikanischer Einwanderer keinesfalls. Er fühlte sich zwar früh zum Musiker berufen. Der Folk hatte es ihm angetan. Doch er schlug sich nach der Schule eher schlecht als recht mit Auftritten in Detroiter Kneipen durch.

Doch sein Traum wurde wahr. Der Plattenmanager Harry Balk, der auch Little Willie John und Johnny and the Hurricanes entdeckt hatte, wurde auf den 23-jährigen Rodriguez aufmerksam. 1967 entstand die erste Single „I‘ll Slip Away“. Drei Jahre später erschien „Cold Fact“ bei Sussex Records, Rodriguez erstes Album mit von ihm selbst geschriebenem Material.

Sixto Rodriguez wurde zum Kultstar

Die Kritiker waren begeistert, doch kommerziell floppte die Scheibe genauso wie ihre Nachfolgerin „Coming from Reality“ (1971). Das Label glaubte nicht an den Erfolg des Musikers und trennte sich von ihm. Nach dieser Erfahrung verlor Rodiguez offenbar sein Selbstvertrauen. Er legte die Gitarre beiseite, arbeitete zunächst als Sozialarbeiter, später verdingte er sich als Tankwart und auf dem Bau.

Während der Folksänger seinen Traum begrub, in den USA von seiner Musik leben zu können, reüssierte Rodriguez nur wenig später in Südafrika, Botswana, im damaligen Rhodesien sowie in Australien und Neuseeland zum Kultstar. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass sich die Erstauflage seines Debütalbums nur wenige hundert Mal verkauft hatte.

Sixto Rodriguez 2015 bei Konzert in Las Vegas. © Quelle: IMAGO/MediaPunch

„Sugar Man“, der erste Song seines ersten Albums, wurde – nachdem er regelmäßig im Radio gespielt worden war – 1977 Mittelpunkt einer Best-of-Veröffentlichung beim australischen Label Blue Goose. Das Album erhielt in Australien Gold. Anschließend wurde „Cold Fact“ wiederveröffentlicht und verkaufte sich plötzlich etwa 40.000 Mal. Der Künstler erfuhr davon – nichts. Rodriguez erhielt auch keine Tantiemen.

Noch verrückter klingt – der für Rodriguez unbekannte – Erfolg in Südafrika. Seine beiden Alben wurden in den späten 1970er Jahren von weißen und schwarzen Jugendlichen in dem von der Apartheid geprägten Land vor allem als Kopien geteilt und die Texte als Protestlieder interpretiert. Für viele Südafrikaner stand Rodriguez auf einer Stufe mit Stars wie Jimi Hendrix oder Bob Dylan.

War Rodriguez gestorben?

Die internationale Isolation Südafrikas trug zur Mythenbildung über Rodriguez bei. Um seinen angeblichen Tod rankten sich wilde Gerüchte. So soll sich der Musiker auf der Bühne erschossen haben, in anderen Erzählungen wurde verbreitet, der US-Amerikaner sei an Drogenmissbrauch oder Depressionen verstorben.

Dabei hatte ein australischer Veranstalter Sixto Rodriguez 1979 für Konzerte nach Australien geholt. Es entstand sogar das nur Down Under veröffentlichte Konzertalbum „Alive“. 1981 kehrte Rodriguez sogar für eine Tournee mit der Band Midnight Oil nach Australien zurück.

Danach war es jedoch wieder vorbei mit dem Musikerleben. 1981 machte Rodriguez einen Abschluss in Philosophie an der Detroiter Wayne State University. Bis Ende der 1980er Jahre bemühte er sich mehrfach als Kandidat um politische Ämter in seiner Heimatstadt, scheiterte jedoch.

Vermutlich wäre das Leben irgendwie so weitergegangen. Doch es gab Stephen Segerman. Der beinharte Rodriguez-Fan aus Südafrika gab sich nicht zufrieden mit all den Gerüchten und nebulösen Andeutungen über seinen Star. Er rief mit dem Journalisten Craig Bartholomew 1996 anlässlich der Wiederveröffentlichung von „Coming from Reality“ in Südafrika im Begleittext des CD-Booklets dazu auf, das Geheimnis um das Schicksal von Sixto Rodriguez zu lüften.

Südafrikaner suchen Sugarman

Segermans und Bartholomews Glück: 1997 hatte das Internet schon laufen gelernt. In diesem Jahr schaltete Segerman eine Website zur Suche nach Rodriguez. Es meldete sich 1998 Rodriguez‘ älteste Tochter bei ihm. Dann rief der Musiker selbst an.

Segerman erzählte 2013 dem Spiegel, wie das Telefon nachts klingelte: „Rodriguez sagte „Is that Sugar?“ Sugar ist mein Spitzname, eine Mischung aus meinem Nachnamen Segerman und Rodriguez‘ Song „Sugar Man“. Wissen Sie was? Seitdem habe ich zwei Leben. Mein normales Leben und das Rodriguez-Leben. Manchmal wache ich morgens auf und denke ich träume, aber dann merke ich, nein, es ist alles wahr.“

Dann ging es sehr schnell: der Totgeglaubte spielte noch 1998 sechs ausverkaufte Konzerte am Kap der Guten Hoffnung. 2001 wurde im südafrikanischen TV eine Dokumentation darüber ausgestrahlt. Titel: „Dead Men Don‘t Tour: Rodriguez in South Africa 1998″. Bis 2007 führten den Folkmusiker Konzertreisen nach Schweden, Namibia, Großbritannien, die Niederlande, Australien – und natürlich Südafrika. „Danke, dass ihr mich am Leben gehalten habt“, sagte er dem Publikum bei einem seiner Konzerte dort.

„Cold Fact“ befreite uns

Über die Bedeutung der Musik von Sixto Rodriguez sagte Stephen Segerman: „Naja, ich sage, dass die Musik der Soundtrack unseres Lebens war, denn wir hörten sie einfach immer. Und Craig, mein Partner bei der Suche nach Rodriguez, sagt: „Jede Revolution braucht eine Hymne“. Für uns war „Cold Fact“ das Album, mit dem wir anfingen, anders zu denken, es befreite uns. Rodriguez begleitete uns nicht nur emotional, sondern auch auf politischer Ebene.“

All dies zeigt letztlich die 2012 veröffentlichte Dokumentation „Searching for Sugar Man“ des 2014 verstorbenen schwedischen Filmemachers Malik Bendjelloul. Er hatte Rodriguez das erste Mal 2006 getroffen und zeichnete in seinem Film die Suche der beiden Südafrikaner nach Rodriguez nach. Der Film erhielt 2013 einen Oscar als bester Dokumentarfilm. Der Soundtrack zum Film erreichte Platz 76 der US-Charts. Die Wiederveröffentlichung von „Cold Fact“ ließ das Album 2012 auf Platz 86 der US-Billboard-Charts landen.

Doch vor allem sorgte der Film und seine Auszeichnung endlich auch weltweit für Anerkennung und Bekanntheit des Detroiter Musiker Sixto Rodriguez. Er wurde sogar Doctor of Humane Letters – ein Ehrendoktortitel – seiner früheren Detroiter Universität. Zuletzt trat Rodriguez 2018 in Europa beim niederländischen Musikfestival Best Kept Secret auf.

Anfang 2023 hatte der Vater dreier Töchter nach Angaben seiner Webseite einen Schlaganfall und musste operiert werden. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für die vielen treuen Fans. „Was für traurige Nachrichten“, kommentierte Simon Chinn, der „Searching for Sugar Man“ produziert hatte. „Er war eine wahre Legende und es war eine Ehre, ihn zu kennen. Was für ein Privileg, in der Lage gewesen zu sein, seine unglaubliche Geschichte mit der Welt zu teilen. Ruhe in Frieden, Rodriguez – deine Musik wird für immer leben.“

Entdecker von Rodriguez klagt

Übrigens: Rodriguez‘ später Erfolg rief auch diejenigen wieder auf den Plan, die Jahrzehnte zuvor nicht an die Perspektive des Künstlers glaubten.

2014 strengte sein Entdecker Harry Balk ein Gerichtsverfahren an, weil Rodriguez zum Zeitpunkt der Album-Veröffentlichungen angeblich noch an einen abgeschlossenen Exklusivvertrag als Song-Autor für Balks Plattenfirma gebunden gewesen sei. Balk forderte vom Label Sussex Schadenersatz für entgangene Tantiemen und gab an, erst durch den Film „Searching for Sugar Man“ von Rodriguez‘ Autorenschaft erfahren zu haben.

Sussex-Eigentümer Clarence Avant verklagte daraufhin Rodriguez, da dieser vor Produktion der Alben falsche Angaben zu seinem noch bestehenden Vertrag gemacht habe. Harry Balk starb 2016 vor Abschluss des Verfahrens im Alter von 91 Jahren.