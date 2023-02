Tokio Hotel spielen beim Deichbrand-Festival 2023

„Wenn wir nicht mehr reisen, werden wir noch dümmer“

Sie fühle sich gerade wie 40, sagt Elke Heidenreich – und so klingt die 80-Jährige im Interview auch: Die Literaturkritikerin und Autorin spricht schnell, engagiert und gut gelaunt. Sie erzählt, warum sie gegen das Gendern ist, warum sie ihren Kollegen Denis Scheck scharf kritisiert – und was sie am Reisen so liebt.