Tony Bennett, der Hüter des American Songbook, ist tot

Er war ein König der Crooner, ein Tausendsassa der Musik, er arbeitete mit Orchesterchef Count Basie und Jazzpianist Bill Evans, sang Duette mit Amy Winehouse und Bono, nahm gleich zwei Jazzalben mit Lady Gaga auf, stand auf der Bühne mit den Red Hot Chili Peppers und bekam 1994 als Jazzer ein „MTV Unplugged“. Tony Bennett und Berührungsängste? Die kannte der 1926 in New York City geborene Entertainer eher nicht. Ein Umarmer, Mitmacher, Teamplayer – dem Song so verpflichtet wie einer Idee: Man singt nur mit dem Herzen gut.

Für Frank Sinatra war nur Tony Bennett ebenbürtig

Als die Zeitschrift „Life“ Frank Sinatra 1965 fragte, welche Sänger neben ihm bestehen könnten, war Bennett der einzige, den „The Voice“ für erwähnenswert befand. Der Sohn eines Lebensmittelhändlers aus Astoria und einer Arbeiterin in einer Textilfabrik im New Yorker Bezirk Queens konnte wie „Frankieboy“ den Jazz so lässig und nonchalant fließen lassen, als sei er dessen Urquelle. Ein wenig mehr romantische Glut lag in seiner Phrasierung, was sich womöglich seinen Lehrjahren als Sänger in italienischen Restaurants verdankte. Am Freitagnachmittag starb Tony Bennett im Alter von 96 Jahren in New York. Der Jazz und der Pop tragen Trauer.

„Das Leben ist ein Geschenk“, twitterte der vierfache Vater im Januar 2021, „auch mit Alzheimer.“ Und er dankte damals seiner dritten Ehefrau Susan und seiner Familie für die Unterstützung. 2016 war die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden, nachdem im Jahr davor erste Symptome aufgetreten waren. Es wurde fortan das Bild eines friedlich dahinschwindenden Menschen gezeichnet, der weder orientierungslos noch in Depression versunken sei und der auch nicht mit Groll oder Wut auf seine Umgebung reagiere. Registriert wurden nur „immer seltenere Momente der Klarheit“.

Mit den „kleinen Cable Cars“ fuhr Bennett ins Herz Amerikas

Der Komiker Bob Hope hatte Anthony Benedetto entdeckt, ihm den Namen verkürzt und den Youngster mit auf Tour genommen. Ab 1951 hatte Bennett Erfolge in den Charts. „Deinetwegen ist ein Lied in meinem Herzen“, war die erste Zeile von „Because of You“ und er sprang mit dieser Liebeserklärung an eine Frau und an sein Publikum direkt an die Spitze der US-Charts. Wohin er bis 1953 gleich viermal gelangte. Der Schmachter „Blue Velvet“, der in der Version von Bennett und dem Orchester Percy Faith 1951 nur bis Platz 18 kam, erwies sich am Ende als noch größeres Juwel – er wurde einer der großen Karfunkel des Jazzpops.

Der Song „I Left My Heart in San Francisco“ befeuerte Bennetts Karriere 1962 neu, er wurde Bennetts „Emblem“. Bei den Grammys war das Lied „Record of the Year“ und erhielt auch das Goldene Grammofon für die beste (männliche) Gesangsdarbietung des Jahres. „Verloren in Manhattan“, sei er, sang Bennett denn auch 1964 in der Ed Sullivan Show, und erinnerte an die „little cable cars“ von Frisco, die „bis auf halbem Weg zu den Sternen“ fuhren. Ein bittersüßer Rücksturz in die goldene Ära des Jazzgesangs. Und das in einer Zeit, als selbst Elvis schon das Zepter des Rock ‘n‘ Roll abgegeben hatte – an die britischen Beatles.

Bennett: Hüter der Jazzflamme, Pazifist und Bürgerrechtler

Bennett war der liebenswerte italoamerikanische Junge, der seine Arbeiterklassenjugend im Stadtteil Astoria, Queens, nicht verleugnete. Und der gut drauf blieb, als Sinatra in den späteren 50er-Jahren musikalisch seelische Abgründe auslotete. Bennetts Performance war ein „Kopf hoch!“, seine Stimme hatte eine Süße, die Amerika bezaubern wollte, auch als das Utopia der besseren Welt, das amerikanische Camelot John F. Kennedys längst in Krisen versunken war. Und als Sinatra dann 1998 starb, wurde Bennett zum rangersten Hüter des American Songbook. Ein „Amt“, das er gut ausfüllte, weil er es immer als Ehre betrachtete.

Dabei war nicht alles rosig in seinem Leben. Der Vater starb früh, im Weltkrieg kämpfte Bennett in den Ardennen und war bei der Befreiung des Konzentrationslagers Kaufering, eines Außenlagers von Dachau, dabei. „Als ich zum ersten Mal einen toten Deutschen sah, wurde ich zum Pazifisten“, sagte er. Und beklagte auch den Rassismus in der US-Armee. „Es wurde am Ende als besser angesehen, sich mit den deutschen Truppen zu verbrüdern, als mit einem anderen schwarzen amerikanischen Soldaten befreundet zu sein“, schrieb er in seinem Buch „The Good Life“. Bennett sah sich als Bürgerrechtler, beteiligte sich 1965 an Martin Luther Kings Selma-to-Montgomery-Märschen.

Mafia-Connections wurden ihm zeitweise nachgesagt. In den Siebzigerjahren waren andere Sounds gefragt, und als nach einer Reihe von musikalischen Fehlschlägen und finanziellen Problemen auch noch seine Mutter starb, flüchtete Bennett sich in die Sucht. Nur die Geistesgegenwart seiner damaligen Ehefrau Sandra Grant rettete Bennett 1979 davor, in seiner Badewanne an einer Kokain-Überdosis zu sterben. Als der Manager des Stand-up-Comedians Lenny Bruce die Drogensucht seines Künstlers als „Sünde gegen sein Talent“ bezeichnete, sei dies der Weckruf für ihn gewesen.

Bennett wusste die Namen seiner Musiker nicht mehr, vergaß aber nie eine Textzeile

Die „New York Times“ berichtete 2021 von den späten Auftritten Bennetts bis zur Corona-Pandemie. Zwar sei er backstage desorientiert gewesen, doch sobald er vom Ansager mit einem pompösen „Ladies and Gentleman – Tony Bennett!“ auf die Bühne gerufen wurde, sei er ein anderer geworden, strahlend ins Rampenlicht getreten, habe 90 Minuten lang „abgeliefert“ und sich in den Applaus hinein verneigt. Er wusste die Namen seiner Musiker nicht mehr, aber er vergaß nie eine Textzeile. Eine Sorge, die seine Frau Susan jeden Abend zittern ließ. „Ein nervöses Wrack“ sei sie in jenen Tagen gewesen, verriet sie dem „Aarp Magazine“.

„Echt sein“, war Bennetts Anspruch. Die Konzertsäle waren seine Batterien, sie luden ihn auf. „Es gibt kein kaltes Publikum“, war sein Credo. „Wenn das Publikum kalt ist, bist du kalt.“ Einen „Fels der Integrität“ nannte die „New York Times“ Bennett zu seinem 80. Geburtstag, einen Fels, der aus „dem verschmutzten Meer aus Ironie, Schlechtgläubigkeit und grotesker Attitüde, zu dem die Popmusik geworden ist“, herausragt. In Deutschland erreichte er nie die Popularität von Sinatra, Dean Martin oder Sammy Davis Jr. 1957 verirrte sich sein „In the Middle of an Island“ in die deutschen Charts (Platz 17), erst 54 Jahre später schaffte es „Body and Soul“, sein Zwiegesang mit Amy Winehouse, auf Platz 31.

Tony Bennett und Lady Gaga bei Filmaufnahmen im September 2014 in Brüssel © Quelle: imago/Belga

Man tut gut daran, Bennett zu entdecken. Einfach mal probieren und bei Spotify „Because of You“ auswählen: „Deinetwegen ist ein Lied in meinem Herzen ...“ Man swingt sacht. Und schwelgt schwer.

Es funktioniert.