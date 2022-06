Bundeswettbewerb in Oldenburg

Elf junge Talente mit Bezug zu Schleswig-Holstein dürfen sich solistisch oder in Duos über die höchste Auszeichnung in der Förderung musikalischer Begabungen freuen. Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ im ostfriesischen Oldenburg gingen sieben erste Preise an das nördlichste Bundesland.