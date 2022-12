Dekadenz siegt: Satire über Superreiche bester europäischer Film

Der schwedische Film „Triangle of Sadness“ dominiert beim Europäischen Filmpreis. Bei der Preisvergabe in Reykjavík geht’s politisch zu – auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gewinnt eine Trophäe.

Hat den Nerv der Europäischen Filmakademie getroffen: Harris Dickinson als Carl und Charlbi Dean als Yaya in einer Szene des Films „Triangle of Sadness“.

Das hat es auch noch nicht gegeben: Eine Präsidentin der Europäischen Kommission lässt sich beim Europäischen Filmpreis blicken – und das nicht etwa als Laudatorin, sondern als Preisträgerin. Ursula von der Leyen nahm am Samstagabend im isländischen Reykjavík bei der 35. Gala die erstmals verliehene Trophäe für Nachhaltigkeit entgegen, mit der die Filmakademie den von der Politikerin angeschobenen European Green Deal würdigte. Der Prix Film4Climate gilt dem immer wichtigeren Ringen um Klimaverträglichkeit auch in der Filmindustrie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor 600 Gästen entrichtete von der Leyen per Video ihre Botschaft: „Wir alle müssen handeln für unser Klima.“ Die Politik könne nur Ziele vorgeben, handeln müsse jeder Einzelne. Drei Jugendliche aus Rumänien, Schweden und Island verkündeten die Entscheidung auf der Bühne. Auf kargem isländischen Boden soll nun ein Baum gepflanzt werden im Namen der Kommission.

Schon diese Auszeichnung zeigt, was die rund 4500-köpfige Europäische Filmakademie von ihrer weitaus größeren und viel älteren Oscarvereinigung in den USA unterscheidet: Politische Stellungnahmen, gerade in Krisenzeiten wie diesen, werden hier ebenso wichtig genommen wie der Preisregen für die schwedische Satire „Triangle of Sadness“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was an Starglanz auf dem roten Teppich fehlt, wird wettgemacht durch klare Positionierungen. Nicht zufällig ging der Koproduzentenpreis an die Gesamtheit der ukrainischen Filmproduzenten und Filmproduzentinnen. Einige berichteten stellvertretend auf der Bühne von ihrer Arbeit an der Front für europäische Werte. Manche sind mit der Kamera in der Hand unterwegs, manche mit einer Waffe.

Der Preis für die beste Dokumentation ging an den litauischen Regisseur Mantas Kvedaravicius. Er wurde beim Drehen von „Mariupolis 2″ über den Alltag in der bombardierten ukrainischen Stadt Mariupol von russischen Soldaten erschossen. Seine Tochter nahm die Würdigung entgegen.

Schiffbruch mit der Luxusjacht

Der große Sieger des Abends aber war Ruben Östlunds deftige Satire „Triangle of Sadness“ über die Dekadenz der Superreichen, ausgezeichnet schon in Cannes mit der Goldenen Palme. Der schwedische Regisseur räumte die wichtigsten Trophäen ab, jene für Drehbuch, Regie, besten Film 2022. Obendrauf gab es den Darstellerpreis für Zlatko Burić (bei den Frauen gewann Vicky Krieps als Kaiserin Sisi in „Corsage“, die Comedienne Meltem Kaptan aus Köln ging mit „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ leer aus).

Die Kreuzfahrt auf einer Luxusjacht endet in „Triangle of Sadness“ mit einem Schiffbruch. Auf einer einsamen Insel verkehren sich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Putzfrau, kundig sowohl im Feuermachen wie im Oktopusfang, übernimmt das Kommando, und die eben noch herrschende Klasse muss umgekehrt ihr zu Diensten sein. Ob sich in dieser Preisballung bei ansehnlicher Konkurrenz (darunter der Berlinale-Siegerfilm „Alcarràs“ sowie das iranische Frauenmörderdrama „Holy Spider“) auch die Wut über sie sich immer weiter öffnende Schere zwischen Reich und Arm nicht nur in Europa ausdrückt?

Für die für ihr Lebenswerk ausgezeichnete Margarethe von Trotta erhob sich das Publikum von den Sitzen. Die mit ihren Frauenporträts bekannt gewordene deutsche Regisseurin („Rosa Luxemburg“, „Hannah Arendt“, demnächst folgt ein Film über Ingeborg Bachmann) wies darauf hin, dass sie erst die dritte Frau sei, der diese Ehre zuteil wurde. „Aber ich glaube, die Zeit der Frauen hat gerade erst begonnen.“ Dann beschwor von Trotta die Zukunft des Kinos gegen „all dieses digitale Zeugs“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mit viel isländischem Witz gestaltete, aber deutlich zu lang geratene Abend warf einen erhellenden Blick auf den Reichtum und die Vielfalt des europäischen Kinos, das gerade einen schweren Stand hat. Das war zwar gar nicht so viel anders, als die Europäische Filmakademie 1988 in Berlin gegründet wurde, aber nun ist die Situation geradezu existenzbedrohend.

Das Publikum ist nach der Corona-Pandemie (noch) nicht wieder in die Kinosäle zurückgekehrt, die Förderungen aber laufen aus. Und wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer doch im dunklen Saal Platz nehmen, dann stehen Hollywoodfilme wie „James Bond“ ganz oben auf der Beliebtheitsliste.

Als Werbeveranstaltung hatte die Filmakademie einen Monat für den europäischen Film ausgerufen. Kinos in 35 Ländern, darunter auch deutsche, beteiligten sich daran, um die Werke der Nachbarn zu würdigen. Den Sieger „Triangle of Sadness“ kann man im regulären Kinoprogramm hierzulande schon seit einigen Wochen sehen.