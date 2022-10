„Seit Stunden nur am Heulen“: Influencer twenty4tim erobert Spitze der Charts

Baden-Baden. Nur zwei Songs hat der Influencer twenty4tim (2,3 Millionen Follower bei Instagram) benötigt, um an die Spitze der deutschen Single-Charts zu gelangen. Mit „Gönn Dir“ steht der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, ganz oben und verweist Lucianos „Bamba“ (mit Aitch feat. BIA, zwei) und Nina Chubas „Wildberry Lillet“ (drei) auf die weiteren Plätze, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Sein erster Song „Bling Bling“ war vor einigen Monaten bis auf Rang 15 geklettert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„WIR HABEN ES GESCHAFFT 😭 Platz 1 in den offiziellen deutschen Charts mit „Gönn Dir“ 🥺 Wir sind einfach auf dem verdammten ersten Platz 😱 Bin seit ein paar Stunden nur am heulen, dann wieder am schreien & dann wieder am heulen!“, schrieb twenty4tim am Freitag bei Instagram. Dort berichtete er von Hass und Bedrohungen, die ihm in den vergangenen Monaten entgegen geschlagen seien. „Aber ich habe weitergekämpft und werde es auch immer wieder tun! Mich bzw. UNS kriegt niemand klein & diese Trophäe ist ein Zeichen für unsere krasse Community“, so der Influencer weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

In den Album-Charts landet die US-Metalband Slipknot mit „The End, So Far“ ihre erste Nummer-eins-Platzierung. HipHopper Luciano („Majestic“) folgt auf Platz zwei vor der österreichischen Rock-Formation Wanda mit der gleichnamigen Platte „Wanda“ und Rapper Pashanim („Himmel über Berlin“). Vorwochensieger Kraftklub („Kargo“) fällt auf den fünften Platz zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland Top 5 Singles (Woche vom 07.10.2022)

Gönn Dir / twenty4tim Bamba / Luciano & Aitch feat. BIA Wildberry Lillet / Nina Chuba I‘m Good (Blue) / David Guetta & Bebe Rexha Unholy /Sam Smith & Kim Petras

Deutschland Top 5 Alben (Woche vom 07.10.2022)

The End, So Far / Slipknot Majestic / Luciano Wanda / Wanda Himmel über Berlin / Pashanim Kargo / Kraftklub

RND/dpa/seb