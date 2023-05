Lindenberg und Apache mit „Komet“ auf historischem Rekordkurs

Kostenfrei bis 15:17 Uhr lesen

„Aidanova“

Premiere am Ostseekai: Erstes Kreuzfahrtschiff wird in Kiel mit LNG betankt

Die Kreuzfahrt soll sauberer werden. Einen Schritt in diese Richtung vollzog am Sonnabend die „Aidanova“ in Kiel. Als erstes Kreuzfahrtschiff bekam es verflüssigtes Erdgas (LNG) am Ostseekai. Der Treibstoff war mit einem Tanker aus den Niederlanden geholt worden.